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Все стало вокруг Река Лиммат в Цюрихе стала зелёной

Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей.

Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей.

(Keystone)

По данным городской полиции Цюриха сегодня примерно после полудня в городском районе Kreis 1 неизвестные лица окрасили воды реки Лиммат зеленым цветом. Как сообщают власти, люди и экология опасности не находятся. Правоохранительные органы, включая городскую полицию на водном транспорте, сейчас пытаются понять, что происходит и кто стоит за этой акцией. Ведется следствие, при помощи, в том числе, частных детективов.

По первым данным можно с большой долей вероятности исходить из того, что краска была сброшена в реку с популярного моста через реку Лиммат Gemüsebrücke («Овощной мостВнешняя ссылка») в историческом центре Цюриха. Не исключено так же, что за этим кроется «гибридная» политическая акция в преддверии парламентских выборов, намеченных на 20 октября 2019 года. Впрочем, окончательные выводы пока делать рано. 

На данный момент пробы воды были доставлены для анализа в городское Ведомство утилизации мусора, очистки сточных вод, энергетики и мониторинга воздушного пространства на предмет его загрязнения (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – Awel). Когда анализ будет закончен сказать нельзя. Еще одно возможное объяснение: взрывообразный рост популяции определенного сорта водорослей.


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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