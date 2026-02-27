Разведка Швейцарии требует дополнительных ресурсов

Больше задач, усиление политического давления, завышенные ожидания, и все это при прежнем финансировании: так новый директор Федеральной разведывательной службы (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) Серж Баво (Serge Bavaud) описывает актуальные сложности, с которым сталкивается его ведомство.

По его словам, «обоснованные» заявки на предоставление дополнительных ресурсов уже «сформированы». Помимо привлечения внешних средств необходимы, однако, и внутренние реформы. Об этом заявил Серж Баво в четверг 26 февраля 2026 года в Берне на пресс-конференции по итогам первых 118 дней — примерно четырёх месяцев — своей работы в новой должности.

При этом он подчеркнул: «К концу года я хочу видеть более компактную, более эффективную службу с более чёткими структурами». Трансформацию Федеральной разведывательной службы, которая продолжается уже несколько лет, Серж Баво намерен завершить к концу 2026 года. Цель состоит в том, чтобы результаты запланированного на осень опроса сотрудников оказались более позитивными, чем предыдущие.

Недовольство многих сотрудников, по словам Сержа Баво, «было обоснованным». Реформы NDB назревали давно, однако потом было «реализовано слишком много изменений одновременно. Достигнут прогресс, но ведомство оказалось перегружено переменами».

