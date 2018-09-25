Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 11:00 25.09.2018 - 11:00

Квадрокоптер — самый распространенный вид гражданского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получивший свое название из-за четырех несущих винтов (Keystone). (Keystone)

Швейцария становится мировым лидером в области разработок инновационных беспилотных летательных аппаратов и систем. Многие даже уже склонны говорить о самой настоящей «Долине дронов», возникшей в Швейцарии на территории между Женевским и Цюрихским озёрами.

Лидерами в этой области являются Высшая техническая школа в Цюрихе и Федеральная политехническая школа в Лозанне. Примерно 80 стартапов, специализирующихся в данной области, создали вокруг этих двух вузов самые настоящие технологические кластеры. Какие факторы способствуют их успеху? И как можно было бы избежать хаоса в небе? Об этом мы поговорили с Пшемыславом Корнатовским (Przemyslaw Kornatowski) и Максимилианом Боосфельдом (Maximilian Boosfeld).

Они оба основали в Швейцарии успешные «стартапы» в области развития технологий создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам Пшемыслава Корнатовского Швейцария является едва ли не «самым лучшим местом в Европе для создания такого рода робототехники и вообще для претворения в жизнь разных инновационных идей». «В этой области мы действительно настолько успешны, что у нас даже уже есть примеры компаний, которые предпочли переехать из США сюда и обосноваться здесь, у нас, в так называемой «Долине дронов», — согласен с ним Максимилиан Боосфельд.

П. Корнатовский занимается производством беспилотных аппаратов, особенностью которых является особый защитный каркас, позволяющий защитить от опасного контакта с лопастями роторов. Аппарат предназначен для транспортировки небольших посылок. Максимилиан Боосфельд возглавляет компанию Wingtra. Сейчас в ней работают 45 сотрудников, и в 2017 г. она начала производство беспилотника для нужд топографической аэрофотосъёмки и картографии.

Инновации покоряют рынок

Компания Wingtra разработала свой беспилотник в рамках исследовательского проекта, реализованного под эгидой Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе (ETH). Залогом его успеха стало сочетание уникальных возможностей: взлетать он может вертикально, как вертолёт, а затем он способен совершать полёты по горизонтальной траектории, как обычный самолёт.

Как говорит М. Боосфельд, «именно такое сочетание функциональных особенностей беспилотника и помогло нам опередить конкурентов. Наш беспилотник с неизменяемой геометрией крыла летает на гораздо большие расстояния, чем квадрокоптер, и может делать снимки высокого разрешения, будучи оснащён новейшими высокотехнологичными камерами».

Беспилотный летательный аппарат WingtraOne набирает высоту по вертикали, как вертолет, а затем может летать по горизонтали, как самолет (wingtra.com). (wingtra.com)

Беспилотник компании Wintgra уже применяется в самых разных странах мира, например, с целью воздушного мониторинга хода строительных работ или реализации крупных инфраструктурных проектов. Беспилотник Корнатовского был спроектирован в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL). В настоящее время в его стартапе Dronistics работают семь специалистов по робототехнике. «Наш аппарат PackDrone можно взять в руки без риска получить травму от лопастей ротора благодаря каркасу безопасности из углеродного волокна», — поясняет он.

«Доставив груз, — почтовые отправления, лекарства, средства первой медпомощи или продукты питания — беспилотник самостоятельно возвращается на базу благодаря приложению, разработанному лозаннскими учёными. После использования PackDrone можно просто сложить и хранить потом в рюкзаке или ящике стола, что очень удобно. Наша идея вызвала живой интерес у научной общественности, кроме того, у нас уже есть конкретные клиенты», — уточняет Пшемыслав Корнатовский.

Три фактора успеха

На самом деле, «Швейцарская Долина дронов» — это довольно большой регион между Федеральной политехнической школой Лозанны, расположенной на берегу Женевского озера, и Швейцарской высшей технической школой в Цюрихе, расположенной на берегу тоже озера, но уже Цюрихского. За последние несколько лет между этими двумя озёрами возникло более восьми десятков инновационных фирм-стартапов так или иначе имеющих отношение к беспилотным технологиям с общим числом сотрудников, превышающим 2 500 человек.

БПЛА PackDrone от компании Dronistics оснащен каркасом безопасности для защиты пользователей от опасного контакта с лопастями ротора (2017 EPFL). (2017 EPFL)

И поскольку собственно между этими двумя водоёмами помещается вся Швейцария, то вполне можно сказать, что «Долина дронов» — это символическое отображение Конфедерации как страны, создавшей у себя более чем благоприятные условия для активного развития рисковых и ориентированных на будущее технических инновационных технологий. Каким образом создавались такие условия, выгоду от которых получают такие инноваторы, как с П. Корнатовский и М. Боосфельд?

«В Швейцарии существуют блестящие, лучшие в Европе, а, может, и в мире, школы и традиции создания робототехники. Кроме того, для воплощения идей на практике и для превращения их в успешный потребительский продукт стартапу необходимо свести воедино „светлые головы“ с самых разных направлений теории и практики. В Швейцарии это удаётся осуществлять наилучшим образом», — говорит М. Боосфельд. «Здесь есть все необходимые программы и структуры по содействию инновационным проектам и по поддержке рисковых стартапов. Швейцарское агентство по инновациям Innosuisse — одна из таких структур», — добавляет П. Корнатовский.

Благодаря прагматичности и рациональности созданных в Швейцарии законодательных рамочных условий учёные и исследователи здесь имеют почти абсолютную свободу действий. Именно поэтому сегодня Швейцария и находится на пути к тому, чтобы стать лидером в сфере развития беспилотных летательных технологий.

«Свою роль играет и федеральное правительство, которое намеренно активно способствовать дальнейшему развитию этой многообещающей отрасли. Для тех, кто работает в этом секторе, такой курс означает возможность работать с чиновниками, которые реально способны понять перспективы и верно оценить потребности, возникающие в сфере передовых исследований и разработок. Бюрократическая волокита, этот яд для любых инноваций, сведена здесь до возможного минимума», — говорит генеральный директор Wingtra М. Боосфельд.

Не просто авиамодель

В швейцарском законодательстве понятия «беспилотник» еще нет, пока беспилотные летательные аппараты проходят по разряду «авиамоделей», при том, что технологический потенциал БПЛА значительно выходит за рамки простого выполнения полётов. В настоящее время Федеральное Ведомство гражданской авиации Швейцарии (Das Bundesamt für Zivilluftfahrt — BAZLВнешняя ссылка) занимается, поэтому, пересмотром действующих в Швейцарии нормативных положений, уже успев создать новый метод оценки рисков, связанных с использованием таких аппаратов в реальной повседневной практике.

Метод получил название «Оценка рисков в ходе выполнения тех или иных конкретных операций» (Specific Operations Risk Assessment — SORA). Сейчас этот подход внимательно изучают в разных странах мира и есть шанс, что он станет вскоре глобальным стандартом. Есть также намерение создать реестр беспилотных аппаратов. Тот, кто захочет приобрести такой «дрон», будет обязан уже при покупке зарегистрировать свой аппарат, заранее оборудованный предустановленной технической системой идентификации «пилота». Это позволит «вычислить» каждого, кто захочет злоупотребить потенциалом БПЛА с целью, например, вторжения в чужую частную жизнь.

Беспилотники давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Каждый год в Швейцарии продаётся до 22 тыс. новых БПЛА, в стране уже находятся в эксплуатации примерно 100 тыс. таких аппаратов. «Небо достаточно велико, там всем хватит места — и птицам, и вертолётам, и самолётам, и парашютистам, — но нам нужно найти некую общую стратегию их сосуществования», — говорит М. Боосфельд. Расположенная в Лозанне неправительственная «Ассоциация по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем» (Global UTM Association) недавно разработала и представила систему управления беспилотным трафиком на национальном уровне.

Она аналогична диспетчерской системе, применяемой швейцарской компанией Skyguide в области управления гражданским и военным авиа-движением в Швейцарии. Называется эта система U-Space, её основная задача заключается в эффективном управлении воздушно-транспортными потоками над густонаселёнными жилыми городскими районами или вблизи аэропортов. И этот передовой новаторский технологический проект как раз и был разработан не где-нибудь, а в швейцарской «Долине дронов».

Первые опыты: удачные и не очень С марта 2017 г. концерн «Почта Швейцарии» реализует в городе Лугано (кантон Тичино) первый в мире сервисный пакет услуг, включающий доставку беспилотниками проб для лабораторных исследований. Квадрокоптер выполняет полёты со средней скоростью 36 км/ч между двумя клиниками: Ospedale Italiano и Ospedale Civico. На случай возникновения в ходе полета БПЛА каких-либо сбоев в его конструкции предусмотрена опция автоматического раскрытия парашюта. То есть на голову людям такие «дроны» падать не должны. В начале июня 2018 года в Берне в течение 10 дней в тестовом режиме осуществлялись испытательные полёты транспортных беспилотников между двумя клиниками: Tiefenauspital и Universitätsspital Insel. А вот в Цюрихе эксперимент по доставке образцов крови на маршруте между частной клиникой «Хирсланден» и Центральной лабораторией кантона Цюрих пришлось прекратить после первого же дня опытов. Причиной стал протест жителей домов, расположенных неподалёку от «аэродрома» для БПЛА: им не понравился громкий шум, производимый этими летательными аппаратами при взлёте и посадке.

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Перевод русскоязычной редакции SWI Swissinfo

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