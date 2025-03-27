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Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей

Главной проблемой для семей остается нехватка финансовых ресурсов. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им необходим больший доход.
Главной проблемой для семей остается нехватка финансовых ресурсов. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им необходим больший доход. Keystone-SDA

Швейцарские семьи испытывают финансовое давление. Помимо удорожания полисов медицинского страхования и увеличения розничных цен, родителей беспокоят свой собственный баланс между работой и семейной жизнью, школьное образование и масштабы насилия среди молодежи..

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Keystone-SDA
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Таковы выводы третьего «Семейного барометра», опубликованного в четверг 20 марта 2025 года организацией Pro Familia и пенсионным страховщиком Pax. В рамках этого исследования было опрошено 2200 семей с одним ребенком по всей Швейцарии в период с 12 по 22 ноября 2024 года.

По данным авторов доклада, по сравнению с предыдущими годами общие тенденции остаются неизменными: нехватка финансовых ресурсов остается главной проблемой для семей. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им срочно необходим больший доход.

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Среди других актуальных тем, вызывающих обеспокоенность семей:

  • здравоохранение
  • стоимость жилья
  • школьное образование и образовательная политика
  • влияние социальных медиа

В последние годы все большее место в повседневных заботах родителей стало занимать влияние цифровых технологий на детей и общество в целом. А вот вопросы изменения климата и энергетической безопасности отошли на второй план. Итак, результаты опроса подтверждают, что финансовое положение остается ключевым фактором, определяющим качество жизни швейцарских семей. Доступность медицинских услуг, стабильность рынка жилья и образовательная среда также остаются в центре внимания родителей.

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