Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 9:00

Швейцарские гвардейцы в своей характерной сине-желтой форме проводят парад во дворе казарм Папской гвардии в Ватикане, Рим, 22 января 2006 года. (Keystone / Maurizio Brambatti)

Бывший министр швейцарского правительства Дорис Лойтхард согласилась помочь найти средства для финансирования строительства нового казарменного помещения для военнослужащих Швейцарской гвардии в ВатиканеВнешняя ссылка. По первым примерным подсчетам для этого потребуются по меньшей мере пять десятков миллионов швейцарских франков.

Дорис Лойтхард, ушедшая в отставку с должности Министра окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии в декабре 2018 года будет руководить фондом, курирующим проект реконструкции и расширения комплекса зданий и помещений, в которых располагаются солдаты швейцарской гвардии в Риме.

Ветхие казармы

Ей придется найти источники для получения около 55 млн швейцарских франков. Нынешние казармы, построенные в 19-м веке, находятся в ветхом состоянии и уже не предоставляют достаточно места для размещения как самых военнослужащих, так и их семей. Архитектурное бюро из кантона Тичино Durisch+NolliВнешняя ссылка занимаются сейчас разработкой проекта новых казарм. Проект должен быть реализован к 2023 году.

Фонд во главе с Дорис Лойтхард планирует изыскивать средства на эти цели как в Швейцарии, так и за рубежом при поддержке официальных лиц Ватикана. Все военнослужащие папской гвардии — неженатые швейцарцы в возрасте до 30 лет, практикующие католики. Прослужить в самой маленькой армии мира они обязаны как минимум два года. Основанная в начале 16 века Папская швейцарская гвардия является, одновременно, и церемониальным подразделением, и военной защитой Ватикана.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone SDA

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