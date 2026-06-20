Швейцария может продлить миграционный статус S для украинцев

Федеральный совет намерен в принципе сохранить и в 2027 году защитный статус S для граждан Украины, поскольку перспектив завершения войны пока нет. Keystone-SDA

Федеральный совет намерен в принципе сохранить и в 2027 году защитный статус S для граждан Украины, поскольку перспектив завершения войны пока нет.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss government moots extending S status for Ukrainians Читать далее Swiss government moots extending S status for Ukrainians

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Федеральный совет, правительство Швейцарии, рассматривает возможность продлить действие статуса S и на 2027 год. Окончательного решения пока нет: сначала правительство проведёт консультации с кантонами и социальными партнёрами (работодателями, профсоюзами, местными властями).

В пятницу, 19 июня 2026 года, Федеральный совет сообщил, что ещё в ноябре 2025 года на национальной конференции по вопросам убежища Государственный секретариат по миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM, подразделение Минюста), кантоны, города и общины получили поручение подготовить ясные правила, на основе которых можно было бы определить дальнейшую судьбу статуса S. Итоги этой работы оформлены в концепцию «Будущее статуса S» («Zukunft Status SВнешняя ссылка»).

По данным Федерального совета, документ готовит Швейцарию к трём возможным сценариям: продолжению действия статуса S; полной отмене этого режима в случае устойчивого прекращения огня; а также выходу из режима действия статуса S, если война будет продолжаться. На заседании в пятницу правительство приняло эту концепцию к сведению. Для Федерального совета она служит основой для дальнейших решений.

Координация с ЕС

После завершения консультаций правительство намерено принять окончательное решение ещё этим летом. Отдельно на общественные консультации и на межведомственное согласование будет вынесен вопрос о том, должны ли украинские мужчин призывного возраста и дальше пользоваться статусом S или доступ к этой форме миграционной защиты им следует ограничить. Этот вопрос сейчас обсуждает и Европейский союз. Как сообщил Федеральный совет, Швейцария до сих пор тесно координировала свою политику по статусу S с Европой и что она намерена продолжать такую координацию.

В 2027 году с начала российской агрессии против Украины пройдёт уже пять лет. С этим напрямую связана и дальнейшая судьба статуса S. Швейцарский федеральный «Закон об убежищеВнешняя ссылка», Статья 74, пункт 2, предусматривает положение, в соответствии с которым если правительство через пять лет не завершает действие режима временной миграционной защиты, то кантоны обязаны выдать нуждающимся в защите лицам регулярное разрешение на пребывание, которое однако будет действовать только до тех пор, пока действует режим временной миграционной защиты (статус S).

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