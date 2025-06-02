Швейцарцы старшего возраста не могут найти себе подходящее жильё
Когда дети покидают родительский дом, многим старая квартира становится уже слишком просторной. Поэтому всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья — но, как показало исследование, они часто не могут найти то, что им действительно подходило бы.
В Швейцарии у людей в возрасте от 45 до 79 лет особенно много «лишнего жилого пространства. Когда дети становятся взрослыми или когда вы выходите на пенсию, то у вас открывается новое пространство — и физическое, и в жизненном смысле», — пишет Хольгер Хогардт (Holger Hohgardt), эксперт из Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW), в исследовании, опубликованном в понедельник 26 мая 2025 года.
Многие из опрошенных, может быть, и готовы были бы переехать в меньшую по размеру квартиру. Примерно 30% респондентов могут представить себе сокращение своей жилой площади. Основные мотивы — уход детей в самостоятельную жизнь, достижение пенсионного возраста или необходимость ремонта нынешнего жилья. Но при этом важными критериями при поиске новых четырех стен остаются спокойный район, хорошая транспортная доступность и умеренная арендная плата.
Однако на практике как раз таких предложений на рынке часто не хватает. Кроме того, в Швейцарии по-прежнему слишком мало цифровых платформ по обмену жильём, нет традиции проживания под одной крышей нескольких поколений одной семьи или переоборудованных объектов недвижимости (из конюшни — в квартиру, есть и такое!). «Для успешной смены жилья в этом возрасте требуется больше инициативы со стороны местных властей и бизнеса», — отмечают авторы указанного исследования.
Стабильность, а не гибкость
В качестве возможных мер они предлагают начать разработку муниципальных стратегий в сфере жилищной политики. По мнению исследовательской группы из ZHAW, одна из причин такой ситуации заключается в том, что швейцарская модель жилищного строительства ориентирована скорее на стабильность, чем на гибкость. В результате мечта о собственном доме для многих молодых семей остаётся недостижимой — в том числе из-за высоких цен, ограниченного предложения и строгих требований к ипотечному кредитованию.
Исследование проводилось в период с 2022 по 2025 год Высшей школой прикладных наук Цюриха (ZHAW) в сотрудничестве с Федеральным ведомством по вопросам жилищного строительства (Bundesamt für Wohnungswesen BWO, подразделение Минэкономики), Федерацией франкоязычных агентств недвижимости (Fédération Romande Immobilière) и Швейцарской ассоциацией домовладельцев (Hauseigentümerverband Schweiz).
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