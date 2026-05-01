«Más que un club»: un equipo kurdo está cerca de la élite del fútbol turco

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El Amedspor, un club de fútbol de la ciudad de mayoría kurda Diyarbakir (sudeste), puede conseguir el sábado su ascenso a la primera división turca, un hito que provoca una ola de entusiasmo entre los millones de kurdos del país y de fuera de él.

«Si subimos, seremos las personas más felices del mundo», asegura Ercan Simsek, un hincha de 52 años acostumbrado a ver a su equipo en las categorías inferiores.

Viajó a Estambul el mes pasado para tratar de asistir a un partido importante, pero se quedó en la puerta del estadio con su bufanda roja y verde porque no tenía entrada.

«No importa, no estamos aquí únicamente por el fútbol. Estamos aquí porque esto es una cuestión de orgullo», explicaba entonces a la AFP. «El Amedspor es el orgullo de Diyarbakir, el orgullo del sudeste, ¡el orgullo de los kurdos!», se entusiasmaba.

«Somos más que un club, no somos un simple equipo de fútbol», afirmó por su parte Nahit Eren, el presidente del Amedspor, que juega sus partidos como local normalmente antes unos 18.000 aficionados, una cantidad siete veces superior a la media de los estadios de la segunda división turca.

«El Amedspor es una identidad. Son unos colores, unos valores, un posicionamiento», resume a la AFP el presidente del club, que recurrió hace una década al nombre kurdo histórico de Diyarbakir, «Amed», algo que le sigue valiendo a día de hoy las iras de numerosos hinchas nacionalistas turcos.

– «Propaganda» –

El Amedspor, que mezcla el turco y el kurdo -una lengua sin estatus de oficial en Turquía- en sus mensajes en las redes sociales, fue sancionado a finales de enero por la Federación Turca de Fútbol tras ser acusado de hacer «propaganda» de los combatientes kurdos.

El motivo de ese castigo fue haber realizado un vídeo en apoyo a una combatiente kurda cuya trenza había sido cortada y lucida como trofeo por un soldado del ejército sirio en el norte de Siria.

El presidente del club, que denuncia «los intentos de implicar al Amedspor en diversas polémicas, lamenta también los insultos que reciben en casi cada desplazamiento, que en su opinión son síntoma de la discriminación contra los kurdos, que constituyen la quinta parte del total de 86 millones de habitantes del país.

Mientras en España el Athletic hace gala de contar solo con futbolistas nacidos o formados en su región, el País Vasco, en el Amedspor los jugadores kurdos -mayoría en el plantel- comparten vestuarios con otros extranjeros, como su máximo goleador, el senegalés Mbaye Diagne.

«El Athletic es un club centenario. El Amedspor solo tiene diez años», defiende el presidente Eren, que no oculta su admiración por el club vasco aunque defiende su decisión de «no practicar ninguna discriminación» a la hora de confeccionar el equipo.

– «El cemento de los kurdos» –

Un ascenso del Amedspor a la Süper Lig turca coincidiría con el lento proceso de paz en curso entre Ankara y la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), iniciado a finales de 2024.

La vieja ciudad de Diyarbakir todavía tiene heridas de ese combate, que tuvo un recrudecimiento en 2015 y 2016 entre el ejército turco y ese grupo armado kurdo.

El conflicto ha acumulado más de 50.000 víctimas mortales desde 1984.

No sería el primer club kurdo en llegar a la primera división de Turquía, aunque el último fue hace casi dos décadas.

Lo que hace especial al caso del Amedspor es que se trata de una entidad con «identidad kurda reivindicada», explica Ceylan Akça, diputado del DEM (partido prokurdo) de Diyarbakir, que recuerda que la ciudad «es considerada por los kurdos de todo el mundo como la capital del Kurdistán».

Como efecto de este fenómeno en la diáspora kurda, se va a abrir a mediados de mayo una tienda oficial del club en Hanóver (Alemania).

Ceylan Akça, que acude habitualmente a las gradas del estadio del Amedspor, estima que «todas las instituciones del Estado (turco) se oponen al éxito de este equipo», citando por ejemplo las multas «absurdas» que ha dictado la Federación Turca de Fútbol contra el club.

«Gane o no, este club continuará siendo el cemento de los kurdos dispersos en la región y en todo el mundo», asevera.

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