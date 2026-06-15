Акция в Женеве против саммита G7 переросла в беспорядки

В Женеве в это воскресенье полиция досрочно прекратила демонстрацию против саммита «Группы семи» во французском курортном городе Эвиан. Keystone-SDA

В Женеве в это воскресенье полиция досрочно прекратила демонстрацию против саммита «Группы семи» во французском курортном городе Эвиан. В акции участвовали десятки тысяч человек, большинство демонстрантов вели себя мирно, однако группы людей со скрытыми лицами начали громить витрины, строить баррикады и вступать в столкновения с полицией.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке RU Оригинал Deutsch de Polizei löst Anti-G7-Demo in Genf nach Ausschreitungen auf Читать далее Polizei löst Anti-G7-Demo in Genf nach Ausschreitungen auf

Около 19:00 полиция распорядилась завершить акцию. К этому моменту в парке Мон-Репо (Parc Mon Repos) ещё оставались сотни мирных участников, а полицейские подразделения работали сразу в нескольких районах города против групп, применявших насилие. Силы правопорядка продолжали использовать слезоточивый газ. «Мы работаем сразу на нескольких участках», — заявлял агентству Keystone-SDA Лоран Паольелло (Laurent Paoliello), представитель властей кантона Женева. По его словам, в беспорядках участвовали около 600 представителей так называемого радикального «чёрного блока».

Некоторые из них сооружали баррикады, сами группы действовали в разных местах города. Первоначально сообщений о пострадавших не поступало. Ситуация резко обострилась примерно через час после начала демонстрации — в районе улицы Рю-дез-Альп (Rue des Alpes) и железнодорожного вокзала. Там был подожжён автомобиль Tesla. Также были разбиты витрины одного из банков. Затем столкновения продолжились в квартале Насьон (Nations), где расположены офисы международных организаций.

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Участники беспорядков бросали в полицию камни из брусчатки и пиротехнические изделия. Полиция отвечала слезоточивым газом. Повреждения получили несколько банков и другие здания, в том числе здание Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) и офис консалтинговой компании PwC. На авеню де Франс (Avenue de France) на железнодорожные пути неустановленные лица бросали предметы городского благоустройства и пиротехнические изделия. В полиции сообщили, что ещё до начала акции правоохранители изъяли большое число опасных предметов, в том числе топоры и дубинки.

Сама демонстрация началась в 15:15 на Набережной Вильсона (Quai Wilson) при сильной жаре. Во главе колонны шёл феминистский блок: акция совпала с национальным Днём женской забастовки 14 июня. В демонстрации участвовали также пропалестинские, революционные, курдские и профсоюзные группы. Участники скандировали «Женева поднимается». На транспарантах и в лозунгах звучали призывы «против фашизма, империализма и капитализма». Коалиция No-G7 требует роспуска «Группы семи», саммит которой должен пройти с понедельника 15 июня по среду во французском курортном городе Эвиане.

Несмотря на беспорядки, организаторы оценили акцию как успешную. «Мы победили, у нас была великолепная демонстрация», — заявила Франсуаза Нюффелер (Françoise Nyffeler) перед несколькими сотнями активистов. Организаторы несколько месяцев добивались от властей разрешения на проведение акции и согласовывали маршрут демонстрации. Полиция оценила число участников примерно в 20 тыс. человек. Коалиция No-G7 заявила о 60 тыс. демонстрантов.

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