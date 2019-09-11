Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 7:00

Пустующая квартира в Цюрихе на улице Rossbergstrasse, 2012 год. (Keystone)

Федеральное Ведомство статистики Швейцарии объявилоВнешняя ссылка о том, что по состоянию на 1 июня текущего года в стране пустовали 75 323 квартиры, что составляет 1,66% от общего жилого фонда. В абсолютных цифрах рост составил 3 029 квартир, что эквивалентно +4,2% по сравнению с предыдущим 2018 годом.

Тенденция увеличения числа пустых квартир наблюдается в Швейцарии уже в течение десяти лет последних лет, но сейчас темпы роста этого показателя несколько замедлились. Для сравнения: на 1 июня 2018 года прирост числа пустующих жилищ в годовом исчислении составлял +13%, что было эквивалентно тогда 1,62% от общего жилого фонда.

Согласно исследованию банка Credit Suisse, результаты которого были опубликованы в конце августа, основной причиной такой ситуации мог быть экономический рост в стране: он не только подстегнул легальную трудовую иммиграцию, но и значительно повысил внутренний спрос на жилье.

Empty homes Graphic of empty homes in Switzerland

Нехватку свободного резерва жилого фонда активное критикует швейцарская «Ассоциация арендаторов жилья» (Schweizerischer Mieterinnen- und MieterverbandВнешняя ссылка), со своей стороны, однако, как сообщает Швейцарская банкирская ассоциация (BankiervereinigungВнешняя ссылка) федеральное правительство значительно ужесточило условия частного жилищного финансирования.

По состоянию на 1 июня 2019 года по сравнению с предыдущим годом количество пустующих квартир на рынке увеличилось прежде всего в пяти основных регионах, а именно, в италоязычном кантоне Тичино, а также в кантонах Берн, Фрибур, Юра, Невшатель и Золотурн. Существенно понизилась эта цифра в регионах вокруг Цюриха и Женевского озера.

Число свободных односемейных домов продолжало расти. По состоянию на 1 июня 2019 года в Швейцарии насчитывалось около 7 600 односемейных индивидуальных домов, выставленных на продажу или предложенных к аренде, что на 5,6% больше, чем в предыдущем 2018 году. Количество незанятых новых «нулёвых» жилищ осталось на уровне предыдущего года и составило в 10 тыс. единиц.

Вы спрашивали! Как устроено ЖКХ в Швейцарии? «Как в Швейцарии устроена система ЖКХ? Как выстроены отношения рядовых жителей с поставщиками коммунальных ресурсов». Спрашивали? Отвечаем! Автор: Игорь Петров



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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