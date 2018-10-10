Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 9:00 10.10.2018 - 09:00

«Шпионство» за собственными гражданами или давно назревшая необходимость модернизации контрольно-ревизионных механизмов в области социальной помощи?

(Keystone)

На референдум 25 ноября был вынесен ФЗ «О социальных детективах». Противники закона подали в суд и могут, хотя это и маловероятно, добиться переноса голосования.



Уже менее чем через два месяца в Швейцарии пройдет очередной референдумВнешняя ссылка, на который, в частности, будет вынесен неоднозначный Федеральный закон «О социальных детективах». Этот закон позволяет компаниям социального страхованияВнешняя ссылка, например, местным кассам пенсионного страхования, собесам, то есть структурам, рассчитывающим, назначающим и выплачивающим социальную помощь, компаниям страхования от несчастных случаев (SUVA) нанимать частных детективов с тем, чтобы в режиме скрытности собирать информацию о лицах, в отношении которых существует обоснованное подозрение в том, что они злоупотребляют социальным государством, получив поддержку или же страховые или пенсионные выплаты за счет налогоплательщиков обманным путём.

Этот закон был принят парламентом Швейцарии на весенней сессии и тут же, с рекордной скоростью, вынесен на референдум. Противники закона говорят о непозволительной степени расширения полномочий федерального центра в сфере «шпионства» за собственными гражданами, в том числе и с применением самых современных средств, такие, как дроны. Сторонники говорят о давно назревшей необходимости модернизации контрольно-ревизионных механизмов в области социальной помощи, пенсионного обеспечения и страховых платежей. Тем самым государство и страховые компании получают возможность эффективнее защищаться от откровенных проходимцев и обманщиков.

«Красная книжечка» в качестве камня преткновения

Как обычно, накануне референдума все законопроекты, выносимые на общенародный суд, а также аргументы за и против них, включая разъяснения сути дела и позиции властей, изложены на страницах знаменитой «красной книжечки» или памятки избирателя, рассылаемой бесплатно властями по всем домохозяйствам, где живут лица с правом голоса, чтобы те заранее смогли составить себе представление о вопросах референдума и аргументированно сформировать себе свое собственное мнение. И вот как раз эта «книжечка» и стала, уже не в первый раз, камнем преткновения. Члены комитета противников закона о социальных детективах утверждают, что на страницах этого издания власти «намеренно принижают степень опасности такого закона, представляя его менее безобидным, чем он есть на самом деле».

Они требуют остановить рассылку «справочника», правда, с довольно большим опозданием, поскольку рассылка практически уже завершена. Тем не менее, один из членов комитета, политик-социалист Димитри Ружи (Dimitri RougyВнешняя ссылка) утверждает, что власти намеренно вводят в заблуждение избирателей, утверждая, например, что социальные детективы не будут в соответствии с законом иметь права заглядывать в чужие спальни, а также использовать дроны, направленные микрофоны и «жучки». Это настоящий обман, говорит Д. Ружи, поскольку сам министр внутренних дел Швейцарии и ее президент в 2018 году Ален Берсе (курирует социальное досье) утверждал в парламенте, что закон не ставит на пути применения в этой сфере технических средств «почти никаких преград». Не застрахованы от чужого взгляда и спальни «подозреваемых», — утверждает Димитри Ружи. С его точки зрения правительство использует в законе размытые понятия, не имеющие под собой твёрдого правового основания, а потому вводит избирателей в заблуждение.

В Федеральной канцелярии в Берне, в ведомстве, ответственном за составление текста «красной книжечки» и за ее рассылку избирателям, с такими оценками не согласны. Справочник избирателя к очередному референдуму составляется «на основе принципов объективности, прозрачности и адекватности». Не согласны с противниками законопроекта и в Федеральном ведомстве Швейцарии по делам социального страхования (Bundesamt für SozialversicherungenВнешняя ссылка, автономное структурное подразделение Министерства/Департамента внутренних дел). Во-первых, закрытые пространства, в том числе и пресловутые «спальни», уже признаны судами страны закрытыми приватными пространствами, исключёнными из числа объектов, подлежащих наблюдению, все равно, скрытому или нет. Во-вторых, закон позволяет использовать электронную технику только с целью навигации, в-третьих, видео- и аудиосъёмка с использованием дронов (БПЛА) законом не разрешается.

Вероятный вариант

Вопрос, кто же из них прав, власти или Д. Ружи, будет теперь решаться в Федеральном суде в Лозанне. «Если суд придёт к выводу, что в справочнике избирателя содержатся грубые содержательные искажения и фактические ошибки, то тогда голосование по законопроекту было бы возможно перенести на более поздний, чем 25 ноября, срок», — считает Маркус Шефер (Markus ScheferВнешняя ссылка), профессор Кафедры теории государства и права Базельского университета. И это была бы премьера в истории Швейцарии. Ни разу еще в истории федеральным властям не приходилось отменять или переносить назначенный референдум по причине «невозможности гарантировать свободное волеизъявление граждан».

Этот материал является публикацией в рамках спецпроекта о прямой демократииВнешняя ссылка в Швейцарии.

Конец инфобокса

Впрочем, следует учитывать и то, что сама возможность проверять по суду степень такой гарантированности в Швейцарии была введена только в 2007 году. Маркус Шефер говорит, что по его наблюдениям в последнее время этот инструмент задействуется гражданами со всё большей активностью. Да и сам суд в Лозанне дал понять, что намерен взять на себя в этой области более активную роль, с учётом того, что отдельного Конституционного суда в Швейцарии не существует. «Разумеется, для переноса референдума требуются уж совсем вопиющие причины, но факт остается фактом: если раньше такой перенос был невозможен в принципе, то сегодня такая опция перешла в разряд вполне вероятных вариантов», — резюмирует М. Шефер.

А как Вы считаете: стоит ли более активно бороться со злоупотреблениями в социальной сфере, в том числе и методами скрытой слежки? Готовы ли Вы сообщить властям, если, условно, Ваш сосед обманул страховку или если он получает социальную помощь, «выбитую» обманным путём? Отставляйте ваши комментарии (соблюдая правила сообщества) в социальных сетях или внизу в окне комментариев, регистрации не требуется.





Подготовил: Игорь Петров

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