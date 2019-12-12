Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 11:30

Участник Евровидения Лука Ханни стал самой популярной личностью 2019 года, если судить по поиску в Google.

(Keystone)

Если судить по поисковым запросам швейцарцев в Google в 2019 году, то можно отметить, что они по-прежнему любят спорт, звезд... и все остальное швейцарское.

Не обошлось без неожиданностей: национальный герой теннисист Роджер Федерер был нокаутирован девушкой-рэпером Лореданой (Loredana) и опустился со второго по третье место в спискеВнешняя ссылка 10 самых популярных личностей, информацию о которых ищут в Google. На первом месте оказался участник Евровидения от Швейцарии Лука Хенни (Luca Hänni), который в мае занял на этом международном конкурсе 4-е место.

На четвертой позиции рейтинга самых популярных личностей оказалась швейцарская горнолыжница Коринна Сутер (Corinne Suter), за ней на пятом месте расположился чемпион Швейцарии по борьбе швинген Кристиан Штуки (Christian Stucki).

В категории «Общие поисковые запросы» на первом месте оказался теннисный турнир Уимблдон, где Федерер вышел в финал, но проиграл Новаку Джоковичу в эпическом матче в пяти сетах. На втором месте - появившийся iPhone 11, на третьем – Нотр-Дам, где в апреле случился пожар, почти уничтоживший знаменитый собор. На четвертом месте - модельер Карл Лагерфельд, который умер в этом году в возрасте 85 лет.

Главным зрелищным событием года, которое больше всего гуглили швейцарцы, стал фестиваль виноделов Fête des Vignerons на берегу Женевского озера: единственный в своем роде праздник, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО и проводимый раз в 20 лет. За ним следует Национальное первенство по борьбе швинген и другим альпийским видам спорта, которое прошло в августе в Цуге.

Самым популярным фильмом стал американский психологический триллер «Джокер», а наиболее искомым рецептом - Älplermagronen, или швейцарские альпийские макароны.





Ok, Google! Что искали швейцарцы в интернете в 2018 году? Поисковая машина Google опубликовала рейтинг самых популярных запросов на предоставление информации из Швейцарии. Этот контент был опубликован 14 декабря 2018 г. 9:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Football and celebrities top trendy searches in 2018















Подготовила Надежда Капоне

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