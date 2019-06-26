В 2017 году правительство Женевы приняло постановление, лишающее маленьких иностранцев возможности учиться в женевских школах. (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Женевская юстиция отклонила апелляцию на постановления правительства кантона, Государственного совета кантона Женева, лишавшее детей школьного возраста из Франции права обучаться в женевских школах. Суд постановил, что данная ограничительная мера не противоречит законодательству кантона. Впрочем, у несогласных есть ещё возможность обратиться в верховную судебную инстанцию Швейцарии — Федеральный суд в Лозанне.

В школах Женевы сейчас обучается немало детей из соседней Франции, чьи родители — так называемые «фронтальеры», или трансграничные трудовые мигранты. И пусть обучение в государственных школах и там и там — бесплатное и сравнимое по качеству, для одних семей, все равно, отдать ребенка именно в швейцарскую школу оказывается удобнее с точки зрения логистики, другие же думают о будущей карьере детей и рассчитывают, что их те продолжат обучение в этой стране, и что с дипломом о швейцарском среднем образовании сделать это будет легче.

Ранее Женева свободно принимала — в пределах имеющихся в классах свободных мест — учеников с другой стороны границы. Однако в 2017 году правительство Женевы одобрило новый порядок приема в кантональные образовательные учреждения, в рамках которого маленькие иностранцы лишились возможности обучаться в женевских школах. Исключение делалось для тех, кто уже начал свое обучение в кантоне, либо для тех, кто имеет брата или сестру, которые также учатся в школах в Женеве.

В итоге из 257 заявлений о зачислении в школы кантона Женева, поданных родителями детей школьного возраста из соседней Франции на 2019-2020 учебный год, 184 уже отклонены Департаментом образования Женевы. Об этом пишет бесплатная транспортная газета 20 minutes. Административный суд Женевы постановилВнешняя ссылка, что «новые правила, касающиеся образования на начальной и средней школьной ступени, не нарушают Федеральную и женевскую конституции, включая предусмотренное ими право на достойное базовое бесплатное образование».

Суд также считает, что эти новые нормы опираются на убедительную правовую основу и «фронтальеры» не могут требовать для своих детей права получать образование в Женеве, поскольку такое право вовсе не проистекает автоматически из Соглашения о свободном передвиженииВнешняя ссылка людей между Швейцарией и странами Европейского союза. Ни о какой дискриминации этом случае речи быть не может, говорит суд.

Власти не хотят «школьного туризма»

Роман Жордан (Romain JordanВнешняя ссылка), адвокат целой группы родителей, обратившихся с апелляцией на такое решение, выразил свое удивление по поводу способа коммуникации, к которому прибег суд, опубликовав свое решение еще до того, как передать его заинтересованным сторонам. «Мы внимательно изучим его, но очень вероятно, что мы обратимся за помощью в Федеральный суд». Со своей стороны, глава правительства кантона Антонио Ходжерс (Antonio HodgersВнешняя ссылка) выразил свое удовлетворение газете Tribune de Genève, поскольку «наконец-то впервые судебная власть вынесла решение по существу.

У женевцев нет возможности выбирать место обучения своих детей (действительно, дети в Женеве распределяются по школам кантональным Департаментом / министерством образования в зависимости от места „прописки“, — прим. ред.), и нет никаких причин предоставлять семьям, живущим во Франции, право, которого нет у швейцарских семей. Школьный туризм — это однозначно не то, к чему мы стремимся, кантональная школьная система так работать на должна».



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone-SDA/swissinfo.ch

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