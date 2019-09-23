Двойная вершина: гора Флетшхорн (Fletschhorn) отражается в искусственном озере Гибидум в кантоне Вале.

(Sondereggerfotos.ch)

Хайкинг (hiking) от английского «hike» (длительная прогулка) — поход с оздоровительными и познавательными целями, проходящий по оборудованным и хорошо маркированным маршрутам, что позволяет самостоятельно выбирать путь следования, его протяженность, сложность и содержание и не требует специальной подготовки и сопровождения проводника.

Осень — золотая пора для хайкинга в Швейцарии.

Знаете ли вы, что здесь размечено целых 65 тысяч километров (!) маршрутов для любителей пеших прогулок на природе? И что среди них есть маршруты на любой уровень подготовки? Их можно увидеть на этой карте:

Trail map карта

Но перед тем, как упаковать рюкзак и надеть ботинки для горных прогулок, предлагаем вашему вниманию несколько полезных советов, или хайкинговых лайфхаков.

Где найти интересные идеи для прогулок?

Сайт Switzerland MobilityВнешняя ссылка предлагает полный список маршрутов, разбитый по регионам, по темам и уровню необходимой физической подготовки. В Швейцарском туристическом ведомстве это богатство выбора сократили до «Внешняя ссылка32 самых увлекательных пеших маршрутовВнешняя ссылка»Внешняя ссылка.

Другие отличные ресурсы для поиска идей – это Швейцарская федерация хайкингаВнешняя ссылка и Швейцарский альпийский клуб (Swiss Alpine Club, SACВнешняя ссылка). Есть также посвященный хайкингу сайтHikr.orgВнешняя ссылка на нескольких языках, чье содержание постоянно обновляется и дополняется пользователями.

Как узнать, легкий это маршрут или сложный?

Благодаря усилиям любителей пешего туризма в 1930-х годах указатели в Швейцарии (и в Лихтенштейне) приобрели единую форму. На них маршруты для новичков, требующие минимального физического усилия, отмечены желтыми знаками или стрелками, часто — с изображением фигуры с рюкзаком и тростью.

Желтым рисуются также знаки, обозначающие высоту, перекрестки и расстояния, также желтые указатели могут обозначать различные типы маршрутов. Они ориентируют по времени, за которое можно добраться до ближайших населенных пунктов, а также до железнодорожных станций или автобусных остановок.

64% тропинок относятся к "желтому" уровню сложности, то есть самому простому.

(© Keystone / Christian Beutler)

Красно-белые знаки, полосы, которые нередко можно увидеть нарисованными на скалах, предупреждают об узких тропах с крутыми подъемами и спусками. «Пользователи должны быть уверенными в себе, не страдать от головокружения и находиться в хорошей физической форме, а также отдавать себе отчет в том, что горы могут быть небезопасны», — отмечает федерация хайкинга.

Горные тропы для прогулок составляют 35% от всей сети маршрутов для хайкинга.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

Альпийские горные маршруты обозначены сине-белыми знаками. Нередко они проложены по ледникам, а чтобы пройти их до конца, может потребоваться совершить восхождение при помощи веревки, кирки и «кошек». По мере таяния ледников такие тропы становятся все более сложными.

И только 1% маршрутов для горных прогулок идут по вот таким вот альпийским скалам.

(Keystone / Arno Balzarini)

Зимой же выпавший в горах снег превращает большинство основных «желтых» тропинок в сезонные зимние пешеходные маршруты. Они отмечаются уже розовыми знаками. Никакого специального снаряжения для того, чтобы пройти по ним, не требуется — разве что кроме приличных зимних ботинок на толстой подошве с протекторами, чтобы справиться с ледяным настом.

Иногда маршруты для пеших прогулок пересекаются с лыжными и санными трассами.

(Schweizer Wanderwege)

И о погоде!

Перед отправлением в пеший поход всегда стоит узнать прогноз погоды, ведь если начнется дождь, то на марштуре вас могут ожидать, например, скользкие камни. Национальная метеорологическая служба MeteoSwissВнешняя ссылка предоставляет на этот счет подробные прогнозы, включая предупреждения об опасных явлениях, таких как сильные ветры или лавины. Если это возможно, проверьте, не окутывает ли ваш пункт назначения туман: узнать это можно, просмотрев веб-камеру с ближайшей канатной дороги или горной хижины.

Кто обслуживает все эти туристические маршруты?

В Швейцарии есть уникальная статья Конституции (статья 88Внешняя ссылка), которая требует, чтобы швейцарские пешеходные тропы и маршруты содержались в хорошем и безопасном состоянии. Поэтому на кантональном и муниципальном уровнях здесь постоянно ведутся ремонтные работы. Около 1 500 добровольцев и помощников регулярно занимаются обрезкой веток, ремонтом ступеней и подновлением указателей.

Сотрудник муниципалитета наносит на камень разметку маршрута для хайкинга в долине Val Lumnezia. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

Дорог ли хайкинг, и кто за него платит?

В принципе, хайкинг — это народный спорт, бесплатный для всех (за исключением оплаты некоторых участков пути, таких, например, как канатные дороги или краткие отрезки от одной тропы к другой). Деньги на содержание сети маршрутов пешего туризма поступают от кантонов и из пожертвований.

Ежегодные инвестиции в этой сфере составляют около 53 млн швейцарских франков. По данным федерации хайкинга эти деньги идут на эксплуатационное обслуживание маршрутов, на ремонт троп и маршрутных указателей, а также на другие расходы. Кроме того, федерация SAC инвестирует несколько сотен тысяч франков в год на то, чтобы поддерживать и улучшать доступ к своим хижинам.

Насколько безопасен пеший туризм в Швейцарии?

Самое главное в хайкинге — не сбиться с пути. Но независимо от того, насколько человек опытен и осторожен, ему всегда следует учитывать элемент риска. Каждый год в Швейцарии около 20 тыс. туристов становятся жертвами несчастных случаев и происшествий, несколько десятков несчастий заканчиваются смертельным исходом.

Так, только в прошлом августе месяце 2019 года четыре человека сорвались с гор при подъеме, один турист погиб во время оползня и еще несколько застряли в Бернских Альпах. «В расщелинах между отступающими ледниками и скалами появляются опасные и часто труднопроходимые каналы и ущелья», — заявил недавно для общественного телевидения SRF швейцарский геолог, Ханс-Рудольф Койзен (Hans-Rudolf Keusen), сопредседатель SAC и ответственный за горные хижины-приюты и за инфраструктуру.

Узнав о проблеме местные власти обычно сразу же закрывают маршруты, пока те снова не станут безопасными. Туристы всегда могут получить больше информации через федерацию хайкинга или на сайте SACВнешняя ссылка.

Карта и территория Неторопливое путешествие по швейцарским верхам Вчера и сегодня в Швейцарии отмечают День пеших путешествий. Прогуляйтесь вместе с нами по одному из самых живописных маршрутов в регионе Энгадин. Автор: Алина Тукалло, Цюрих — Санкт-Мориц — Понтрезина



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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