Удорожание топлива меняет транспортные привычки в Швейцарии

Жители Швейцарии из-за удорожания топлива пересматривают свои повседневные маршруты и способы передвижения. Keystone-SDA

Жители Швейцарии из-за удорожания топлива пересматривают свои повседневные маршруты и способы передвижения. Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетологического исследовательского института Marketagent Schweiz.

3 минут

Согласно опросу, проведённому с участием 1 000 человек в период с конца апреля до середины мая, 42,1% респондентов стали чаще пользоваться общественным транспортом. Ещё 35,2% чаще ходят пешком. Менее трети участников опроса, 23,6%, сообщили, что стали чаще ездить на велосипеде или самокате. Ещё 14,7% чаще работают из дома. Большинство опрошенных опасаются, что высокие цены на топливо сохранятся надолго, и говорят, что это уже отражается на их личном бюджете.

Однако для большинства такая ситуация пока всё равно не стала причиной срочно переходить на электромобиль: 56,9% не планируют покупать электрокар, только 4,2% уже сделали этот шаг, ещё 16,9% рассматривают такую возможность. Если бы участники опроса покупали новый автомобиль, 32,6% выбрали бы гибридную модель. Бензиновый автомобиль при этом всё ещё немного опережает электромобиль: его выбрали бы 31% респондентов против 26,1% в пользу электрокара. Дизельные автомобили, напротив, теряют позиции: такой тип двигателя рассматривали бы только 7,1% участников опроса.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Дипломаты в Швейцарии нарушают ПДД и не платят штрафы Этот контент был опубликован на Обладая иммунитетом, дипломаты, аккредитованные в Швейцарии, постоянно нарушают ПДД, прежде всего правила парковки, а штрафы просто выбрасывают. Читать далее Дипломаты в Швейцарии нарушают ПДД и не платят штрафы

При этом интерес к электромобилям в Швейцарии в 2025 году заметно вырос. Как недавно сообщила компания SMG, оператор онлайн-платформ, на автомобильном портале AutoScout24 число поисковых запросов по электромобилям увеличилось на 48%, число обращений к продавцам — на 69%, а продажи — на 40%. Однако доля электромобилей среди новых регистраций автотранспортных средств в Швейцарии пока почти не изменилась: она составляет 21,7%, что лишь на 1,2 процентного пункта больше прежнего показателя.

При этом заряжать электромобиль всё же дешевле, чем заправлять бензиновую машину, особенно если делать это дома или на работе. Согласно недавнему анализу ассоциации Swisscharge, поездка на 100 км на электромобиле обходится примерно в 5,23 франка, тогда как на бензиновом автомобиле — в 11,08 франка.

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Самые необычные нормы швейцарских правил дорожного движения Этот контент был опубликован на Швейцарские ПДД обновляются ежегодно и отражают некоторые «пунктики», характерные для швейцарского менталитета. Читать далее Самые необычные нормы швейцарских правил дорожного движения

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch