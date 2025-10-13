«Un gran éxito»: Japón despide con beneficios una Expo de Osaka que tardó en arrancar

Tokio, 13 oct (EFE).- La Exposición Universal de Osaka cierra este lunes sus puertas tras 184 días en activo, un recorrido calificado como «un gran éxito» durante la ceremonia de clausura por el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, pese a que la venta de entradas tardó un tiempo en coger ritmo y llegó a haber dudas de que el evento fuera a ser rentable.

«Desde su apertura, bajo el lema ‘Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas’, la Expo de Osaka, Kansai, ha sido un gran éxito, atrayendo a más de 25 millones de visitantes de todo Japón y el resto del mundo», dijo el mandatario durante su discurso, retransmitido en directo por la cadena NHK.

Antes de la inauguración de la Expo en abril de este año, los organizadores estimaban que más de 28 millones de personas visitarían el recinto, una cifra que empezó a quedar en duda después de que las ventas iniciales de entradas estuvieran por debajo de lo esperado, haciendo temer incluso que el evento no fuera rentable.

A medida que avanzaron las semanas, sin embargo, las ventas empezaron a coger ritmo y la Expo ha acabado siendo un éxito, con más de 25 millones de visitantes (hacían falta 22 para que fuera rentable) y unos beneficios estimados de entre 23.000 y 28.000 millones de yenes (entre 130 y 159 millones de euros), según los organizadores.

Ishiba dio las gracias a los más de 160 países, regiones y organizaciones internacionales que han participado, además de a los trabajadores del recinto, a los ciudadanos de Osaka y a las autoridades locales.

Además, entregó una carta de reconocimiento a la mascota oficial del evento, Myaku-Myaku, de quien destacó su «personalidad única y enternecedora», provocando las risas del público.

La mascota, un ser capaz de cambiar de forma compuesto por una cadena de células y agua que ha protagonizado incontables ‘memes’ en internet, se ha vuelto tan popular que los organizadores han decidido mantener las ventas de sus productos hasta marzo del año que viene, recoge la agencia de noticias japonesa Jiji.

Durante la ceremonia de clausura hubo también un espectáculo de baile y el gobernador de la prefectura de Osaka, Hirofumi Yoshimura, dio las gracias a los trabajadores y voluntarios ocho veces, como ya hizo durante la apertura de la Expo en abril.

Largas colas de gente se empezaron a formar este lunes desde primera hora de la mañana para el último día de la Exposición Universal, y algunos pabellones, como el de Italia, estaban tan abarrotados que la gente tenía que esperar más de siete horas para entrar, según la prensa japonesa.

La Expo de Osaka comenzó el 13 de abril en la isla artificial de Yumeshima, situada al oeste de la bahía de Osaka, y en ella han participado 165 países, regiones y organismos internacionales. EFE

