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Швейцарцы старшего возраста не могут найти себе подходящее жильё

Всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья и часто не могут себе найти то, что им действительно подходило бы.
Всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья и часто не могут себе найти то, что им действительно подходило бы. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Когда дети покидают родительский дом, многим старая квартира становится уже слишком просторной. Поэтому всё больше пожилых жителей Швейцарии ищут себе новые форматы жилья — но, как показало исследование, они часто не могут найти то, что им действительно подходило бы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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В Швейцарии у людей в возрасте от 45 до 79 лет особенно много «лишнего жилого пространства. Когда дети становятся взрослыми или когда вы выходите на пенсию, то у вас открывается новое пространство — и физическое, и в жизненном смысле», — пишет Хольгер Хогардт (Holger Hohgardt), эксперт из Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW), в исследовании, опубликованном в понедельник 26 мая 2025 года.

Многие из опрошенных, может быть, и готовы были бы переехать в меньшую по размеру квартиру. Примерно 30% респондентов могут представить себе сокращение своей жилой площади. Основные мотивы — уход детей в самостоятельную жизнь, достижение пенсионного возраста или необходимость ремонта нынешнего жилья. Но при этом важными критериями при поиске новых четырех стен остаются спокойный район, хорошая транспортная доступность и умеренная арендная плата.

Einfamilienhaus mit Auto
Мобильность и жильё довольно дорого обходятся швейцарским домашним хозяйствам. Keystone / Martin Ruetschi

Однако на практике как раз таких предложений на рынке часто не хватает. Кроме того, в Швейцарии по-прежнему слишком мало цифровых платформ по обмену жильём, нет традиции проживания под одной крышей нескольких поколений одной семьи или переоборудованных объектов недвижимости (из конюшни — в квартиру, есть и такое!). «Для успешной смены жилья в этом возрасте требуется больше инициативы со стороны местных властей и бизнеса», — отмечают авторы указанного исследования.

Стабильность, а не гибкость

В качестве возможных мер они предлагают начать разработку муниципальных стратегий в сфере жилищной политики. По мнению исследовательской группы из ZHAW, одна из причин такой ситуации заключается в том, что швейцарская модель жилищного строительства ориентирована скорее на стабильность, чем на гибкость. В результате мечта о собственном доме для многих молодых семей остаётся недостижимой — в том числе из-за высоких цен, ограниченного предложения и строгих требований к ипотечному кредитованию.

Исследование проводилось в период с 2022 по 2025 год Высшей школой прикладных наук Цюриха (ZHAW) в сотрудничестве с Федеральным ведомством по вопросам жилищного строительства (Bundesamt für Wohnungswesen BWO, подразделение Минэкономики), Федерацией франкоязычных агентств недвижимости (Fédération Romande Immobilière) и Швейцарской ассоциацией домовладельцев (Hauseigentümerverband Schweiz).

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