Учитель в группе продленного дня? Обычно эту работу выполняют девушки. (Keystone / Alessandro Della Valle)

В Швейцарии завершился очередной учебный год. Почти 85 тыс. молодых людей должны теперь решить, в каком направлении будет развиваться их образовательная и профессиональная карьера. Проведённое недавно исследование показало, какие именно профессии видятся школьникам, завершившим «вторую ступень» среднего образования, наиболее привлекательными, продемонстрировав, как всегда, серьёзные гендерные различияВнешняя ссылка в профессиональных и карьерных предпочтениях.

Мы недавно уже рассказывали о важном выборе, который ученики швейцарских школ должны сделать уже в возрасте 14-15 лет: речь идет о том, продолжать ли им чисто школьное образование в гимназии (колледже) для подготовки к поступлению в университет, или же следует выбрать путь профессионального ученичества и получать среднее образование и одновременно специальность с «заходом» на реальное производство?

Большинство школьников — около двух третей — выбирает второй путь. Это гораздо больше, чем в таких странах, как Россия, США и Великобритания, где выпускники традиционно предпочитают университетское образование. Дуальная система образования в Швейцарии мотивирует молодых людей иначе: им следует не получать пять лет вузовскую «корочку», чтобы потом пойти в условный Газпром или в Администрацию президента, но следует получить «синицу в руках» в виде надёжной профессии и аттестата зрелости, потому что получить «журавля в небе», то есть высшее образование, все желающие потом все равно смогут!

Но куда пойти учиться и работать?

В Швейцарии подростки обычно выбирают свой профессиональный путь, пользуясь советами сотрудников Центров профориентации, а также родителей и друзей. О том, как 14-летние школьники выбирают профессию в Швейцарии, можно подробнее прочитать в материале выше. Нас же сейчас интересует ситуация после окончания очередного учебного года: каковы результаты профориентационной работы, какие предпочтения имеют выпускники второй ступени средней школы, в том числе и в разбивке по гендерному признаку?

Первые предварительные результаты были на днях опубликованы швейцарским Государственным секретариатом по вопросам образования, исследований и инноваций (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation – SBFIВнешняя ссылка, автономное подразделение Департамента/Федерального министерства экономики, науки и образования). Из почти 85 тыс. молодых людей обоего пола в возрасте 14-16 лет, перед которыми стоял вопрос, где учиться дальше, 57% к марту-апрелю уже приняли это решение и нашли место для его реализации.

Большинство (51%) решили немедленно приступить к получению профессии (в прошлом 2018 году таких было 53%). За ними следуют 33% тех, кто выбрал учебу в гимназии или колледже (то есть в школе, готовящей к учебе в вузе), тогда как в прошлом году их было 32%. И наконец, пятая часть подростков остановились на промежуточном или временном варианте — к примеру, пойти на дополнительные подготовительные курсы, нужные для получения ряда специальностей, либо просто устроить себе каникулы длиной в год.

Все больше школьников стремится к высшему образованию

«По всей Швейцарии в этом году у школьников наблюдается больше интереса к академической стезе. Желание получить как можно более качественное, по возможности, образование, выражено у них ярче, чем ещё год назад», — отмечается в заявлении SBFI. Это заявление вполне коррелирует с общей тенденцией, отмеченной среди родителей с высшим образованием и многих родителей-мигрантов: в основном это они стремятся, чтобы их дети учились в гимназии.

Дуальное образование Я маляр по профессии, и ни о чем не жалею! Швейцарская дуальная система образования сейчас является предметом пристального изучения. Но теория – теорией, а как это выглядит на практике? Автор: Никита Шперри

Например, в некоторых районах города Цюриха сдать вступительные экзамены в гимназии решили до половины учеников выпускного класса второй ступени средней школы. Этот путь больше привлекает девочек (45%), чем мальчиков (29%), а в целом гимназии (или колледжи) оказались более популярны во «французской» и «итальянской» частях Швейцарии, чем в немецкоязычной.

Пол и профессия

С точки зрения гендерных различий, то у 14-16-летних школьников приоритеты оказались несколько иными, что у их сверстниц. На первой позиции в этом списке у девочек стоит профессия социального работника и электрик — у мальчиков. «Несмотря на структурные изменения на рынке труда молодые люди в основном выбирают себе профессии, которые пользуются всеобщей популярностью. Многие ученики перед тем, как пойти учиться профессии, уже прошли стажировку на производстве и знают, что их ожидает», — отмечают эксперты в SBFI.

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То, что мальчики и девочки склонны к выбору определенных, достаточно однозначно гендерно-окрашенных профессий, ведет к тому, что в Швейцарии, например, в научном и техническом секторах женщины недопредставлены. Как показало исследование, на выбор профессий девушками может влиять тот факт, что они хотят впоследствии сочетать работу и семью, а для этого им нужно иметь возможность работать неполный рабочий день. Свою роль играют и всё ещё распространенные в Швейцарии устойчивые представления о том, что является «женской» и «мужской» работой.

«Предварительные результаты» В Швейцарии опрос школьников на предмет их профессиональных предпочтений проводится Государственным секретариатом по вопросам образования, исследований и инноваций дважды в год (а апреле и в августе). Цель опроса состоит в том, чтобы проанализировать оперативную текущую ситуацию в области школьного образования и обозначить основные тенденции развития образовательной системы страны. Опрос учитывает школьников, находящихся между обязательной средней школой — образование так называемой «второй ступени» в Швейцарии завершают, как правило, в 15-16 лет — и следующим уровнем, когда ученики делают шаг вперед в одном из двух направлений, либо начиная готовиться к получению высшего образования в гимназии (колледже), либо получения специальность и аттестат зрелости в рамках производственного среднего специального образования. В принципе, ни то, ни другое решение не является в Швейцарии обязательным, но реально продвинуться по карьерной и профессиональной лестнице совсем не учась уже практически невозможно. Именно поэтому 90% подростков вынуждены сделать выбор в пользу одной из вышеуказанных опций. Выпускаются же они окончательно после четырех лет в колледже или четырех лет ученичества в возрасте 19-20 лет.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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