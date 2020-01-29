Процедура натурализации не является «специализированным экзаменом», в рамках которого котором кандидаты должны доказать обладание всеобъемлющими знаниями. (© Keystone / Christian Beutler)

Истории, связанные с процедурами предоставления прав швейцарского гражданства, давно уже стали кладезем историй на грани кафкианского абсурда. И вот еще одна такая: Федеральный суд постановил предоставить все-таки гражданство Швейцарии итальянцу, прожившему в стране 30 лет, но не знавшему, как устроен местный зоопарк. По мнению суда, данное лицо не получило справедливых шансов доказать степень своей социальной интеграции из-за враждебного и предвзятого настроя местных властей.

В частности, местная комиссия по делам натурализации в муниципалитете Арт (Arth) что в кантоне Швиц, сделала вывод о недостаточной степени социальной интеграции основываясь на «недостаточных знаниях претендента в области локальной географии и культуры». Однако Федеральный суд в Лозанне постановил, что этим критериям в ходе процедуры натурализации было уделено непропорциональной много внимания, и что некоторые из вопросов, которые ему были заданы, были слишком же конкретными.

Например, претендент не знал, что в его местном зоопарке медведи и волки содержатся в одном и том же вольере. По мнению суда, власти муниципалитета Арт должны были бы быть более взвешенными сбалансированными с учетом того, что заявитель в течение нескольких лет занимался малым бизнесом, имея частые и регулярные контакты с местными жителями.

Не является «специализированным экзаменом»

По мнению суда собеседование по натурализации проводилось «в напряженной обстановке» и что интервьюеры проявляли недопустимую степень «враждебности» по отношению к претенденту на паспорт. Кроме того, ему припомнили факт недекларирования некоторое время назад своей итальянской недвижимости в кантональной налоговой декларации, но тогда прокуратура приняло решение не передавать дело в суд, что в совокупности было расценено в качестве отрицательного фактора, препятствующего натурализации.

В постановлении, опубликованном в понедельник 27-го января 2020 года, Федеральный верховный суд также подчеркнул, что сосредоточение всего внимания только на одном каком-то критерии натурализации недопустимо, если только речь не идет о каком-то критически важном обстоятельстве, например, о серьезном уголовном преступлении. Кроме того, недостаток знаний в одной области может быть при рассмотрении ходатайства о натурализации вполне компенсирован обширными знаниями в других областях. Наконец, сама процедура натурализации не является «специализированным экзаменом», в рамках которого котором кандидаты должны обладать всеобъемлющими знаниями и владеть профессиональной терминологией.

Напомним, что иностранцы, не имеющие прямых родственных связей со Швейцарией ни по рождению, ни по заключению брака, обязаны по действующему в настоящий момент законодательству проживать в стране не менее десяти лет, прежде чем они смогут подать ходатайство с просьбой о предоставлении им прав гражданства. Заявителю может быть отказано в предоставлении гражданства, если он имел судимость, получал социальную помощь и не выплатил обратно полученные суммы, не имел права на постоянное проживание в Швейцарии (ВНЖ категории «С», буква латинская).

Кантон Аргау может ужесточить условия натурализации А между тем на референдуме 9 февраля 2020 года в кантоне Аргау избиратели проголосуют по более жесткой редакции местного кантонального Закона о порядке предоставления прав гражданства. В частности, предлагается заставлять претендентов на паспорт, еще прежде, чем он сможет только подать заявление с просьбой о натурализации, сдавать тест с вопросами по географии, истории, политике и обществу как Швейцарии в целом, так и кантона Аргау в частности. Заявку на натурализацию смогут подавать только лица, правильно ответившие не менее чем на 34 из в общей сложности 45 вопросов. Во-вторых, к процедуре натурализации будут допускаться только лица, не получавшие социальную помощь в течение последних десяти лет или уже вернувшие все полученные в рамках социальной помощи деньги. Тем самым кантон Аргау намерен заметно ужесточить общефедеральные нормы, в соответствии с которыми на права гражданства могут претендовать лица, не получавшие социальную помощь в течение последних только трех лет. В этом, правда, кантон Аргау не одинок. В кантоне Берн действует также 10-летний срок, в кантоне Тургау этот срок составляет 5 лет. Во многих других кантонах, однако, достаточно не получать социальную помощь в течение последних трёх лет. Новое законодательство кантона Аргау предусматривает, однако, возможность учета «особых обстоятельств». Натурализован может быть тот, кто не способен работать из-за инвалидности или хронического заболевания, или тот, кто относится к категории «работающих бедных». По оценкам экспертов, эти поправки будут приняты почти наверняка. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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