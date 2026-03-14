«Estamos inundados»: la emergencia por lluvias en Ecuador deja 11 muertos desde enero

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Ecuador declaró la emergencia nacional por 60 días para hacer frente a una temporada intensa de lluvias que desde enero deja 11 muertos y miles de afectados, informó este viernes el ente gubernamental de gestión de desastres.

Las prolongadas precipitaciones con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes principalmente en las provincias costeras y andinas.

«Estamos inundados, no hay trabajo, no tenemos agua, no tenemos luz porque incluso ya cortaron la energía», dijo a la AFP Mariuxi Morales, una de las más de 50.000 afectadas que caminaba con el agua a la cintura en Babahoyo (suroeste), capital de Los Ríos.

El gobierno declaró la emergencia para «responder» a los «impactos negativos» de las lluvias, aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado. La decisión le permite evitar trámites burocráticos para facilitar la asistencia y acceder a fondos extra de emergencia.

En Babahoyo los pobladores se transportaban por las calles en canoas. Una de ellas se volcó «por exceso de peso», indicó la entidad. Videos difundidos en redes muestran la desesperación de quienes cayeron al agua, mientras pobladores los socorrían.

En esa ciudad, de 125.000 habitantes, un hospital público suspendió la atención de pacientes con citas programadas debido a las inundaciones.

Morales comentó que incluso sale «nadando» de su casa. «Uno se queda dormido en la noche [y] cuando se despierta las cosas ya andan nadando, andan flotando», agregó.

La secretaria de Riesgos, Carolina Lozano, indicó que «un análisis técnico evidencia una escalada de las lluvias», que afectan a las 24 provincias de Ecuador.

Entre las regiones golpeadas por los aguaceros figura el turístico archipiélago de Galápagos, a 1.000 kilómetros del territorio continental.

«En los últimos días los eventos han aumentado 56% y el impacto en la población 154%», dijo la funcionaria en la red social X.

La cifra de fallecidos creció de ocho a 11 entre miércoles y jueves, de acuerdo con el organismo.

Las lluvias también dejan desde enero dos personas desaparecidas, 24 heridos, 82 casas destruidas y más de 124.000 animales de granja muertos, según la misma fuente.

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