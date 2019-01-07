Мужчины в Швейцарии больше довольны своим личным материальным положением, чем женщины. (Keystone)

Согласно результатам нового исследования каждый второй житель Швейцарии вполне удовлетворён тем, какого финансового положения ему удалось достичь. При этом чуть менее трети (28%) швейцарцев ожидают, что в 2019 году их финансовые дела и дальше будут улучшаться. Интересно, что франкоговорящие жители страны начали чувствовать себя гораздо увереннее в финансовом смысле, чем в прошлом году.

Уточним, что в 2018 году пятая часть жителей франкоязычных кантонов Швейцарии полагала, что их финансовое положение скорее ухудшается. Об этом свидетельствовали результаты опроса, проведённого консалтинговой компанией innofact по заказу интернет-платформы comparis.ch, специализирующейся главным образом на сравнении цен и тарифов на различные виды услуг и обязательных выплат в Швейцарии.

И вот новый опрос показал, что франкоязычные швейцарцы понемногу обретают финансовый оптимизм: показатель «беднеющих» жителей «вэлшских», как их иногда называют в исторической литературе, регионов с 20% понизился до 16%. Правда, почти треть (29%) франкоязычного населения страны в целом все равно недовольна своими финансами, что в принципе тоже представляет собой прогресс по сравнению с 39% недовольных год назад.

Интересно, что каждая пятая швейцарка ответила, что может позволить себе практически всё, то есть она считает, что у нее нет проблем с деньгами, и только 6% жительниц Швейцарии указали, что им трудно сводить концы с концами.

Мужчины более оптимистичны, чем женщины

Когда дело касается денег, то мысли мужчин по этому поводу куда более радужны, нежели представления женщин. Ожидает улучшения своего финансового положения каждый третий мужчина в Швейцарии — по сравнению с каждой четвертой женщиной.

К сожалению, с возрастом такой оптимизм уменьшается, причем для обоих полов. Приходит ли ему на смену реализм или пессимизм — судить трудно. Известно лишь, что если среди лиц моложе 36 лет улучшения своих финансов ожидают 40%, то в возрастной группе от 36 до 55 лет этот показатель падает до 33%. Ну а для возрастной категории тех, кто достиг возраста 56 лет, это соотношение меняется на одного из семи.

Увы, поводов для финансовой беспечности у женщин с возрастом также становится меньше. В Швейцарии существует проблема женской бедности в связи с выходом на пенсию, поэтому сейчас в обществе стараются привлечь внимание к тому, как важно женщине иметь собственную хорошую зарплату, с которой и будут высчитываться пенсионные накопления.

Если экономить, но не на жилье!

В случае, если бы расходы пришлось сокращать и на чём-то экономить, то 62% респондентов видят значительный потенциал экономии в отказе от покупки электроники, 58% — одежды.

Отказаться от своего автомобиля были бы готовы только 31% респондентов, 23% могли бы пожертвовать любимым занятием или финансово затратным хобби, и всего лишь 7% были бы готовы, в случае финансовых трудностей, начать поиски более дешёвого жилья.

Интересно, что потенциал экономии в Швейцарии в целом довольно низкий: мы уже рассказывали, сколько в среднем жители этой страны выкладывают в качестве обязательных выплат, налоговых и страховых, в месяц.

Опрос был осуществлён в декабре 2018 года, в нем приняли участие 1 043 человека из всех языковых регионов Швейцарии. Конец инфобокса



Русскоязычная версия материала подготовлена Людмилой Клот.

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