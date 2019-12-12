У швейцарского "офиса" на Конференции по изменению климата. (swissinfo.ch)

В этом году от научного сообщества поступил чёткий и тревожный сигнал о ситуации с изменением климата: необходимо что-то делать, и как можно скорее. Но мировые лидеры на ежегодной конференции ООН, посвящённой этой животрепещущей теме, похоже, воспринимают ситуацию не так однозначно, и главу швейцарской делегации очень расстраивает их нерешительность, мешающая продвигаться вперёд.

Протестующие со всего мира, включая представителей молодёжных организаций и коренных народов, с негодованием выражают своё крайнее разочарование результатами официального международного процесса, который длится уже 25 лет, митингуя около просторного конгресс-центра на окраине испанской столицы, где в этом году проходит конференция ООН по изменению климата.

Большинство стран, представленных на конференции, согласно, что их национальные обязательства по сокращению выбросов в атмосферу необходимо пересмотреть. Сейчас основными целями официально считаются достижение консенсуса по рынкам углерода и поиск способов помочь странам, уже пострадавшим от изменения климата.

Постоянные сомнения

На второй неделе Конференции ООН 2019 года по изменению климата (COP25) главный переговорщик со стороны Швейцарии Франц Перрес (Franz Perrez) заявил, что на прояснение этих вопросов уходит слишком много времени. Он считает, что, как и на предыдущих конференциях, некоторые страны могут специально тянуть время, вновь и вновь отодвигая принятие решений.

«Что меня поражает, так это отсутствие желания работать над теми задачами, которые были согласованы заранее, и постоянное оспаривание тех решений, которые уже приняты», - говорит Перрес, который возглавляет швейцарскую делегацию с 2010 года.

Он говорит, что некоторые страны, особенно те, которые не хотят сокращать выбросы, предложили провести «семинары», чтобы более глубоко обсудить разные аспекты, в частности, так называемые «ответные меры», принимаемые, когда противодействие изменению климата может негативным образом повлиять на государство. К слову, Саудовская Аравия давно настаивает на признании того, что нефтедобывающие страны должны получить компенсацию за снижение продаж топлива.

Компромисс по квотам на выброс углерода

Со своей стороны, Швейцария стремилась разработать чёткие директивы по использованию квот на выброс углерода, которые позволили бы странам участвовать в проектах по сокращению выбросов в других государствах, компенсируя собственное негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, швейцарская делегация хочет избежать двойного учёта таких квот, и считает, что квоты, согласованные ранее по другим схемам, не должны действовать после 2020 года. Некоторые страны, например, Бразилия, президент которой Жаир Болсонару вообще отрицает изменение климата, упорно продолжают отвергать такие предложения.

«Швейцария изо всех сил старается найти достойный компромисс», - говорит Перрес. Но он настаивает, что очень важно, чтобы при этом требования, содержащиеся в соглашении, не упали ниже «определённого порога».

В сравнении с предыдущими встречами, на конференции в Мадриде больше внимание уделяется информационной прозрачности. Депутаты придумывают способы, как стране отчитываться о своих мерах по снижению воздействия на климат на местном и международном уровне.

Одна диаграмма демонстрирует сокращение выбросов, другая – как были потрачены деньги. Это элемент «комплексного подхода», призванного добиться «полного доверия к системе», как говорит Лиди-Лайн Парос (Lydie-Line Paroz), старший политический консультант Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии и заместитель главы швейцарской делегации.

«Ночь будет долгой», - говорит Перрес, возвращаясь вместе с Парос на переговоры, с надеждой, что в этот раз удастся наконец закрыть ряд вопросов, которые уже давно надо было решить.

Министры финансов за столом переговоров

Тем временем государственный секретарь Швейцарии по вопросам международных финансов Даниэла Штоффель (Daniela Stoffel) встретилась на Мадридской конференции с представителями министерств финансов других стран в рамках недавно сформированной коалицииВнешняя ссылка.



Злободневная тема: распределение квот на выбросы углерода Как следует использовать эти квоты с течением времени? Согласно Парижскому соглашению, подписавшие его стороны должны приобрести квоты, которые позволят им выбрасывать в атмосферу определённые объёмы углерода в течение 10 лет. Швейцария выступает против того, чтобы страны, подписавшие соглашение, использовали все приобретённые квоты одновременно, например, в последний год действия соглашения (2030 г.). Южная Корея, один из партнёров Швейцарии в Группе экологической целостности (Environmental Integrity GroupВнешняя ссылка), заявила, например, что хотела бы использовать все свои квоты в последний год. Конец инфобокса

Она рассказала группе о проблемах финансового сектора, в частности отметила, что цена природоохранных и климатических рисков должна устанавливаться в сегменте страхования. Коме того, она сказала, что нынешние пенсионные фонды, обслуживающие людей, которые уйдут на пенсию в 2050 году, многие из которых инвестируют в ископаемое топливо, через тридцать лет будут неконкурентоспособны. И именно к этому времени Швейцария планирует стать страной, полностью отказавшейся от использования углерода.

Государственный секретарь также подчеркнула: для того, чтобы обеспечить стабильность финансовых рынков, необходимо учитывать или «закладывать в цену» риски, связанные с изменением климата. Такие опасения стали актуальными, благодаря урокам, извлечённым из мирового кризиса 2008 года, когда серьёзно пострадали организации, которые считались «слишком крупными, чтобы потерпеть фиаско».

«Министерства финансов и финансовые регуляторы несут ответственность в данной ситуации», - говорит Штефан Марко Швагер (Stefan Marco Schwager), финансовый консультант по вопросам изменения климата швейцарской делегации. «Это не альтруизм. Если мы не решим проблему климатического кризиса, пойдёт прахом всё, включая активы центрального банка».

Призыв к солидарности

Не все довольны той ролью, которую Швейцария играет на этих переговорах. «Нам бы хотелось, чтобы страны, типа Швейцарии, говорили больше о том, с чем сталкиваются простые люди в повседневной жизни.

Их действия в отношении проблемы убытков и потерь не очень проактивны», - сказал Харджеет Сингх, руководитель программ, посвящённых изменению климата в общественной организации ActionAid. «Системе нужна солидарность. В этом кризисе виноваты вовсе не бедные люди из развивающихся стран».











Перевод с английского: Нина Шулякова

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!