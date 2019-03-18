Пенсионерка добровольно помогает школьнице с шитьем на уроке труда. Это было частью проекта Win3 («Три поколения в классе») гуманитарной организации защиты интересов пожилых людей Pro Senectute.

(© Keystone / Christian Beutler)

В настоящее время в Швейцарии вместе живет пять поколений: так называемые «матуристы» или «традиционалисты», «бэби-бумеры», а также представители поколений X, Y и Z. «Кто все эти люди»? Об этом в нашем материале. Кроме того, мы собрали десять интересных различий между этими поколениями, чтобы наглядно понять, как они сосуществуют в Швейцарии, чем живут и какие у них ценности.

(swissinfo.ch)

1. Водить машину? Нет, спасибо!

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Шикарная машина — мечта всех молодых людей, не так ли? Так было и в Швейцарии. Но сегодня автомобиль больше не является одной из самых важных жизненных целей молодых швейцарцев. Все меньше молодежи учится водить машину и сдает на праваВнешняя ссылка.

Вероятно, так получается не только из-за разницы во взглядах разных поколений, но и по вполне осязаемым материальным причинам: получение водительских прав в Швейцарии стало чрезвычайно затратным по деньгам и времениВнешняя ссылка.

Кроме того, в Швейцарии общественный транспорт развивается очень быстро и даже в выходные ходит всё больше ночных автобусов, и одновременно тарифы на ночную парковку становятся все более высокими, особенно в городах. Поэтому теперь в Швейцарии иметь автомобиль уже не так привлекательно, как раньше. И уж точно дороже.

2. Молодежь хочет делиться, а не владеть

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Каршеринг, использование таких ресурсов, как Uber, Airbnb, кооперативное жилье… Использовать что-либо совместно, а не обладать этим единолично – по имеющимся данным, эта концепцияВнешняя ссылка особенно популярна у поколений Y и Z. Кто они? Буква «Y» означает поколение родившихся после 1980 года, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте.

А к сообществу людей «Z» принадлежат все родившиеся примерно после 1995 года, то есть это первое по-настоящему цифровое поколение, люди, знающие с детства, что такое мобильный телефон, интернет и соцсети и не представляющих себе жизни без этих возможностей.

При этом как выяснила газета Neue Zürcher Zeitung, представители этих поколений отказываются от статусных символов и консьюмеризма вовсе не из-за экологических или социальных убеждений: у них просто нет денегВнешняя ссылка. Нехватка денег у молодого поколения – эта проблема, возможно, для Швейцарии менее актуальна, чем для других развитых западных стран.

Поэтому и тенденция «делиться, а не владеть» выражена здесь слабее: в то время как в США, согласно Барометру молодежных настроенийВнешняя ссылка 2018 года, опубликованному банком Credit Suisse, 61% опрошенных молодых людей в возрасте 16-25 лет пользуются вариантами совместного пользования благами, то в Швейцарии таких насчитывается только 43%.

Дочернее предприятие швейцарской сети Mobility под названием CatchACar. Установив на смартфон специальное мобильное приложение, можно найти в нужном вам районе свободный автомобиль, воспользоваться им, а после поездки вернуть обратно, но уже в другом месте. (Keystone / Georgios Kefalas)

3. Мигранты? Брак для всех? Молодежь за! Конец цитаты

Референдумы в Швейцарии идеально демонстрируют, насколько порой несхожи ценностиВнешняя ссылка, которых придерживаются разные поколения в стране. Чаще всего молодежь и пожилые люди расходятся во мнениях на референдумах, посвящённых вопросам развития вооруженных сил, регулирования миграции, а также социальной политики.

Например, согласно опросу общественного мнения, проведённому компанией Vox, в своё время народную законодательную инициативу «Против массовой иммиграции» отклонило почти 60% избирателей в возрасте 18-29 лет — то есть большинство из них не хотело никакого ограничения иммиграции.

Молодежь видит в соглашении с ЕС о свободном передвижении людей и капиталов больше шансов и возможностей для жизни и трудоустройства, в то время как люди в предпенсионном возрасте считают приехавших европейцев угрозой для своих рабочих мест и своего обеспеченного «заслуженного отдыха».

С другой стороны те, кому за 60, скорее согласились бы одобрить законопроект, радикальным образом решающий проблему «брачного наказания», когда люди живущие гражданским браком по отдельности платят суммарно меньше налогов, нежели пара, живущая в официальном браке.

Но эта же возрастная категория считает, что «брак» есть только «союз между мужчиной и женщиной», а вот именно это — особенно последнее — и не нравится молодежи. В последние годы в Швейцарии степень общественного признания гомосексуальностиВнешняя ссылка, особенно среди молодых городских немецкоговорящих швейцарцев, выросла качественно.

4. Собственное жилье? Может быть позже! Конец цитаты

Начиная с 1960-х годов в Швейцарии очень популярно стало приобретать и иметь свое собственное жильёВнешняя ссылка. Представители поколений «матуристов» (в немецкоязычных странах так называют поколение, рожденное в период с 1920-х гг. до 1945) и «бэби-бумеров» (послевоенное поколение, родившееся после 1945 года) с удовольствием покупали и строили личные односемейные дома.

С 1980-х и 1990-х годов дополнительно стали очень популярными кондоминиумы или товарищества собственников жилья, а также другого недвижимого имущества. Тем не менее, доля лиц, владеющих собственным жильем в Швейцарии, и сейчас остается относительно скромной по сравнению с другими странами. Швейцарцы — это нация арендаторов.

Согласно исследованию банка Credit Suisse «Швейцарский рынок недвижимости 2017Внешняя ссылка», молодежь предпочитает скорее арендовать квартиры для одиночного проживания. В более долгосрочной перспективе, однако, молодые люди также могли бы представить себе перспективу приобретения собственного домаВнешняя ссылка. В рамках опроса швейцарского «поколения Y» выяснилось, что приобретение жилья в собственность было приоритетом для 70% респондентов.

Удивительно, но у совсем уж молодежи стремление к «оседлости» выражено еще более ярко: согласно исследованию «Молодежный барометр» банка Credit Suisse за 2018 год иметь собственный дом хотели бы 84% представителей «поколения Z». Для сравнения: в США этот показатель находится на уровне 90%, в Бразилии — 94% и на уровне 92% в Сингапуре. Смогут ли они это себе позволить, учитывая рост цен на недвижимость при стагнирующейВнешняя ссылказаработной плате — это другой вопрос.

5. Молодежь выбрасывает больше еды Конец цитаты

Еще один парадокс: молодеж любит экологию, отказывается ходить в школу и бастует в пользу климата, не желает владеть, предпочитая обладать чем-то важным вскладчину, но при этом именно молодежь куда более расточительно относится к продуктам питания и выбрасываетВнешняя ссылка намного больше еды, чем это делают старшие поколения. А вот пожилые люди лучше знают, как хранить продукты и что с ними сделать, чтобы они не испортились как можно дольше.



6. Молодежь обеспокоена проблемами климата и окружающей среды Конец цитаты

Что касается климата: только на прошлой неделе 15 марта по всей Швейцарии, да и в других развитых странах мира, прошли массовые «забастовкиВнешняя ссылка» школьников, вышедших на улицы вместо уроков, утверждая, что так они борются за защиту окружающей среды.

«Поколение Z», тем самым, довольно заметно «встряхнуло» своими акциями политиков старшего поколения по всей Европе. В СМИ даже появился термин «поколение Греты»: имеется в виду юная шведская эко-активистка Грета Тунберг, которую теперь знает весь мир.

Так что с точки зрения «поколения Y» изменение климата и глобальное потепление относятся к числу основных проблем западного мира. Данная тема отражается и в результатах референдумов: молодежь, например, выступила за немедленный отказ от ядерной энергетики и поддержала инициативу «В пользу зелёной экономикиВнешняя ссылка», а вот старшие поколения выступили против, провалив своим большинством голосов данный законопроект.

Отметим, правда, в защиту старшего поколения, что в суд на Швейцарию как государство за то, что оно, де, слишком мало делает для борьбы с глобальным потеплением, подала именно инициативная группа пожилых людей.

7. Молодые более мотивированы, чем старшие поколения Конец цитаты

По данным исследованияВнешняя ссылка, проведенного в Швейцарии Университетом немецкого города Констанц, поколение бэби-бумеров значительно более удовлетворено своей работой, чем поколение X (то есть люди, родившихся в период с 1965 по 1980 годы) и поколение Y.

Представители поколения Y, как правило, менее лояльныВнешняя ссылка по отношению к своей компании, чем старшие поколения, и чаще подумывают о перемене места работы, а всё потому, что для них гармоничный баланс между работой и личной жизнью важен в куда большей степени, нежели для представителей двух других поколений.

С другой стороны, поколение Y в куда большей степени мотивировано работать, по меньшей мере, они готовы «вкалывать» куда упорнее, нежели поколение X. А вот поколение бэби-бумеров демонстрирует значительно меньшую готовность трудиться «до упаду», что, однако, может быть связано как раз с приближающимся выходом на пенсию.

Другое исследование описывает бэби-бумеров в качестве очень инновационного и стремящегося учиться поколения, активно в соответствии с собственными идеями уже сейчас формирующего тот образ жизни, который они поведут, когда выйдут на пенсию.

8. Молодежь беспокоится о пенсии

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Молодые люди, в отличие от более старших сограждан, в меньшей степениВнешняя ссылка склонны доверять и рассчитывать на государственную систему пенсионного обеспечения. Многие из них также считаютВнешняя ссылка, что нынешние пенсионеры находятся в куда более выигрышном положении. Каждый пятый из поколения Y уверен, что система пенсионного обеспечения могла бы быть приватизированаВнешняя ссылка.

Молодые швейцарцы обеспокоены своей пенсией куда больше, чем их сверстники в других странах. И это правильно: хотя швейцарская пенсионная система и считается весьма щедрой, но финансово она не очень устойчива, особенно в долгосрочном плане.

9. Швейцарцы хотят рожать больше детей Конец цитаты

Приблизительно 93% пока бездетных женщин и мужчин в возрасте 20-29 лет Внешняя ссылкажелают иметь детей. И это означает, как ни странно, что нынешняя молодежь хочет рожать детей больше, чем этого хотели предыдущие поколения: семь из десяти женщин (70%) и чуть менее двух третей мужчин (64%) в возрасте от 25 до 80 лет являются родителями одного или нескольких детей.

Однако степень склонности и желания иметь детей с годами почти не менялось во всех поколениях швейцарцев: в 1990-х годах только 6,1% опрошенных женщин и 8,9% мужчин в возрасте от 20 до 29 лет не хотели бы иметь детей. Когда речь идет о детях, расхождения видны, скорее, не между поколениями, но между желаниями и реальностью.

10. Поколение «Отель “Мама”» Конец цитаты

Нынешняя молодежь остается жить с родителями дольше, чем предыдущие поколения. Это связано не только с более длительными периодами обучения и финансовыми трудностями, но и с тем, что им так попросту удобней. Это следует, по крайней мере, из данных, опубликованным швейцарским порталом ComparisВнешняя ссылка, сравнивающим цены и тарифы в самых разных областях экономики и общества.

Выросшие дети остаются в родительском доме как можно дольше, так как ценят «домашние услуги», которые бесплатно оказывают им родители — включая стирку, уборку, покупку и приготовление еды. Кроме того, молодое поколение сейчас реже конфликтует со своими родителями, поэтому и оснований для переезда у них особенных нет.

(Keystone / Silvia Marks)

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