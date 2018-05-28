Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 9:00 28.05.2018 - 09:00

Но почему вдруг швейцарская юстиция начала задыхаться под валом уголовных и административных дел? Страну захлестнула преступность? Все немного сложнее. (Keystone)

За 2017 год в Швейцарии было выдвинуто 10 тыс. обвинений и оформлено 428 тыс. сделок со следствием в ускоренном формате — прокуроры задыхаются под валом пустяковых дел.

«Многие дела тянутся буквально годами и список таких дел растет во всех кантонах», — говорит Фабиен Гассер (Fabien Gasser), председатель «Швейцарского Постоянного совещания прокурорских работников» (Schweizerische Staatsanwältekonferenz — SSKВнешняя ссылка). «Нам просто не хватает персональных ресурсов для того, чтобы справиться с таким большим числом дел. Многие прокурорские работники уже находятся на грани своих физических возможностей».

Опрос, который был проведен недавно по всем кантонам страны, дает возможность рассмотреть проблему более подробно. Только за последние пять лет число доведенных до суда обвинительных заключений выросло в стране с 8 205 в год до 10 059. Столь же заметно выросло число сделок со следствием по ускоренному формату в рамках обвинений, выдвинутых прокуратурами (Strafbefehl). В 2012 году в Швейцарии было зарегистрировано 427 500 таких сделок, в 2017 году их число выросло до 427 500, то есть примерно одна такая сделка приходится на 20 человек.

+ Что такое сделка со следствием по ускоренному формату и почему в Швейцарии прокуроры могут выносить приговоры? Подробнее в этом материале.

Но почему вдруг швейцарская юстиция начала задыхаться под валом уголовных и административных дел? Страну захлестнула преступность? Все немного сложнее. «Рост числа дел, с которыми приходится сталкиваться органам юстиции, связан с увеличением населения страны. Свою роль играет также превращение Швейцарии из сельской страны в городскую, одновременно общество Конфедерации постепенно становится «социумом, который никогда не спит и функционирует по принципу 24/7».

Швейцария — правовое государство

«Растет плотность населения, а чем больше людей живет на ограниченной площади, тем больше у них может возникать причин для конфликтов. Наконец, следует учитывать, что Швейцария — это правовое государство, где постоянно растет степень юридической зарегулированности буквально всех областей жизни, а чем больше законов — тем больше и их нарушений, за которыми неизбежно должно следовать наказание», — говорит Генеральный прокурор кантона Люцерн Даниэль Бурри (Daniel Burri).

Иными словами, известный принцип, в соответствии с которым строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, в Швейцарии не действует. Отсюда и постоянный рост нагрузки на органы юстиции. В разговоре с газетой «SonntagsZeitung» Даниэль Бурри приводит пример из практики кантона Люцерн: здесь в 2017 году 36 прокуроров обязаны были обработать 51 916 дел. Большую их часть составляли нарушения ПДД, несерьезные проступки, связанные с владением небольших доз наркотических веществ, другие проступки, предусмотренные УК, но не относящиеся к разряду тяжких преступлений.

Известный принцип, в соответствии с которым строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, в Швейцарии не действует. Конец цитаты

Все это пустяковые дела, на оформление которых много времени не требуется. «Но на данный момент число таких дел выросло настолько, что у нас уже не остается времени на расследование действительно серьезных преступлений», — говорит Д. Бурри. «Иногда мы точно знаем, что, скажем, данное лицо торгует наркотиками, но на нас все еще висит куча старых дел, так что открывать новые дела мы просто не можем». Наряду с противодействием торговле наркотиками серьезной проблемой для швейцарской юстиции являются такие явления, как кибер-преступность и торговля людьми. Но из-за пустяковой текучки на такие дела у ней тоже порой просто нет времени и кадровых ресурсов.

Волна бюрократизации

Такая ситуация не остается без внимания и представителей противоположной, адвокатской, стороны. «Рост нагрузки на прокуроров означает, что у них остается все меньше времени на тщательное расследование всех обстоятельств дела. А это значит, что растет риск судебной ошибки, что обвинение может быть выдвинуто скоропалительно, без учета всех тонкостей. Еще более проблематичной становится ситуация с учетом права швейцарских прокуроров выдвигать обвинения и тут же предлагать меру наказания в рамках ускоренной сделки со следствием», — говорит Рене Ралль (René Rall), генеральный секретарь «Швейцарской палаты адвокатов» (Schweizerischer AnwaltsverbandВнешняя ссылка).

Многие прокуроры говорят, что число дел — это только часть проблемы. Растет и количество времени, уходящего на обработку одного дела, а связано это с ростом объемов чисто бюрократической работы. «Законодательство предписывает нам буквально пошагово, как и что нам в каком случае надо делать, и это очень затрудняет нам работу», — говорит Фабиен Гассер. Председатель «Постоянного совещания Кантональных министров юстиции и полиции» (Konferenz der Kantonalen Justiz- und PolizeidirektorenВнешняя ссылка) Баши Дюрр (Baschi Dürr) говорит, что причиной и источником такой «волны бюрократизации» стала новая редакция швейцарского Уголовно-процессуального Кодекса (Strafprozessordnung), вступившего в силу в 2011 году.

«Новый УПК предоставил лицам, подозреваемым в совершении преступлений, очень большие права. Они теперь имеют право подавать жалобы едва ли не по каждому шагу, предпринимаемому стороной обвинения. Это очень тормозит, а главное, в значительной степени удорожает следствие», — подчеркивает Б. Дюрр. В связи с этим Федеральный совет, правительство Швейцарии, заявил на днях, что он поставил перед собой цель разработать поправки в новый УПК и урезать права обвиняемых до разумного предела. Кроме того, больше прав должны получить жертвы преступлений. Доклад с предлагаемыми поправками будет опубликован правительством еще до конца текущего года.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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