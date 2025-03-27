Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей

Главной проблемой для семей остается нехватка финансовых ресурсов. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им необходим больший доход. Keystone-SDA

Швейцарские семьи испытывают финансовое давление. Помимо удорожания полисов медицинского страхования и увеличения розничных цен, родителей беспокоят свой собственный баланс между работой и семейной жизнью, школьное образование и масштабы насилия среди молодежи..

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Таковы выводы третьего «Семейного барометра», опубликованного в четверг 20 марта 2025 года организацией Pro Familia и пенсионным страховщиком Pax. В рамках этого исследования было опрошено 2200 семей с одним ребенком по всей Швейцарии в период с 12 по 22 ноября 2024 года.

По данным авторов доклада, по сравнению с предыдущими годами общие тенденции остаются неизменными: нехватка финансовых ресурсов остается главной проблемой для семей. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им срочно необходим больший доход.

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Показать больше «Семейная политика в Швейцарии — это бедный родственник» Этот контент был опубликован на Более половины швейцарских семей сталкиваются с ростом стоимости жизни, с трудом сводя концы с концами. И это в богатой Швейцарии? Читать далее «Семейная политика в Швейцарии — это бедный родственник»

Среди других актуальных тем, вызывающих обеспокоенность семей:

здравоохранение

стоимость жилья

школьное образование и образовательная политика

влияние социальных медиа

В последние годы все большее место в повседневных заботах родителей стало занимать влияние цифровых технологий на детей и общество в целом. А вот вопросы изменения климата и энергетической безопасности отошли на второй план. Итак, результаты опроса подтверждают, что финансовое положение остается ключевым фактором, определяющим качество жизни швейцарских семей. Доступность медицинских услуг, стабильность рынка жилья и образовательная среда также остаются в центре внимания родителей.

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Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch