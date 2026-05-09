«Uruguay nomá!»: El presidente Orsi celebra el triunfo de Thomas Silva en el Giro

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Montevideo, 9 may (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, celebró este sábado el triunfo de Guillermo Thomas Silva en el Giro de Italia tras imponerse al esprint en la segunda etapa de la ronda transalpina disputada entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo.

«Uruguay nomá!», escribió el mandatario en su cuenta de la red social Instagram, donde compartió una publicación en la que la Secretaría Nacional del Deporte resaltó que el ciclista formó parte de «una jornada histórica para el deporte nacional».

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores también saludó a Silva, primer uruguayo en la historia en competir en el Giro de Italia.

«La Cancillería de Uruguay felicita al ciclista Thomas Silva por su histórica victoria en la 2ª etapa del #GirodItalia2026. Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas!», indicó en un comunicado.

Silva (XDS Astana Team) se ha convertido en el primer ciclista uruguayo que vestirá la ‘maglia’ rosa como líder en el Giro de Italia.

El ciclista, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido, impuso su mayor punta de velocidad en los metros finales para superar al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

«En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo», señaló Silva a la conclusión de la etapa.

Días atrás, en una entrevista con EFE, el uruguayo apuntó: «Prefiero que quede para la historia el poder conseguir algo antes que simplemente participar». EFE

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