В Давосе урегулируют отношения с гостями из Израиля

Целый пакет мер призван предотвратить в будущем недоразумения и конфликты между населением Давоса и иностранными гостями, например из Израиля. Keystone-SDA

Некоторое время назад мировые СМИ обошла информация о недопониманиях и конфликтах между давосскими отелями и прочими заведениями туристической инфраструктуры и гостями из Израиля, точнее, ортодоксальными евреями. Тут же возникли и обвинения в антисемитизме.

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Чтобы в будущем Давос — популярное место отдыха ортодоксальных евреев — больше не сталкивался с подобными обвинениями, в городе была создана целевая рабочая группа в составе представителей политических кругов, индустрии туризма и Швейцарской федерации еврейских общин (SIG). По итогам работы группы был представлен пакет из десяти конкретных мер.

Рабочую группу возглавил бывший высокопоставленный швейцарский дипломат Михаэль Амбюль, в неё вошли эксперт-юрист Нора Майер, мэр Давоса Филипп Вильгельм, директор Офиса по туризму Давоса Рето Брански и три представителя швейцарской еврейской общины, в том числе генеральный секретарь Швейцарской Федерации еврейских общин (SIG) Джонатан Кройтнер. Одной из мер стала активизация запущенного еще до пандемии проекта общественной медиации «Ликрат».

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Этот проект был направлен, в том числе, и на создание и развитие платформы межкультурного посредничества между ортодоксальными еврейскими гостями Давоса и местными владельцами отелей. Остальные девять мер также имеют в виду примерно то же самое: предусмотрены пересмотр и актуализация всех информационных и справочных материалов по пребыванию в Давосе, в городе будет распространяться более подробная информация о еврейской истории Давоса, будет создан офис омбудсмена для разбирательств в случае возникновения конфликтов.

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Кроме того, все туристические объекты и предприятия Давоса получат новые общие рекомендации, которыми они будут руководствоваться при общении с гостями со всего мира. Новая стратегия призвана повысить общую осведомленность о том, какие нормы и правила действуют в Давосе и какие культурные нормы важны для гостей. Об этом мэр Давоса Филипп Вильгельм заявил выходящему на телеканале SRFВнешняя ссылка выпуску региональных новостей по Восточной Швейцарии Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden.

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«Прежде всего, нам нужна система, к которой можно будет обратиться за помощью с целью деэскалации недопониманий или конфликтов. Цель — вообще исключить ситуации, подобные тем, что происходили в Давосе в прошлом». «С каталогом мер, который мы сейчас имеем, у всех есть теперь возможность и шанс лучше узнать друг друга», — говорит генеральный секретарь SIG Джонатан Кройтнер. «Это расширит горизонт познания не только еврейских гостей, но и местного населения. Новая стратегия также позволяет разрешать конфликты, не обобщая и никого не дискриминируя».

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Джонатан Кройтнер говорит, что теперь существует возможность обратиться за помощью к совершенно конкретным людям, например к раввину, который сможет дать совет в конфликтной ситуации. С одной стороны, для ортодоксальных еврейских гостей он будет играть роль авторитетной фигуры, с другой — он будет в состоянии проконсультировать местные туристические организации на предмет каких-то им непонятных религиозных норм. Директору туристического ведомства Давоса Рето Брански особенно важно наличие правильных людей на правильных местах, потому что только так можно будет обеспечить успешную реализацию новой стратегии. «Но в любом случае это теперь огромная разница по сравнению с тем, что у нас было раньше», — с удовлетворением резюмирует он.

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