«Me siento bendecido»: León XIV celebra un año de pontificado en Pompeya y Nápoles

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El papa León XIV dijo sentirse «bendecido» al celebrar este viernes su primer aniversario al frente de la Iglesia católica, con una visita al sur de Italia y un reencuentro con los fieles, después del choque diplomático con Washington.

El primer pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, llegó de mañana a Pompeya, conocida por su ciudad romana arrasada por la erupción del Vesubio.

Allí visitó el santuario de la Virgen del Rosario, que alberga los restos de Bartolo Longo, una figura del siglo XIX que volvió al catolicismo después de haber sido sacerdote satánico, y a quien el propio León canonizó en octubre.

«Qué hermoso día… ¡cuántas bendiciones!», dijo el papa a la multitud de fieles, entre los cuales se encontraban unas 400 personas enfermas y con discapacidad.

«Me siento particularmente bendecido de poder venir aquí, a este santuario, en este día aniversario», añadió.

Después de Pompeya, el obispo de Roma se desplazará a Nápoles.

León XIV tiene una fuerte conexión personal con este santuario, que mencionó en su primer discurso desde el balcón de la plaza de San Pedro del Vaticano tras ser electo el 8 de mayo de 2025 por el colegio cardenalicio.

La muchedumbre gritó «el papa ha llegado» al ver aparecer un helicóptero blanco sobre la plaza de Pompeya, donde miles de fieles se congregaron.

Uno de ellos era Salvatore Sica, de 68 años, que vino del vecino Nápoles.

«Me da curiosidad ver al nuevo papa. Ya lo he visto en televisión. No es como Francisco [su predecesor], que es como un miembro de la familia, como si fuera mi hermano o mi padre. Predica la paz, pero lo encuentro distante de la gente. En cualquier caso, es un buen papa», dijo a AFP.

El estilo comedido y discreto de León contrasta con el talante expansivo del argentino Francisco, fallecido el 21 de abril del pasado año.

– Respuesta «elegante» –

León XIV, de 70 años, celebra su primer aniversario como jefe de la Iglesia católica al día siguiente de recibir al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

Un encuentro de tono «amistoso» según Washington, destinado a limar asperezas después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el pacifismo del pontífice.

Entre los fieles reunidos en Pompeya, Mariella Annunziata, de 52 años, cree que León XIV respondió «de manera elegante» a los ataques verbales de Trump, irritado por las críticas papales a la estrategia bélica en Oriente Medio.

«No cedió a la provocación».

Después de Pompeya, el papa venerará en Nápoles las reliquias de San Jenaro, patrón de la ciudad, y saludará a la multitud en la plaza del Plebiscito.

«Renuevo al papa León XIV toda mi gratitud por su mensaje incasable de fe, esperanza, paz, diálogo entre los pueblos y solidaridad hacia los más desvalidos», escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la plataforma X.

El viaje de un día al sur de Italia se produce tras la gira de abril por cuatro naciones africanas, y un mes antes de la visita de una semana a España, en junio.

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