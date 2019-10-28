Дети в лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос. (Keystone / Petros Giannakouris)

Кантоны, субъекты федерации, играют очень важную роль в формировании миграционной политики Швейцарии. Они не просто исполнительные «приводные ремни» федерального центра, у них есть собственное очень значительное пространство для маневра, кроме того, у них имеются в наличии административные ресурсы для проведения собственного автономного курса в этой области.

В результате в одних кантонах федеральное миграционное законодательство интерпретируется строго, а в других на многие вещи глядят сквозь пальцы. К такому выводу пришли ученые из университета города Невшатель, опубликовавшие недавно под руководством Джанни Д’Амато (Gianni D’Amato), профессора и директора «Швейцарского форума / НИИ по исследованиям в области миграции и народонаселения» (Schweizerisches Forum zur Erforschung von Migration und Bevölkerung — SFMВнешняя ссылка) новый обобщающий аналитический доклад на данную тему.

Эксперты «Форума» изучили кантональную правоприменительную практику в миграционной области, обратив внимание на такие области, как социальная интеграция беженцев, защита от дискриминации, система получения убежища и разрешения на пребывание, а также натурализация (предоставление гражданства).

По мнению Джанни Д’Амато, Европа могла быть взять себе на вооружение швейцарский опыт решения миграционных проблем, который исходит из того, что небольшие различия в правоприменительной практике, которые конечно же могут при определенных обстоятельствах иметь далеко идущие последствия для отдельных претендентов на статус беженца, дают стране в целом больше пространства для манёвра, не вызывая впечатления, что миграционные проблемы решаются властями через голову граждан. Об всем этом мы поговорили с одним из авторов исследования, профессором Джанни Д’Амато.

swissinfo.ch: Какие факторы способствуют тому, что один кантон проводит более либеральную миграционную политику, а другой — более ограничительную?

Джанни д’Амато: Демографическая ситуация играет тут, на мой взгляд, очень важную роль. Чем более урбанизирован кантон, и чем больше в его населении доля мигрантов, чем больше число межнациональных браков или натурализованных швейцарцев, тем более «интегративной», то есть направленной на интеграцию беженцев, является там миграционная политика.

Джанни Д'Амато (Gianni D'Amato).

(ldd)

Неудивительно, что на ситуацию влияет также политическая ориентация и партийная принадлежность политиков, работающих в соответствующих органах власти. Чем больше в кантоне левых или левоцентристов, тем более «вольным» будет толкование законов. Кроме того, мы тут удивительным образом обнаружили, что характер миграционной политики кантона обратно пропорционален его экономической мощи: чем кантон экономически сильнее, тем менее «интегративной» является его миграционная политика.

Это может быть объяснено тем фактом, что в кантонах с более высоким уровнем безработицы или с большим количеством граждан, получающих социальную помощь, уже имеются структуры для проведения политики, направленной на интеграцию мигрантов. И, напротив, языковая среда не имеет прямого влияния на миграционную политику, хотя первоначально ожидалось иное.

swissinfo.ch: Это означает, что в одних кантонах лица, которые обращаются за «гуманитарным» разрешением на пребывание «из-за своей исключительной, сложной личной ситуации», могут быть легализованы более легко, чем в другом?

Дж. д’А.: Да, в некоторых кантонах у них больше шансов, чем в других. Если у властей есть желание, то у них имеются, как правило, и возможности для соответствующих действий, которые могут значительно повлиять на жизнь людей. Но следует подчеркнуть, что судебная власть в Швейцарии является очень мощной формой контроля. Правительства кантонов интерпретируют федеральные законы зная, что суды могут внести исправления в их решения.

Зачастую кантоны сознательно выбирают толкование закона, которое, что называется, находится на грани, но они доверяют судам, которые при необходимости могут вмешаться и своим решением исправить ситуацию.

swissinfo.ch: Страны единой Европы давно пытаются достичь какого-то общего подхода к тому, как следует распределять мигрантов, кто и сколько мигрантов, на каких условиях, обязан принять и разместить у себя. Несколько это действительно сложно — согласовать миграционную политику стран ЕС и выработать единый подход к ней?

Дж. д’А.: Политика Швейцарии заключается в том, чтобы как можно быстрее размещать мигрантов по Центрам приема беженцев. Те, кто получает право на проживание в Швейцарии, затем быстро распределяются на проживание по кантонам. Перенос такого курса и такой политики на почву Европейского союза мог бы действительно стать выходом из тупика. Но на данный момент это не работает. Одни страны ЕС готовы что-либо делать, но не очень, а многие вообще просто ничего не предпринимают. Вот уже три года страны ЕС обсуждают возможный формат общего подхода к решению миграционной проблемы — а воз и ныне там.

Миграция Швейцария намерена решительно сократить число беженцев из Грузии Грузия и Швейцария договорились об активизации сотрудничества в сфере противодайствия нелегальной миграции. Для Берна Грузия теперь безопасная страна. Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 8:11 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss seek to reduce immigration from Georgia

swissinfo.ch: Каковы шансы, что решения, принятие на миграционных консультациях, которые под патронатом Франции и Германии прошли в начале октября 2019 года, станут, наконец, прорывом?

Дж. д’А.: Шансы малы, потому что ситуация тупиковая: единого мнения у стран ЕС нет. Теперь остаётся только посмотреть, удастся ли достичь какого-то соглашения хотя бы группе из нескольких государств. Она могла тогда повлиять на других.

swissinfo.ch: Приведет ли наступление Турции в северо-восточной Сирии к новому миграционному кризису в Европе?

Дж. д’А.: Президент Турции Эрдоган уже пригрозил отправить 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся в его стране, в Европу. Если он осуществит эту угрозу, это действительно может привести к возникновению сложной ситуации сначала в Греции, а затем и по всему «балканскому миграционному маршруту». Многое будет зависеть от дипломатического и экономического вмешательства европейских стран.

swissinfo.ch: Стоит ли Швейцарии снова начать готовиться к увеличению числа заявлений о предоставлении убежища?

Дж. д’А.: Миграционный кризис 2015 года затронул Конфедерацию в меньшей степени. В Швейцарии количество заявлений о предоставлении убежища обычно начинает увеличиваться, когда увеличивается поток беженцев, пересекают границу Швейцарии со стороны Италии. Потоки мигрантов, выбирающие, например, «балканский маршрут», оказывают меньшее влияние на Швейцарию. Но исключать ничего нельзя.

Миграционный кризис Швейцарским общинам грозят миллиардные расходы на беженцев Кантонам и общинам Швейцарии уже в 2020 году грозят дополнительные расходы на беженцев в сумме до одного миллиарда франков. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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