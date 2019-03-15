Кто в юности не требовал радикальных перемен, у того не было сердца, кто в зрелости не перешел на консервативные позиции, тот не накопил ума? «Мы требуем ввести в Швейцарии чрезвычайное положение в области климата»: это требование было озвучено «бастующими» школьниками в Цюрихе 2-го февраля 2019 года. (© Keystone / Ennio Leanza)

Молодые люди в Швейцарии с легкой руки почти уже лауреата Нобелевской премии мира Греты Тунберг, проводят климатические забастовкиВнешняя ссылка. Но спасение климата — это не операция по санации пошатнувшегося банка. Финансовый институт можно спасти относительно быстро, но климат регулируется иными законами и развивается тысячелетними циклами. Так насколько осмысленны все эти забастовки? И что скрывается за ними в самом деле?

«Отпуск в Чили? Забудем! Бананы к завтраку? Вычеркиваем! Поездки на автомобиле? Ни в коем случае! Пользоваться гражданской авиацией ты больше не будешь, а мясо ты будешь есть в лучшем случае один раз в неделю». Такова предвыборная политическая программа, с которой Иван Ришарде (Yvan RichardetВнешняя ссылка) выдвинул свою кандидатуру на пост министра в правительстве франкоязычного швейцарского кантона Во. Уточним, правда, что Ришарде — не политик, а юморист и театральный актёр.

Разумеется, его «программа» не преследует никаких серьёзных политических целей. С другой стороны, стремясь немного «потроллить» общественность, он тем самым хочет внести и свой вклад в новейшую общественную кампанию в защиту климата, охватившую исключительно развитые, что показательно, страны мира, и Швейцарию в том числе. «Мы требуем ввести в Швейцарии чрезвычайное положение в области климата»: это требование было озвучено «бастующими» школьниками в Цюрихе 2-го февраля 2019 года.

Видео Сколько стоит борьба с наводнениями в Швейцарии? Недавние затяжные дожди поставили многие регионы Швейцарии на грань катастрофы. Борьба с наводнениями стоит огромных денег – но другого пути нет. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) The high cost of stopping flooding

Тем самым они последовали примеру кантона Базель-городской, где студенты и школьники уже высказали схожие требования. В их числе находится теперь и Иван Ришарде. А сегодня 15 марта по всей Швейцарии запланированы массовые демонстрации в защиту климата под лозунгом «если политики ничего не могут сделать, значит взять власть в свои руки должна молодежь». Намек при этом делается на недавние, якобы, «позорные» дебаты в парламенте по вопросу пересмотра закона о порядке и условиях эмиссии парниковых газов.

«Услышать голос молодёжи!»

Демонстрации школьников вполне можно рассматривать в качестве игры в политику, каковой они и являются, что само по себе и не плохо. Однако без конкретных последствий они уже не остались. Так, 20 февраля парламент кантона Базель-городской принял резолюциюВнешняя ссылка, в которой цель ограничения негативных последствий процесса изменения климата объявлена одним из приоритетов этого маленького субъекта швейцарской федерации.

По примеру Базеля предложения на предмет объявления чрезвычайного климатического положения были озвучены и в других кантонах страны, таких, как Берн, Женева, Люцерн, Санкт-Галлен, Цуг и Цюрих. Такого рода требования со стороны прогрессивной швейцарской молодёжи нашли поддержку даже на уровне швейцарского федерального парламента.

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Так, депутат от фракции социалистов Самира Марти (Samira Marti) объявила, что планирует представить депутатскую инициативу (MotionВнешняя ссылка), в которой были бы сформулированы все основные требования митингующих, а депутат от партии «Зелёных» Аделе Торенс Гумаз (Adèle Thorens Goumaz) уже запустила «чрезвычайное депутатское обращение» (Dringliche InterpellationВнешняя ссылка) в адрес правительства Швейцарии с требованием «услышать голос молодёжи».

«Никому не нужная резолюция»

Что же конкретно указано в резолюции парламента кантона Базель-городской? Узнать об этом подробнее было бы неплохо, поскольку мнения ученых и политиков — это одно, а конкретные политические решения, ответственность за которые, кстати, среди взрослых людей принято брать на себя в полном объёме — это совсем другое. Так вот, дословно в этом документе указано, в частности, что в будущем «в рамках каждой релевантной проблематики и принятых по ней решений следует учитывать то, как эти решения будут влиять на процесс перехода общества на принципы устойчивого экологического, общественного и экономического развития».



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Далее, принимая все свои решения в будущем, парламент этого кантона должен будет теперь ориентироваться на доклады Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC). В тексте постановления парламента, правда, на всякий случай отмечается, что тезис «о введении чрезвычайного климатического положения» следует понимать исключительно в «символическом ключе» и что никаких правовых основ для провозглашения в кантоне настоящего чрезвычайного положения нет и быть не может.

Противники всех такого рода мер указывают, поэтому, что данная резолюция парламента кантона Базель-городской является «совершенно излишней и никому не нужной». С их точки зрения не нужно быть наивным, а все эти «климатические забастовки» стоит рассматривать исключительно в рамках грядущих в стране парламентских выборов: зелёная и экологическая тематика сейчас «на подъёме» Внешняя ссылкаи соответствующие партии хотят «увеличить степень своей видимости» в глазах молодёжи, которая обычно голосовать не ходит, а тут есть шанс не только заинтересовать молодых политикой, но еще и привлечь их к выборам так, чтобы все отданные ими голоса пошли прежде всего в копилку партий зелёно-левого профиля.

Заражены этим «экологическим» вирусом оказались даже партии исконно бюргерского характера, в частности, партия швейцарских либералов (FDP), которая несколько недель назад вдруг в лице председателя партии Петры Гёсси, тоже озаботилась климатом. П. Гёсси даже вдруг объявила о намерении придать профилю партии дополнительный «экологический аспект»Внешняя ссылка, чем вызвала активное неудовольствие остального руководства старейшей политической партии Швейцарии, с которым Петра Гёсси даже и не подумала согласовать такого рода «кульбит».

Чрезвычайное положение и банк UBS

Йоханнес Райх (Johannes ReichВнешняя ссылка), профессор права Цюрихского университета, напоминает, что «о чрезвычайном положении можно говорить только в случае наступления непосредственной и прямой опасности для общественности и общества и если обычное законодательство не позволяет быстро принимать объективно необходимые меры противодействия этой опасности. В настоящее же время никаких правовых оснований для перехода к режиму „чрезвычайки“ в Швейцарии и близко не наблюдается».

«Климатические забастовки» нужно рассматривать исключительно в рамках грядущих в стране парламентских выборов

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В качестве примера такого рода чрезвычайных мер он приводит операцию по спасению швейцарского банка UBS — крупнейшего банка страны! Тогда прибегнуть к чрезвычайным мерам (подробнее о них читайте здесьВнешняя ссылка) пришлось просто потому, что «гибель системно-релевантного финансового института привела бы к качественным негативным последствиям для всей экономики страны». Подробнее интервью с этим экспертом можно на немецком языке прочитать по ссылке на информационном швейцарском сайте nau.chВнешняя ссылка.

«Показательно, что Федеральный совет, правительство страны, готово было спасти банк, но ничего не хочет сделать для спасения нашего будущего», — говорит в этом же материале климатическая активистка Юлия Хостеттер (Julia HostettlerВнешняя ссылка). Она сегодня организует «климатическую забастовку» в кантоне Золотурн.

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Чрезвычайное положение в Швейцарии Швейцарская федеральная Конституция не предусматривает возможности введения классического «чрезвычайного положения». Об этом адвокат и юрист Урсула Бруннер (Ursula Brunner), специализирующаяся на экологическом праве, рассказала порталу nau.chВнешняя ссылка. Единственной правовой основой, позволяющей в Швейцарии принимать меры чрезвычайного и спешного характера, является так называемое «Уложение о чрезвычайных происшествиях» (Notfallgesetz). Этот законодательный акт принимался при том понимании, что применяться он будет в случае наступления природных катастроф, таких, как наводнения, торнадо или же — для спасения такого «системно-релевантного банка», как UBS. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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