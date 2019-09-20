Практически на всем своем 38-километровом протяжении река Зензе осталось незатронутой деятельностью человека.

(© Eduardo Soteras Jalil/wwf Schweiz)

Река Зензе (Sense на немецком языке, или Singine /Санжин во французском варианте написания) протекает через кантоны Фрибург и Берн и считается одной из самых чистых и «природных», то есть нетронутых человеком, рек в Альпах. Мы отправились на прогулку вдоль реки, с тем чтобы рассказать об одной из редчайших «водных жемчужин» Швейцарии.

Река Зензе (от немецкого слова «коса», обозначающего рабочий инструмент крестьянина), относится к редким водным артериям, вода в которых почти идеально чиста, а, кроме того, эта вода течет практически без каких-либо искусственных помех. На всём протяжении этой речки, пусть не самой длинной, зато наделенной своим непредсказуемым норовом, можно соприкоснуться и познакомиться с самыми разными ландшафтами и регионами.

Для Герберта Кенцига (Herbert Känzig) Зензе — это не просто река, для него она друг и неотъемлемая часть его личной идентичности. В детстве он проводил на ней все свои выходные дни и школьные каникулы. «Это особенное место, за все эти годы река Зензе практически не изменилась», — говорит 75-летний Г. Кенциг, работающий сейчас волонтером в швейцарском отделении «Всемирного фонда дикой природы» (WWF).



Герберг Кенциг знает эту реку буквально наизусть, каждый ее поворот, каждую отмель.

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

В 2007 году он вышел на пенсию и с тех пор руководит кантональным отделением WWF по региону Фрибура. Зачем он пошел на такую работу? «Наверное, потому, что я ощущал себя виноватым, ведь всю свою жизнь я много летал на самолетах», — говорит он. Работая раньше в компании по производству фотобумаги, он был вынужден объездить, точнее, облететь, почти весь мир.

«Коса» холодная и теплая

С Гербертом Кенцигом мы встретились в предгорьях Бернских Альп, в деревне Зангернбоден (Sangernboden), расположенной на так называемой «холодной Косе». Поясним, в чем дело: река Зензе имеет не один исток, а сразу два. Два ручья, один холодный, другой с водой потеплее, некоторое время текут раздельно, а потом сливаются вместе, образуя собственно реку Зензе. В этот летний день воды в «холодной» Косе осталось мало, ее даже не хватает, чтобы заполнить все русло, дно которого выстлано фрагментами скальной породы и гравием.

«Холодная» река Зензе в кантоне Берн.

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

Интересно, что ручьи, из которых складывается река, берут свою воду не от ледников и глетчеров. «Холодная Коса», например, вытекает прямиком из озера Гантриш (Gantrisch-SeeВнешняя ссылка) в кантоне Берн. Оно расположено на высоте 1 580 метров над уровнем моря. «Озеро, кроме того, часто оказывается в тени окружающих вершин, температура воды в нём относительно низкая, поэтому-то мы и называем этот исток Зензе «холодным», — объясняет Г. Кенциг.

Регион Шварцзее (SchwarzseeВнешняя ссылка, или Черное Озеро) — это небольшой, но популярный в Швейцарии туристический курортный регион на высоте 1 046 метров над уровнем моря, расположенный в кантоне Фрибур. Зимой там хорошо покататься на лыжах, а летом — просто гулять по долинам и по взгорьям. Там-то и берет свое начало «тёплый» исток Зензе.

Внешний контент река

Различаются эти ручьи не только температурой: если «холодная Зензе» все еще остается естественным природным оазисом со статусом национального природного заповедника, то «тёплую Зензе» все-таки подвергли «улучшайзингу» — на ней видны явные следы вмешательства человека, включая череда искусственных каменных порогов, построенных, правда, еще в начале прошлого 20-го века.

«Когда-то считалось, что эти пороги полезны, потому что они замедляют течение реки. На самом же деле существует куда более эффективные методы, с помощью которых можно уменьшить скорость течения воды, например, сделать это можно, поместив в реке валуны или бетонные блоки. А можно просто дать реке каждый год свободно разливаться, предоставляя, таким образом, ей более широкое жизненное пространство», — говорит Г. Кенциг.

Искусственный водопад на реке Зензе.

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

Эти пороги сегодня не только не полезны, но даже вредны, будучи серьёзным препятствием для мелких рыб. «А ведь еще сто лет назад лосось свободно проплывал вверх по реке до озера Шварцзее на нерест», — задумчиво припоминает наш добровольный гид. Будь на то воля WWF, их давно бы уже убрали, но Г. Кенциг говорит, что специально это можно и не делать — достаточно проделать в центре порога расселину или даже просто перестать укреплять и чинить ее, а сила реки доделает всё остальное.

Самая естественная река Северных Альп

У местечка Цолльхаус (ZollhausВнешняя ссылка) происходит слияние двух ручьёв, образующих истоки реки, и дальше уже собственно Зензе несет свои воды под защитой густой растительности по обеим её берегам. Великолепная речная пойма с заливными лугами представляет собой идеальную среду обитания для многочисленных охраняемых видов птиц, рептилий и водных растений.

С моста мы можем полюбоваться на последний участок реки, до которого легко можно добраться с дороги. Затем, ниже по течению, река оказывается в узком 15-километровом скальном ущелье под названием «Senseschlucht» («Ущелье Зензе»). Как подчеркивает Г. Кенциг, «самая ценный участок реки с абсолютно нетронутой природой».

Участок реки Зензе с несколькими «рукавами».

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

«Зензе — уникальная швейцарская река», — объясняет Лене Петерсен (Lene Petersen), глава Программы WWF по охране водных ресурсов Швейцарии (Gewässerschutzprogramm WWF Schweiz). «На протяжении очень значительных участков тут нет вообще нет никаких препятствий для воды. Во время паводков река способна находить себе дополнительное место, разливаясь и периодически меняя трассировку своего русла, создавая, тем самым, площади для появления новой растительности, которой раньше тут не было».

Река Зензе Длина: 38 км; Перепад высот: 1100 м; Средний объем и скорость потока на заключительном участке: 9 м3 / сек; Регион: кантоны Берн и Фрибур; Флювиальный рельеф: Зензе → Зане → Аре → Рейн → Северное море. Конец инфобокса

Другим ключевым аспектом для WWF является отсутствие здесь гидроэлектростанций, и это в стране, где около 55% электроэнергии вырабатывается именно ГЭС. «В Швейцарии практически нет реки, которая бы не использовалась для производства гидроэнергии. Степень насыщенности природы такими объектами уже достигла предела», — говорит Л. Петерсен.

А вот мнение Федерального ведомства по энергетике выглядит иначе. Оно как раз считает возможнымВнешняя ссылка увеличить производство гидроэлектроэнергии с помощью новых небольших ГЭС. Со своей стороны WWF убежден, что малые электростанции — невыгодны вдвойне. «Это проигрышно в финансовом отношении, но прежде всего, и для природы: гидростанции вмешиваются в жизнь реки, изменяют ее течение, влияя на ее экологию и окружающую среду», — утверждает Л. Петерсен.

Река Зензе принадлежит к редким водным артериям Швейцарии, не задействованным с целью производства электроэнергии. (© Eduardo Soteras Jalil/wwf Schweiz)

Отсутствие крупных водозаборов для производства энергии и ирригации, морфологическое разнообразие ландшафтов, естественная динамика потока и качество воды делают Зензе «в Швейцарии идеально-типическим образцом природного объекта, нетронутого антропогенными факторами», — указывает WWF, причисляя эту реку к списку «речных жемчужин». В международном исследовании германского отделения WWF река Зензе, кстати, получила от экспертов наивысшие баллы. «Это наиболее естественная, самая „природная река“ в регионе северных Альп», — сочли немецкие коллеги.

Речные жемчужины Швейцарии По мнению Фонда WWF к числу «речных жемчужинВнешняя ссылка» могут относиться полностью естественные реки, которые от истока до устья свободны от искусственных дамб, не используются людьми и характеризуются предоставлением в распоряжение локальной флоры и фауны сред обитания, имеющих наивысшую экологическую ценность. В Швейцарии WWF относит к этой категории 64 реки, то есть все они отвечают всем вышеупомянутым характеристикам — если не полностью, то по крайней мере, на участках общей протяженностью в примерно одну тысячу километров, что соответствует 5% от общей протяженности национальной гидрографической сети Швейцарии. Конец инфобокса

Внешний контент

А с Гербертом Кенцигом мы вновь встречаемся на 15 км ниже по течению, у выхода из ущелья. Он собирается поведать нам еще одну главу из истории реки и рассказать о том, какие усилия прикладывают экологи для её сохранения в первозданном виде.

От армейского полигона до пляжа

Мы находимся у деревни Шварценбург (SchwarzenburgВнешняя ссылка), неподалеку от которой был расположен полевой учебный центр (стрельбище) швейцарских вооруженных сил. Там, где сейчас в шезлонге загорает человек, раньше военнослужащие упражнялись в стрельбе. Сейчас армейские власти проводят комплекс мероприятий по санации и рекультивации этих земель. Затем кантональные власти уже займутся окончательной ренатурацией этой «антропогенно нарушенной геосистемы».

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

Сейчас там, где когда-то располагались армейские транспортные средства, обустроена парковка. Экологи считают, что она расположена слишком близко к реке. Предложение убрать парковку, однако, не нашло понимания у местных жителей и «петицию против проекта подписали почти 15 000 человек. После многих лет переговоров нам все-таки удалось найти компромисс», – объясняет Г. Кенциг.

Было решено, что после завершения рекультивации небольшая часть парковки останется в свободном доступе, но, правда, всего лишь несколько воскресений в год. С точки зрения WWF этот сюжет хорошо иллюстрирует наличие здесь фундаментальной дилеммы: с одной стороны, река представляет собой зону отдыха, там человек может восстановить свои силы в контакте с природой, а потому река должна оставаться доступной. С другой стороны, Зензе сама также нуждается в защите. И как найти тут «золотую середину»?

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

Сохранение последних естественных ландшафтов

Мы покидаем бывший военный полигон и едем к участку реки, который Г. Кенциг считает «самым безобразным». В районе городка ТёрисхаусВнешняя ссылка прямо на берегу Зензы расположены жилые дома, а также промышленные и сельскохозяйственные угодья и объекты инфраструктуры. А главное, здесь река преодолевает каменные «пороги», возведенные примерно сто лет назад.

Здесь её ширина едва достигает двадцати метров, тогда как по действующему законодательству она должна составлять не менее ста метров. «Очевидно, что передвинуть дома уже невозможно, но можно было бы взамен дать реке больше простора вне застроенных ареалов». Сейчас вместе с кантональными властями Фонд WWF ведет консультации с местными фермерами на предмет условий выделения им финансовой компенсации за участки, которые вновь станут заливными лугами.

Река Зензе в регионе деревни Тёрисхаус (Thörishaus) в Бернских Альпах.

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

Фонд WWF признает, что «в области охраны водных ресурсов Швейцария в последние годы добилась заметных успехов». Ожидается, что в ближайшие десятилетия целый ряд рек страны вернется к своему естественному состоянию в результате реализации проектов по их «ренатурацииВнешняя ссылка». Тем не менее, стране еще предстоит многое сделать для сохранения своих последних естественных речных ландшафтов. В этом Лене Петерсен убеждена полностью. «В Швейцарии почти нет рек, по поверхности которых открыто плавал бы мусор, но у нас есть проблема с невидимыми загрязнителями, такими, как пестициды, удобрения, остатки лекарств или пластиковые микрочастицы».

От альпийских предгорий европейского севера

Последний этап путешествия ведет нас в Лаупен (LaupenВнешняя ссылка), населенный пункт примерно в 15 км от Берна. Там Зенза впадает в реку Зане (Saane), отделяющую франкоязычные кантоны от немецкоязычных. На французском она, кстати, носит название Сарина (Sarine), и благодаря ей в обиход франкоязычных областей вошло выражение «по ту сторону Сарины», указывающее на ту часть страны, где говорят уже не на французском, а на, — о ужас! — многочисленных швейцарских диалектахВнешняя ссылка немецкого языка. С немецкой же части эту границу называют «Рёштиграбен» («картофельный ров», здесь о нём подробнееВнешняя ссылка).

Укреплённый склон берега реки Зензе.

(Luigi Jorio/swissinfo.ch)

Вода реки может тут прогреваться до 25 градусов. Это идеальная температура для купальщиков, но не для форели. «Ее выживание находится под угрозой», — отмечает Г. Кенциг, подчеркивая важность защиты этой столь хрупкой экосистемы. Цель экологов состоит в том, чтобы «обеспечить ренатурацию расположенных вдоль реки и приуроченных к ней „антропогенно нарушенных геосистем“, сохранив в нетронутом виде то, до чего еще не дотянулись человеческие руки».

Здесь Зензе заканчивается, однако её вода свое путешествие продолжает дальше: из реки Зане она попадает в реку Ааре, главную водную артерию кантона Берн, затем добирается до Рейна, оказываясь в итоге в Северном море.

Место впадения Зензе в Зане в регионе исторического города Лаупен, кантон Берн. (Luigi Jorio/swissinfo.ch)

Швейцарские реки под угрозой По данным Всемирного фонда охраны дикой природыВнешняя ссылка около 80% рек Швейцарии находятся частично в экологически сложной ситуации. Нетронутые речные ландшафты в стране давно стали редкостью. Реки и ручьи были загрязнены либо изменены человеком – выровнены, расширены или, наоборот, перекрыты, и используются для выработки электроэнергии. Это очень вредная ситуация для биоразнообразия, поскольку едва ли не половина видов животных и растений Швейцарии живут в водоемах или вблизи них, указывает WWF. Под угрозой исчезновения находится 60% видов речной флоры и фауны. Конец инфобокса

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