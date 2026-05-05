«No hay que tenerle miedo al miedo», dice Daniel Ortega durante Día de Dignidad Nacional

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San José, 04 may (EFE).- El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este lunes que «no hay que tenerle miedo al miedo», durante un acto oficial con ocasión del Día de la Dignidad Nacional, celebrado en Managua,

Ortega criticó a los expresos políticos nicaragüenses que hace tres años fueron desterrados a Estados Unidos, y privados de su nacionalidad y sus bienes, por presuntamente estar pidiendo a Washington que invadiera a Nicaragua para sacarlo a él y a su familia del poder.

«¡Aquí esté pueblo ha perdido el miedo de tener miedo! ¡Aquí está juventud ha perdido el miedo de tener miedo!», gritó Ortega, Ddos semanas después de que tildara de «desquiciado mental» al mandatario estadounidense, Donald Trump.

En un acto en el que estuvo flanqueado por su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, el alto mando del Ejército y de la Policía, además del titular de la Asamblea Legislativa, Gustavo Porras, Ortega afirmó que los nicaragüenses han librado varias batallas a lo largo de su historia.

Recordó que el 14 de septiembre de 1856 miembros del Ejército vencieron a las fuerzas del filibustero estadounidense William Walker, quien pretendía apoderarse de Centroamérica. También que hace 99 años el héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934), conocido como el ‘general de hombres libres’ se negó a firmar «La Paz del Espino Negro» o «Pacto del Espino Negro».

Ortega destacó en su discurso al pueblo cubano, el que, a su juicio, ha resistido 67 años con «amenazas de invasiones» por parte de EE.UU., y «ese es un pueblo que ya le perdió el miedo al miedo desde hace mucho tiempo».

«Ellos -opositores nicaragüenses- quisieran que, con esas amenazas, el pueblo se aterrorizara, pero cuántos infiernos hemos pasado», continuó.

Ortega resaltó en ese sentido que el «último infierno» que pasó fue en abril del 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, de 80 años y en el poder desde 2007.

«Si el pueblo nicaragüense es agredido, el pueblo nicaragüense tiene el deber y el derecho de defenderse», advirtió.

Hace dos semanas, Ortega tildó de «desquiciado mental» y de no estar «en sus cinco sentidos» a Trump por sancionar a sus hijos, por «secuestrar» al exjefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, y amenazar «con desbaratar» a Cuba a través de una operación militar.

Estos ataques verbales chocan con la postura que habían mantenido Ortega y Murillo de evitar cualquier tipo de confrontación con EE.UU. desde la captura de Maduro, incluso con gestos de cierta apertura como la liberación de presos políticos, en lo que parecía un intento de que Trump no pusiera el foco en el país centroamericano.EFE

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