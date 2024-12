«Nicaragua no tiene ni Dios ni ley», dice el presidente de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó este jueves a Nicaragua de irrespetar el derecho internacional y advirtió que tomará medidas si el exmandatario panameño Ricardo Martinelli sigue lanzando mensajes políticos desde la embajada nicaragüense, donde está asilado.

«Nicaragua es un país que no tiene ni Dios ni ley, no estamos trabajando con un país común y corriente y respetuoso del derecho internacional. No respeta ni el internacional ni el interno ni ningún derecho», señaló Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino exigió al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los convenios internacionales que establecen que las personas asiladas deben abstenerse de comentarios políticos.

«No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político y de actividad político partidista, ni a favor ni en contra de nadie. Espero que Nicaragua entienda eso, es la primera advertencia que hacemos», afirmó.

Mulino hizo estas declaraciones luego de que la cancillería panameña se quejó por el activismo político que realiza Martinelli (2009-2014) desde la sede diplomática, donde se asiló el 7 de febrero.

El canciller panameño, Javier Martínez Acha, anunció la víspera que la semana pasada convocó a la embajadora nicaragüense Consuelo Sandoval a la cancillería.

«En el lenguaje diplomático cuando tú llamas a un embajador a la cancillería es porque el tema es serio y sí, lo es, y sobre todo que no se puede permitir», afirmó Mulino.

Si Nicaragua no cumple «entonces actuamos», agregó, sin dar detalles.

Martinelli, de 72 años, se asiló para evitar cumplir una condena a casi once años de cárcel por blanqueo de capitales y designó en su reemplazo como candidato presidencial a Mulino, quien era su compañero de fórmula (vicepresidente).

En la embajada, Martinelli opina sobre política interna en las redes sociales, es visitado por aliados políticos e hizo campaña en favor de Mulino.

«Yo no tengo ningún problema con Ricardo Martinelli, si él lo tiene conmigo es otro tema», afirmó Mulino, quien desde que asumió el poder en julio se ha distanciado del expresidente.

Martinelli no se ha referido a las declaraciones de Mulino, pero en la víspera publicó en sus redes sociales que no pelearía con su «amigo».

