Молодой человек в лотерейной лихорадке, фото 1990 года. Кстати, для того, чтобы купить в Швейцарии лотерейный билет, нужно достичь как минимум 16-летнего возраста. (Keystone)

Ровно 50 лет назад в Швейцарии состоялся первый национальный розыгрыш лотереи Swiss LottoВнешняя ссылка. Игроки должны были выбрать шесть правильных номеров из 40, на кону стояли 200 000 швейцарских франков. С тех пор благодаря лотерее в стране появилось 769 миллионеровВнешняя ссылка.

Конечно, выигрыш в лотерею это и есть «лотерея», проигравших тут всегда больше, чем победителей. Тем не менее, дело тех, кто так ни разу и не угадал «шесть правильных», не пропало: за последние 50 лет в благотворительные проекты в области культуры, спорта, природы и общества за счет доходов от лотерей было инвестировано около 6 млрд швейцарских франков. А кому недостаточно, тот может поехать в ближайшую Германию и попытать счастья там.

В Швейцарии таких, кстати, становится все больше и больше. Об этом в четверг на прошлой неделе сообщила швейцарская национальная лотерейная компания SwisslosВнешняя ссылка. Первый официальный розыгрыш прошел в Швейцарии в прямом эфире национального телевидения 10 января 1970 года. Трансляция была организована на базе телестудии в Цюрихе, предварительно пришлось, разумеется, провести тестовые прогоны.

Игра по формуле «6 из 40» продолжалась девять лет, затем в апреле 1979 года лотерея стала называться «6 из 42». Тогда же впервые была реализована идея постоянно пополняющегося «джекпота». Затем на рынке появились и другие бренды лотерей, такие, как Joker и EuroMillions. Первая лотерея-миллионерша появилась в Швейцарии 28 апреля 1979 года. Ей удалось выиграть 1,7 миллиона швейцарских франков. Рекордный же индивидуальный выигрышВнешняя ссылка составил сумму в 48,6 миллионов швейцарских франков, и произошло это в 2014 году.

Генеральная репетиция первого тиража швейцарской лотереи. Фото сделано 6 января 1970 года. Сам розыгрыш состоялся четыре дня спустя в прямом эфире швейцарского общественного (негосударственного) телевидения. (Keystone)

За последние 50 лет в качестве выигрышей всего в Швейцарии было выплачено в общей сложности 10 миллиардов швейцарских франков. Начиная с 10 января 1970 года в стране всего было проведено 3 804 тиража, а это означает, что всего судьба вытянула 25 892 счастливых номера. Самым часто выпадавшим номером был номер 18. Всего он выпадал за прошедшие полстолетия 654 раза. Шансы на выигрыш в швейцарской лотерее составляют соотношение 31 000 000 к 1.

Не без критики

По данным швейцарского общественного (негосударственного) телевидения SRF швейцарцы тратят в год на покупку лотерейных билетов около 500 миллионов франков, из которых 300 миллионов идут в лотерейный фонд, который затем делится между 26 кантонами Швейцарии. Куда идут деньги? Данные за последние пять лет по 11-ти кантонам показывают, что только 5% от общего объема денег, полученных за счет лотерей, идет в доход небольших общественных ассоциаций, объединений и союзов (в среднем это суммы менее 10 тыс. франков). Треть денег выплачивается (траншами в размере не менее 1 млн. франков) таким учреждениям культуры, как театры, музеи и концертные залы.

Особую критику вызывает тот факт, что, по данным швейцарской новостной телепрограммы Rundschau, деньги идут на проекты не столь, скажем так, «очевидные». Например, только на строительство здания Музея изобразительного искусства Цюриха (Kunsthaus Zürich) было за счет лотерей потрачено 30 миллионов франков. В кантоне Аргау государственная транспортная компания Postauto (PostBus) получила из этих же источников 1,5 млн. швейцарских франков на свой собственный «исследовательский проект».

А если заполнить бланк лотерейного билета левой рукой? (Keystone)

В том же кантоне 250 000 швейцарских «лотерейных» франков пошли на торжественные мероприятия по случаю избрания Дорис Лойтхард в состав правительства Швейцарии, в Федеральный совет. «Причиной таких злоупотреблений стала недостаточная степень надзора за расходованием средств, а также склонность кантонов пользоваться активами, накопленными за счет лотерей, в режиме «самообслуживания», — указывает Фабиан Шнелль (Fabian Schnell), эксперт либерального аналитического центра Avenir Suisse.

На что тратят деньги «лотерейные миллионеры»?

Однако есть и те, кому все-таки везет. За последние 50 лет в Швейцарии появилось 769 «лотерейных миллионеров». Деньги, «упавшие с неба», могут и в самом деле вскружить голову. А как ситуация выглядит в Швейцарии? Вилли Месмер (Willy Mesmer), пресс-секретарь организации «Swisslos», говорит, что в целом информации о том, что делают со своими деньгами счастливчики, очень мало. Поэтому начиная с 2016 года эта лотерейная компания начала специально расспрашивать «своих миллионеров» о том, что изменилось у них в жизни после неожиданно свалившейся «манны небесной».

Как выясняется, швейцарцы в целом сохраняют спокойствие и благоразумие. По-настоящему большие деньги, похоже, не приводят большинство швейцарских миллионеров в состояние «потери берегов». Напротив, многие «сначала выплачивают ипотеку на свой дом или отдают другие кредиты», — говорит Вилли Месмер. Опросы подтверждает, что почти все лотерейные победители пытаются распорядиться своими деньгами разумно и с прицелом на долгосрочную перспективу. Примерно около половины счастливчиков переезжают на новое место жительства, вероятно, с целью экономии налогов. Только лишь один человек, сорвавший в 2013 году солидный куш, пять лет спустя заявил, что от его выигрыша осталось уже не так уж и много.

Очень сдержанно ведут себя новоявленные «миллионеры», когда речь заходит о том, чтобы рассказать о своем везении семье или друзьям. Подавляющее большинство таких людей не склонно оповещать о своей удаче весь мир. Так что социальные и семейные контакты от удачи в лотерее в Швейцарии особо не страдают. Скромны швейцарцы также в области потребления. На предметы очевидной статусной роскоши деньги тратят только 30% победителей. Остальные предпочитают «маленькие радости». Например, многие говорят, что они тратят эти деньги на поездки в экзотические страны, или они покупают себе автомобиль, который они давно уже хотели бы купить, но не покупали за отсутствием средств.



усскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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