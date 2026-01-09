Parmelin wendet sich mit offenem Brief ans Volk

Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der dieses Jahr die rotierende Schweizer Präsidentschaft innehat, wandte sich in einem offenen Brief an die Bevölkerung. Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin hat in einem offenen Brief an die Bevölkerung anlässlich des nationalen Trauertags zugesichert, aus der Brandkatastrophe in Crans-Montana Konsequenzen zu ziehen. An diesem Tag sei die Schweiz in Trauer und im Herzen vereint.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir schulden den Betroffenen, Familien und Angehörigen Respekt, Erinnerung – und die Verpflichtung, alles zu tun, damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt», schrieb er in einem Brief, der am Freitag zuerst in der «Schweizer Illustrierten» erschien.

Die Justiz untersuche derzeit, inwiefern Sicherheitsbestimmungen missachtet wurden, und werde die Konsequenzen daraus ziehen. «Das sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig.» Er sprach diesen sein aufrichtiges Beileid aus. Er verneige sich vor all jenen, «die zwar das Glück hatten, die Brandkatastrophe zu überleben, nun aber erst am Anfang eines langen Wegs der Genesung stehen.»

Er zolle allen Menschen Respekt, «die auf vielfältige Weise geholfen haben». Kein Land könne eine solche Ausnahmesituation alleine meistern.