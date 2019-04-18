Феномен «Пятой Швейцарии» — то есть сообщества швейцарцев, живущих за рубежом — всегда был особой страницей в национальной истории страны. Ему посвящена выставка, которая проходит сейчас в Музее и Историко-культурном Центре «Форум швейцарской истории в городе Швиц» (Forum Schweizer Geschichte Schwyz). Экспозиция призвана также стать вкладом в летопись возникновения и развития головной организации швейцарцев за рубежом — ассоциации ASOВнешняя ссылка.

Одного из самых известных швейцарских эмигрантов прозвали «Мюллер-турок». В молодости железнодорожник из Люцерна Якоб Мюллер (Jakob Müller) принял решение эмигрировать в Стамбул. Там он сумел сделать поистине блистательную карьеру, венцом которой стала должность генерального директора «Румелийской железной дороги» (Orientbahn / Chemins de fer Orientaux), транспортной компании, работавшей с 1870 по 1937 годы в Румелии, то есть в европейской Турции. Между 1889 и 1937 годами дорога принимала, кстати, всемирно известный «Восточный экспресс». Таких успехов Якоб Мюллер добился благодаря «таким типичным швейцарским качествам, как добросовестность, эффективность, преданность выбранному делу, лояльность и честность», — писала газета Luzerner Tagblatt в 1923 году в некрологе его памяти.

Куратор выставки Пиа Шубигер (Pia Schubiger). (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Не случайно, поэтому, что именно Якоб Мюллер и стал одним из главных героев выставки «Швейцария в дальних странах» («Die Schweiz anderswoВнешняя ссылка»), которая проходит сейчас в залах Музея и Историко-культурного Центра «Форум Швейцарской истории в г. Швиц» (Forum Schweizer Geschichte SchwyzВнешняя ссылка). Он, в свою очередь, является подразделением Швейцарского национального музея. Кстати, в этот Центр может обратиться каждый, кто интересуется историей Швейцарии, и получить себе совершенно бесплатно набор методических и наглядных пособий.

«Когда этот молодой человек исключительной смелости и любопытства приехал Стамбул в 1877 году, ему было 20 лет», — рассказывает Пия Шубигер (Pia Schubiger), куратор выставкиВнешняя ссылка, в лучших традициях швейцарского многоязычия представленной на четырех языках: на трёх официальных языках Швейцарии (немецком, французском, итальянском), а также на английском. Выставка состоит из нескольких модулей, в рамках которых Пиа Шубигер собрала тематически схожие истории швейцарских эмигрантов, обрамлённые текстовыми материалами и оригинальными предметами-артефактами из соответствующих эпох, а также фотографиями и видеосюжетами.

Благодаря этому можно познакомиться как с общим собирательным портретом швейцарской эмиграцииВнешняя ссылка, так и повнимательнее разглядеть отдельные лица с их уникальными, порой невероятными, историями. Сама куратор выставки говорит, что, готовя экспозицию, она прочла несметное количество книг и проработала горы источников и документов, посвященных истории швейцарской эмиграции. Разумеется, далеко не всем эмигрантам удалось добиться такого блестящего успеха, как в случае с Якобом Мюллером, но от этого их судьбы вовсе не становятся менее интересными.

Новая организация, новое понятие



«Эти истории поражают воображение — какая у каждого из этих людей была смелость, какое неуёмное желание найти что-то новое на другом конце света, не имея при этом никаких гарантий успеха! Знакомясь с их историями, узнавая их ближе, мы начинаем ощущать некую связь с ними, понимать, что они в какой-то степени — наши представители, что это мы сами, только помешенные в иную историю и другие обстоятельства», — говорит Пиа Шубигер.

Понятие «зарубежный швейцарец» официально существует только начиная с 1916 года, то есть с момента основания «Организации швейцарцев за рубежом» (ASO). До этого находящихся на ПМЖ за рубежом швейцарцев называли просто «эмигрантами». Именно поэтому общая история эмиграции из Швейцарии, равно как и история создания ASO, и были избраны в качестве второго основного тематического направления этой выставки.

«Швейцария в дальних странах» Последние подготовительные работы. Выставка открылась 13-го апреля, продлится она до 29 сентября 2019 года. Картотека регистрации эмигрантов. До 1926 года в Швейцарии фиксировали данные только тех, кто уезжал в США.

Большинство тех, кого называют «швейцарцами за рубежом», живут в европейских странах.

Современные средства коммуникации позволяют получить на выставке дополнительную информацию, а также посмотреть фильмы о людях, чьи портреты расположены тут же, на стендах.

Олюмпе Риттенер в 1883 году работала преподавателем французского языка в далекой России, в Красноярске. Она вернулась в Швейцарию в 1900 году.

На таких учетных карточках фиксировались данные эмигрантов.

Наушники ждут своей очереди. На карте мира отмечено, где и сколько швейцарцев живет за границей.

У «Мюллера-турка» был как швейцарский, так и австрийский паспорт. Так ему было легче перемещаться по Европе.

Коллекция орденов «Мюллера-турка», генерального директора «Румелийской железной дороги» (Orientbahn / Chemins de fer Orientaux). Каждый из граждан «Пятой Швейцарии», у кого есть что рассказать и чем поделиться, сможет приезжать в город Швиц и на базе «Воображаемого музея эмиграции» (Musée imaginaire des migrations) фиксировать, например, свою собственную семейную историю или другие сюжеты.

Отмар Амман, архитектор и мостостроитель в Нью-Йорке.

Выставка «Швейцария в дальних странах» (Die Schweiz anderswo) проходит сейчас в залах Музея и Историко-культурного Центра «Форум Швейцарской истории в Швице» (Forum Schweizer Geschichte Schwyz). Фотографии: Томас Керн Текст и подготовка: Надежда Капоне

Bilder aus der Ausstellung "Die Schweiz anderswo"

На протяжении веков Швейцария была страной, из которой люди массово уезжали в эмиграцию, и на запад, во Францию, Германию и потом в США, и на восток, на территорию Российской империи, на побережье Черного моря. Причины были очевидны: население росло быстрее, чем экономика, работы в Швейцарии на всех на хватало, «лишние» трудовые руки искали себе, поэтому, применения за рубежом. Швейцарцы часто вербовались в военные наёмники или уезжая в качестве трудовых эмигрантов. В русском языке за счет именно этой эмиграции, которая, как говорит Пиа Шубигер, с 1850 года приобретает массовый характер, появилось, например, слово «швейцар».

В 1888 году федеральное правительство учреждает Федеральное эмиграционное ведомство (Eidgenössisches Auswanderungsamt). «Власти осознали, что нельзя эмигрантов предоставлять самим себе, что эмиграционные потоки, как сегодня потоки иммиграционные, нуждаются в контроле и регулировании». Контролировать следовало, прежде всего, частные эмиграционные агентства, чья работа порой оставляла желать много лучшего: эти структуры нередко откровенно наживались на своих клиентах и обманывали их, не выполняя своих обещаний в плане обеспечения качества пассажирских и грузовых перевозок и вообще не заботясь о людях должным образом», — говорит Пиа Шубигер.

В то же время власти впервые начали собирать и обрабатывать статистические данные, отражающие объемы и структуру швейцарской зарубежной эмиграции, учитывая правда, для начала, только тех, кто уезжал в США. Желание заботиться об эмигрантах, где бы они ни находились, ну и, разумеется, контролировать их, и привело в 1916 году к созданию такой структуры, как ASO. Тогда же встал и вопрос о том, как эти люди будут представлять Швейцарию за рубежом, ведь, так или иначе, но они были самыми настоящими послами своей страны. С 1966 года задачи в области поддержки интересов «Пятой Швейцарии» закреплены в Федеральной конституции.

«Сильный символ»

«Организация швейцарцев за рубежом» (ASO), которая также внесла свой заметный вклад в организацию выставки, с удовлетворением отмечает тот факт, «что один из ведущих национальных музеев Швейцарии взялся подготовить экспозицию на тему нашей зарубежной диаспоры. Это очень сильный символ важности „швейцарского мира“ и свидетельство настоящего признания роли зарубежных швейцарцев в истории страны», — говорит директор ASO Ариана Рустичелли (Ariane Rustichelli).

«Мне особенно приятно, что Швейцарский национальный исторический музей (Schweizerisches Nationalmuseum) рассказывает о многогранных и захватывающих дух историях своих соотечественников за границей и подробно останавливается на истории создания ASO», — указал посол Йоханнес Матьясси (Johannes Matyassy), директор Департамента консульской службы МИД Швейцарии, в задачу которого входит курирование и координация решения задач, связанных со швейцарским зарубежьем, с соотечественниками, проживающими за рубежом и в целом с международным гуманитарным сотрудничеством.



«Швейцарское международное радио»

Не может не радовать и тот факт, что на выставке также представлена история швейцарской коротковолновой радиослужбы, созданной в 1935 году как раз для того, чтобы вещать на зарубежные страны и служить мостиком между эмигрантами и их исторической родиной. Служба сразу начала работать на нескольких языках, в 1978 году она была переименована в Swiss Radio International, на базе которого в 1999 году, уже в интернете, возникла информационная служба швейцарского иновещания swissinfo.ch.

Роль информационного обрамления выставки играет обширная программа самых разных тематических мероприятий, освещающих и углубляющих отдельные сюжеты и темы. Так, например, по инициативе журналистки Сюзанн Боссхард-Келин (Susann Bosshard-Kälin) публике был представлен проект Einsiedeln anderswoВнешняя ссылка («Айнзидельн в дальних странах»), в рамках которого можно подробнее познакомиться с эмиграцией из этого региона Центральной Швейцарии и послушать, например, рассказы и воспоминания Жака Мюллера, родного внука того самого «Мюллера-турка».

«Живая история»

Интересным разделом этой дополнительной программы стал запущенный недавно проект в формате «живая история». В его рамках начался процесс постоянного сбора данных о жизни современной швейцарской диаспоры за рубежом. Теперь каждый из граждан «Пятой Швейцарии», у кого есть что рассказать и чем поделиться, сможет приезжать в город Швиц и на базе «Воображаемого музея эмиграции» (Musée imaginaire des migrations) фиксировать, например, свою собственную семейную историю или другие сюжеты.

Для куратора П. Шубигер все эти рассказы — самая настоящая сокровищница. Их всех, конечно, в рамках текущей выставки не поместить. «И тем не менее, я уверена, что заниматься этим стоит, потому примеры современной эмиграции из Швейцарии, на самом деле, ничуть не менее, а то и куда более увлекательны, и уж точно актуальнее и релевантнее чем те, о которых рассказывает данная экспозиция».

Рубежи науки В Лозанне обсудили швейцарские поселения в Северном Причерноморье «Швейцарские колонии в Северном Причерноморье: перспективы исследования». Такова была тема коллоквиума, прошедшего в Лозаннском университете. Этот контент был опубликован 24 февраля 2019 г. 10:00

Бесплатные билеты — кому? Выставка «Швейцария в дальних странах» проходит в Музее и Историко-мемориальном Центре Forum Schweizer Geschichte Schwyz с 13 апреля по 29 сентября 2019 года. Портал swissinfo.ch является её информационным партнером. У нас вы можете получить некоторое (ограниченное) количество бесплатных билетов на выставку, которые распределяются по принципу «кто первый попросит — тому и достанется». Желающие, поэтому, направьте, пожалуйста, электронное сообщение по адресу Thomas.Waldmeier@swissinfo.ch с пометкой «Die Schweiz anderswo». Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот., swissinfo.ch

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