Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости

В Давосе урегулируют отношения с гостями из Израиля

Целый пакет мер призван предотвратить в будущем недоразумения и конфликты между населением Давоса и иностранными гостями, например из Израиля.
Целый пакет мер призван предотвратить в будущем недоразумения и конфликты между населением Давоса и иностранными гостями, например из Израиля. Keystone-SDA

Некоторое время назад мировые СМИ обошла информация о недопониманиях и конфликтах между давосскими отелями и прочими заведениями туристической инфраструктуры и гостями из Израиля, точнее, ортодоксальными евреями. Тут же возникли и обвинения в антисемитизме.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Чтобы в будущем Давос — популярное место отдыха ортодоксальных евреев — больше не сталкивался с подобными обвинениями, в городе была создана целевая рабочая группа в составе представителей политических кругов, индустрии туризма и Швейцарской федерации еврейских общин (SIG). По итогам работы группы был представлен пакет из десяти конкретных мер.

Рабочую группу возглавил бывший высокопоставленный швейцарский дипломат Михаэль Амбюль, в неё вошли эксперт-юрист Нора Майер, мэр Давоса Филипп Вильгельм, директор Офиса по туризму Давоса Рето Брански и три представителя швейцарской еврейской общины, в том числе генеральный секретарь Швейцарской Федерации еврейских общин (SIG) Джонатан Кройтнер. Одной из мер стала активизация запущенного еще до пандемии проекта общественной медиации «Ликрат».

Показать больше
три девочки в школьном классе

Показать больше

Проект Likrat и профилактика антисемитизма в Швейцарии

Этот контент был опубликован на С ксенофобией и, в частности, антисемитизмом в школах можно бороться разными способами, например, руками самих школьников.

Читать далее Проект Likrat и профилактика антисемитизма в Швейцарии

Этот проект был направлен, в том числе, и на создание и развитие платформы межкультурного посредничества между ортодоксальными еврейскими гостями Давоса и местными владельцами отелей. Остальные девять мер также имеют в виду примерно то же самое: предусмотрены пересмотр и актуализация всех информационных и справочных материалов по пребыванию в Давосе, в городе будет распространяться более подробная информация о еврейской истории Давоса, будет создан офис омбудсмена для разбирательств в случае возникновения конфликтов.

Показать больше
Правоохранительные органы расследуют сюжет, связанный с горным рестораном, отказавшимся давать евреям лыжи на прокат.

Показать больше

Ресторан отказался сдавать евреям лыжи напрокат 

Этот контент был опубликован на Правоохранительные органы расследуют сюжет, связанный с горным рестораном, отказавшимся давать евреям лыжи на прокат.

Читать далее Ресторан отказался сдавать евреям лыжи напрокат 

Кроме того, все туристические объекты и предприятия Давоса получат новые общие рекомендации, которыми они будут руководствоваться при общении с гостями со всего мира. Новая стратегия призвана повысить общую осведомленность о том, какие нормы и правила действуют в Давосе и какие культурные нормы важны для гостей. Об этом мэр Давоса Филипп Вильгельм заявил выходящему на телеканале SRFВнешняя ссылка выпуску региональных новостей по Восточной Швейцарии Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden.

Показать больше
Почему горный ресторан решил вдруг не давать в аренду гостям-евреям лыжи, санки, снегоступы и прочий спортивный инвентарь?

Показать больше

Почему Давос опять не поладил с еврейскими гостями?

Этот контент был опубликован на Почему горный ресторан решил вдруг не давать в аренду гостям-евреям лыжи, санки, снегоступы и прочий спортивный инвентарь?

Читать далее Почему Давос опять не поладил с еврейскими гостями?

«Прежде всего, нам нужна система, к которой можно будет обратиться за помощью с целью деэскалации недопониманий или конфликтов. Цель — вообще исключить ситуации, подобные тем, что происходили в Давосе в прошлом». «С каталогом мер, который мы сейчас имеем, у всех есть теперь возможность и шанс лучше узнать друг друга», — говорит генеральный секретарь SIG Джонатан Кройтнер. «Это расширит горизонт познания не только еврейских гостей, но и местного населения. Новая стратегия также позволяет разрешать конфликты, не обобщая и никого не дискриминируя».

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Джонатан Кройтнер говорит, что теперь существует возможность обратиться за помощью к совершенно конкретным людям, например к раввину, который сможет дать совет в конфликтной ситуации. С одной стороны, для ортодоксальных еврейских гостей он будет играть роль авторитетной фигуры, с другой — он будет в состоянии проконсультировать местные туристические организации на предмет каких-то им непонятных религиозных норм. Директору туристического ведомства Давоса Рето Брански особенно важно наличие правильных людей на правильных местах, потому что только так можно будет обеспечить успешную реализацию новой стратегии. «Но в любом случае это теперь огромная разница по сравнению с тем, что у нас было раньше», — с удовлетворением резюмирует он.

Показать больше
давос

Показать больше

Грозовое эхо в Давосе

Этот контент был опубликован на Еще до основания в 1971 году Давосского форума этот швейцарский город был местом важных исторических событий.

Читать далее Грозовое эхо в Давосе

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
43 Отметки «мне нравится»
50 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
32 Отметки «мне нравится»
26 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
14 Отметки «мне нравится»
46 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Иностранные специалисты охотно приезжают в Швейцарию в длительные командировки, но жалуются, что им трудно контактировать с местными жителями.

Показать больше

Швейцария популярна у экспатов, пусть и трудна для знакомств

Этот контент был опубликован на Иностранные специалисты охотно приезжают в Швейцарию в длительные командировки, но жалуются, что им трудно контактировать с местными жителями.

Читать далее Швейцария популярна у экспатов, пусть и трудна для знакомств
Президент Швейцарского национального (центрального) банка Томас Йордан заявил газете Le Temps, что эксперты ЦБ «относительно спокойно» относятся к перспективам развития в стране показателей инфляции.

Показать больше

ЦБ Швейцарии: инфляция в стране «под контролем»

Этот контент был опубликован на Эксперты ЦБ Швейцарии «относительно спокойно» относятся к перспективам развития в стране показателей инфляции.

Читать далее ЦБ Швейцарии: инфляция в стране «под контролем»
Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО

Показать больше

Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО

Этот контент был опубликован на Кантоны Цюрих и Берн разрабатывают программу улучшения условий содержания заключенных в кантональных СИЗО.

Читать далее Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО
Харьков

Показать больше

Швейцария расширила свой список санкций в отношении России

Этот контент был опубликован на Швейцария расширила свой список санкций, введенных в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.

Читать далее Швейцария расширила свой список санкций в отношении России
Евгений Пригожин, как говорит Дима, использовал свои СМИ, такие, как «Федеральное агентство новостей», для расширения своего собственного влияния.

Показать больше

«Пригожин был строгим начальником»

Этот контент был опубликован на Бывший сотрудник «Федерального агентства новостей» рассказал о работе этой «медиаимперии» и о том, каким был начальник ЧВК «Вагнер».

Читать далее «Пригожин был строгим начальником»
f 35

Показать больше

Швейцария доплатит за двигатели для истребителей F-35

Этот контент был опубликован на Новый истребитель F-35, закупленный для ВВС Швейцарии придется модернизировать сразу после поставки. Берну придется доплатить за обновление двигателей.

Читать далее Швейцария доплатит за двигатели для истребителей F-35
Стало известно, какими точно мотивами руководствовался швейцарский электорат накануне и во время парламентских выборов октября 2023 года.

Показать больше

Что мотивировало швейцарцев голосовать на выборах в 2023 году?

Этот контент был опубликован на Стало известно, какими точно мотивами руководствовался швейцарский электорат накануне и во время парламентских выборов октября 2023 года.

Читать далее Что мотивировало швейцарцев голосовать на выборах в 2023 году?
Сборная Швейцарии проиграла в Дюссельдорфе Англии по итогам серии пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу со счетом 5:3.

Показать больше

Сборная Швейцарии проиграла Англии по итогам серии пенальти

Этот контент был опубликован на Сборная Швейцарии проиграла в Дюссельдорфе Англии по итогам серии пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу со счетом 5:3.

Читать далее Сборная Швейцарии проиграла Англии по итогам серии пенальти

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
lab42 pfister e giochi foto

Показать больше

Швейцарский наукоград Давос, в котором создают цифровой интеллект

Этот контент был опубликован на Давос — это не только ценный мех на шубах иностранных гостей, но это еще и международный центр разработки технологий искусственного интеллекта.

Читать далее Швейцарский наукоград Давос, в котором создают цифровой интеллект
Davos von oben

Показать больше

Давос: передовая медицина на склонах Волшебной горы

Этот контент был опубликован на Давос — это не только Форум, но и мировой центр передовых медицинских исследований, например, в области методов лечения переломов костей.

Читать далее Давос: передовая медицина на склонах Волшебной горы
Davoser Schlitten

Показать больше

Классические швейцарские санки живы, как встарь!

Этот контент был опубликован на В 1888 году швейцарский столяр изобрел «Давосские салазки». С тех пор без них зимнюю Швейцарию невозможно себе представить.

Читать далее Классические швейцарские санки живы, как встарь!
Sitzlatten aus Eschenholz für Schlitten

Показать больше

Как делают «Давосские» санки?

Этот контент был опубликован на Фотограф Кристиан Бойтлер посетил фабрику компании, которая производит знаменитые швейцарские санки «Davoser».

Читать далее Как делают «Давосские» санки?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR