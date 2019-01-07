Согласно результатам нового исследования каждый второй житель Швейцарии вполне удовлетворён тем, какого финансового положения ему удалось достичь. При этом чуть менее трети (28%) швейцарцев ожидают, что в 2019 году их финансовые дела и дальше будут улучшаться. Интересно, что франкоговорящие жители страны начали чувствовать себя гораздо увереннее в финансовом смысле, чем в прошлом году.
Уточним, что в 2018 году пятая часть жителей франкоязычных кантонов Швейцарии полагала, что их финансовое положение скорее ухудшается. Об этом свидетельствовали результаты опроса, проведённого консалтинговой компанией innofact по заказу интернет-платформы comparis.ch, специализирующейся главным образом на сравнении цен и тарифов на различные виды услуг и обязательных выплат в Швейцарии.
И вот новый опрос показал, что франкоязычные швейцарцы понемногу обретают финансовый оптимизм: показатель «беднеющих» жителей «вэлшских», как их иногда называют в исторической литературе, регионов с 20% понизился до 16%. Правда, почти треть (29%) франкоязычного населения страны в целом все равно недовольна своими финансами, что в принципе тоже представляет собой прогресс по сравнению с 39% недовольных год назад.
Интересно, что каждая пятая швейцарка ответила, что может позволить себе практически всё, то есть она считает, что у нее нет проблем с деньгами, и только 6% жительниц Швейцарии указали, что им трудно сводить концы с концами.
Мужчины более оптимистичны, чем женщины
Когда дело касается денег, то мысли мужчин по этому поводу куда более радужны, нежели представления женщин. Ожидает улучшения своего финансового положения каждый третий мужчина в Швейцарии — по сравнению с каждой четвертой женщиной.
К сожалению, с возрастом такой оптимизм уменьшается, причем для обоих полов. Приходит ли ему на смену реализм или пессимизм — судить трудно. Известно лишь, что если среди лиц моложе 36 лет улучшения своих финансов ожидают 40%, то в возрастной группе от 36 до 55 лет этот показатель падает до 33%. Ну а для возрастной категории тех, кто достиг возраста 56 лет, это соотношение меняется на одного из семи.
Увы, поводов для финансовой беспечности у женщин с возрастом также становится меньше. В Швейцарии существует проблема женской бедности в связи с выходом на пенсию, поэтому сейчас в обществе стараются привлечь внимание к тому, как важно женщине иметь собственную хорошую зарплату, с которой и будут высчитываться пенсионные накопления.
Если экономить, но не на жилье!
В случае, если бы расходы пришлось сокращать и на чём-то экономить, то 62% респондентов видят значительный потенциал экономии в отказе от покупки электроники, 58% — одежды.
Отказаться от своего автомобиля были бы готовы только 31% респондентов, 23% могли бы пожертвовать любимым занятием или финансово затратным хобби, и всего лишь 7% были бы готовы, в случае финансовых трудностей, начать поиски более дешёвого жилья.
Интересно, что потенциал экономии в Швейцарии в целом довольно низкий: мы уже рассказывали, сколько в среднем жители этой страны выкладывают в качестве обязательных выплат, налоговых и страховых, в месяц.
Опрос был осуществлён в декабре 2018 года, в нем приняли участие 1 043 человека из всех языковых регионов Швейцарии.Конец инфобокса
Русскоязычная версия материала подготовлена Людмилой Клот.