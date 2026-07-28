Суд оштрафовал банк Lombard Odier на 3 млн по делу Каримовой

Как установил суд, Lombard Odier не принял всех необходимых и разумных организационных мер для предотвращения отмывания денег своим сотрудником. Решение пока не вступило в законную силу. Keystone-SDA

Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский частный банк Lombard Odier на 3 млн франков за то, что тот не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Бывший сотрудник банка получил два года лишения свободы условно. Производство в отношении самой Гульнары Каримовой было прекращено по процессуальным причинам. Суд не рассматривал предъявленные ей обвинения по существу и не выносил решения о её виновности.

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Федеральный уголовный суд Швейцарии (Bundesstrafgericht) опубликовал в понедельник 27 июля 2026 года резолютивную часть решения по одному из крупнейших в истории страны дел об отмывании денег. Суд первой инстанции признал бывшего сотрудника частного банка Lombard Odier виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к 24 месяцам лишения свободы условно. Банку назначен штраф в размере 3 млн франков. Как установил суд, Lombard Odier не принял всех необходимых и разумных организационных мер для предотвращения отмывания денег своим сотрудником. Решение пока не вступило в законную силу.

В заявлении, направленном информационному агентству Keystone-SDA, Lombard Odier сообщил, что намерен обжаловать решение. Банк не согласен с выводами суда и утверждает, что в рассматриваемый период у него действовали «надёжная система внутреннего контроля и эффективные процедуры противодействия отмыванию денег». Банк Lombard Odier также подчёркивает, что именно его сообщение о подозрительных операциях, направленное в Ведомство по регистрации сообщений об отмывании денег (Meldestelle für Geldwäscherei, MROS), и послужило поводом для начала расследования.

Федеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft) обвиняла Гульнару Каримову (Gulnara Karimova), дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова (Islam Karimov), в участии в преступной организации и отмывании денег. Однако вынести ей приговор швейцарский суд не смог. Каримова находится в заключении в Узбекистане. Власти этой страны не разрешили ей выехать за рубеж для участия в процессе в Швейцарии. Суд признал, что она отсутствовала на слушаниях не по собственной воле. При этом рассчитывать на её освобождение или выдачу Швейцарии до истечения срока давности по предъявленным обвинениям не приходится.

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Поэтому уголовное производство в отношении Каримовой было прекращено. Это решение не равнозначно оправданию: суд не проверял предъявленные ей обвинения по существу и не устанавливал её виновность. Поскольку обвинительного приговора нет, в рамках швейцарского уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой продолжает действовать презумпция невиновности. По той же процессуальной причине суд прекратил производство в отношении ещё одного обвиняемого, проживающего в России. Он считался ближайшим доверенным лицом Каримовой и, по версии обвинения, выступал номинальным владельцем подконтрольных ей активов.

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Суд пришёл к выводу, что этот обвиняемый также не может прибыть в Швейцарию по не зависящим от него причинам и что до истечения срока давности ситуация, скорее всего, не изменится. В центре дела находилась структура под названием «Офис» (Office). По версии швейцарских следственных органов, её создала и возглавляла Гульнара Каримова. Федеральная прокуратура Швейцарии квалифицировала «Офис» в качестве преступной организации. Как следует из решения суда, работавшие в Узбекистане иностранные телекоммуникационные компании перечисляли «Офису» коррупционные платежи, стремясь заручиться покровительством Каримовой на узбекском телеком-рынке. Затем деньги при помощи непрозрачных финансовых операций переводились на счета этой структуры в разных банках. Часть таких счетов находилась в женевском банке Lombard Odier.

Осуждённый сотрудник обслуживал связанные с «Офисом» счета в подразделении банка, работавшем с частными клиентами. Суд установил, что он располагал сведениями, указывавшими на возможное коррупционное происхождение денег. Однако банковский служащий ограничивался поверхностными проверками и не выяснял должным образом, откуда поступали средства и для каких целей они использовались. Эпизоды, по которым ещё не истёк срок давности, касаются зачислений на сумму более 120 млн долларов и списаний на сумму свыше 20 млн долларов. Признаки возможного коррупционного происхождения средств были известны не только сотруднику, но и ответственным подразделениям банка. Тем не менее необходимая проверка, якобы, проведена не была.

Суд первой инстанции постановил конфисковать активы на сумму более 400 млн франков. Согласно решению, эти средства были получены в результате отмывания денег или находились под контролем структуры «Офис». Издержки по уголовному производству составили около 2,3 млн франков. Из этой суммы 500 тыс. франков возложены на Гульнару Каримову и будут удержаны из арестованных средств. Расходы на оплату услуг её адвокатов, составившие почти 1,1 млн франков, также предполагается покрыть за счёт этих активов.

Соглашение о возврате активов

Швейцарское расследование дела Каримовой началось ещё в 2012 году. Как ранее сообщал портал SWI swissinfo.ch, связанные с ней лица и структуры могли располагать примерно 30 счетами в швейцарских банках. Общая сумма активов, арестованных в рамках различных уголовных производств, достигала примерно 800 млн франков. Гульнара Каримова отвергала предъявленные ей в Швейцарии обвинения. Её адвокаты требовали полного оправдания и оспаривали утверждение Федеральной прокуратуры о существовании возглавляемой ею преступной организации.

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Швейцария и Узбекистан уже заключили соглашения о возврате активов, окончательно конфискованных в рамках уголовных производств, связанных с Гульнарой Каримовой. Первое соглашение предусматривает возврат 131 млн долларов, второе — ещё 182 млн долларов. Деньги передаются не напрямую узбекским государственным структурам, а через специальный целевой фонд ООН. За их счёт финансируются проекты в сфере образования, а также программы по снижению материнской и детской смертности. Такой порядок должен обеспечить прозрачное использование средств в интересах населения Узбекистана. Постановление о конфискации более 400 млн франков пока не вступило в законную силу. Поэтому дальнейшая судьба этих активов будет зависеть в том числе от результатов обжалования нынешнего судебного решения.

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