Вот вам деньги, только приезжайте к нам жить! Что это: подкуп, или умная социальная политика? (© Keystone / Gaetan Bally)

Небольшие населенные пункты (деревни и города) все чаще сталкиваются в Швейцарии с оттоком населения — а от этого страдает и городская жизнь, и инфраструктура. Как удержать старых жителей и привлечь новых? Например, деревня под Люцерном Гроссдитвиль (Grossdietwil) просто платит местной молодежи за то, чтобы они решили выбрать на жительство себе именно эту деревню. Подкуп, или умная социальная политика?

Сельская община Гроссдитвиль (GrossdietwilВнешняя ссылка) в часе езды от Люцерна может сегодня похвастаться тем, что в Швейцарии встретишь сейчас редко — пустующим жильем. Правда, причины этого положения никого здесь не радуют — в этом муниципалитете просто не хватает жителей, чтобы заполнить все имеющиеся пустые квартиры. И так тут и родилась идея мотивировать молодых людей оставаться в родном углу деньгами.

Тем, кто решит не покидать Гроссдитвиль, община выплачивает ежемесячно 1 500 франков наличными. Получить это пособие могут люди моложе 30 лет при условии, что они съезжают от родителей и, покинув «отель мама», начинают самостоятельную жизнь. Это предложение было обнародовано в июньском выпуске муниципального бюллетеня за 2019 год, и пока что им воспользовались четверо человек.

Этот бонус, кстати, легко покрывает месячную арендную плату, так как стоимость здесь квартир-студий составляет всего около 950 швейцарских франков в месяц (60 тыс. рублей или 25,5 тыс. гривен). Двухкомнатные же квартиры в новом доме стоят чуть больше, но тоже доступно: около 1 450 швейцарских франков в месяц (без коммуналки; кстати, о том, как устроено ЖКХ в Швейцарии, подробно читайте здесь).

«Выплата этого бонуса весьма чувствительно отражается на нашем муниципальном бюджете, но оно того стоит», — рассказал мэр Рето Франк (Reto Frank) в интервью местной газете Willisauer BoteВнешняя ссылка. «Ведь за молодыми людьми — наше будущее. Они обогащают нашу деревенскую жизнь свежими и дерзкими идеями, они, наконец, создают новые семьи». Гроссдитвиль с населением в 865 человек — не единственный уголок в стране с таким «переизбытком» жилья. Так, по всей Швейцарии насчитывается более 75 тыс. пустующих домов и квартир, особенно много их на юге и в центральных равнинных регионах стран страны.

За семью из 4-х человек — 70 тысяч франков

Горная деревня АльбиненВнешняя ссылка, в которой проживает всего около 200 человек, в свое время произвела настоящий фурор в социальных СМИ. Еще бы, она ведь предлагала поселенцам еще больший бонус. Мы уже рассказывали, что в ноябре 2017 года граждане деревни проголосовали за план привлечения сюда новых жителей.

Тех, кто удовлетворял условиям (уже, в частности, имел вид на жительство в Швейцарии или гражданство страны, находился в возрасте младше 45 лет и имел свободного капитала не менее 200 тысяч франков; ВНИМАНИЕ: покупка жилья в Швейцарии не даёт права претендовать на проживание в стране!), могли получить при переезде в Альбинен до 25 000 франков: бонус в размере 25 тысяч франков на одного взрослого и по 10 тысяч на ребенка.

На таких же условиях финансовую поддержку могли получить и местные жители, если они были согласны вложить соответствующие средства в недвижимость. Цель мэра Альбинена Беата Йоста (Beat Jost) состояла в том, чтобы привлечь в деревню для начала пять новых семей с детьми на протяжении последующих пяти лет. Сегодня «все идет по плану», говорит он. В Альбинене уже поселилась новая молодая пара, а также семья с двумя детьми и новорожденным на подходе. Кроме того, несколько местных жителей взяли на себя обязательство покупки или ремонта дома — это трое одиночек, семья с ребенком и пара, ожидающая пополнения в семье.

«Мы рады наблюдать, как оживает деревня. Свой вклад в это внесли и мероприятия, проводимые различными объединениями и просто частными лицами», — отметил Беат Йост, рассказав порталу SWI swissinfo.ch о том, что здесь уже проложили новый туристический маршрут для прогулок на природе и еще маршрут, ведущий к культурным достопримечательностям. Построен новый гостевой домВнешняя ссылка для туристов, проходит новый осенний Фестиваль искусств. «Альбинен жив! А это именно то, к чему мы стремились», — говорит деревенский мэр.

Единовременные пособия на ребенка

Неплохим стимулом к переезду могут стать в Швейцарии и денежные пособия по случаю рождения ребенка, которые с недавних пор получают родители во многих кантонах из местного бюджета. Так, с начала 2019 года кантон Тичино осуществляет единовременную выплату в размере 3 000 франковВнешняя ссылка за каждого новорожденного или усыновленного ребенка, при условии, что годовой доход семьи не превышает 110 тысяч франков.

Частично мотивировал к этому власти тот факт, что число смертей в этом кантоне превзошло число рождений: в 2018 году в Тичино было зарегистрировано 3 152 смертных случая, а новых жителей родилось только 2 556. В первой половине 2019 года на 1 593 случая смерти пришлось 1 151 рождений.

«Последние прогнозы показывают, что в 2040 году одну треть населения в кантоне будут составлять пенсионеры. Поэтому крайне важно поддерживать определенное равновесие между поколениями», — рассказал порталу SWI swissinfo.ch Паоло Бельтраминелли (Paolo Beltraminelli), директор департамента (министерства) здравоохранения и социального обеспечения Тичино.

Своего рода бонусы для молодых родителей предлагают в других регионах страны. Например, в центрально-швейцарских кантонах Люцерн, Швиц и Ури, а также во франкоязычных Фрибуре, Юре и Невшателе родители получают от 1 000 до 1 500 швейцарских франков на каждого новорожденного. Единовременные пособия в Женеве, Вале и Во составляют 3 000 франков.





Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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