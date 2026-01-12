‘Avatar: Fuego y Ceniza’ sigue número 1 en la taquilla y llega a 1.230 millones de dólares

2 minutos

Redacción Internacional, 12 ene (EFE).- ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, la tercera entrega de la saga de James Cameron, continúa en el número 1 de la taquilla y ya ha alcanzado los 1.230 millones de dólares de recaudación, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Este último fin de semana, la cinta que se desarrolla en el universo Na’vi ha sumado 21,3 millones solo en Estados Unidos, donde acumula 342 millones de dólares. A eso se suman 888 millones a nivel internacional para alcanzar los 1.230.

Una cifra que la sitúa en tercera posición en la taquilla mundial de 2025 -se incluye en ese listado porque se estrenó el 19 de diciembre-, solo por detrás de dos cintas de animación, la china ‘Ne Zha 2’ (2.259 millones de dólares) y ‘Zootrópolis 2’, con 1.654.

Pese a los buenos datos, esta tercera entrega de Avatar está aún lejos de la recaudación lograda por las dos primeras. La original, de 2019, logró 2.923 millones de dólares, lo que supone la mayor recaudación de la historia del cine.

Mientras que la tercera, ‘El sentido del agua’ (2022), recaudó 2.334 millones de dólares, que es la tercera mayor cifra de la historia. Entre ambas, se cuela ‘Vengadores: Endgame’ (2019), con 2.799 millones.

Tras el puesto número uno para ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, en la taquilla estadounidense se coló en la segunda posición este fin de semana una cinta de terror, ‘Primate’, que se hizo en su llegada a las salas con 11,3 millones de dólares (13,4 millones a nivel mundial).

‘La asistenta’ añadió 11,2 millones a una recaudación que llega a los 142 millones desde su estreno el 19 de diciembre.

En cuarto lugar está ‘Zootrópolis 2’, que continúa sumando dinero, con otros 10,1 millones de dólares, y ‘Greenland 2: Migration’, la secuela del filme de 2020 protagonizado por Gerard Bitler, se coloca en quinta posición, con 8,5 millones en su primer fin de semana en salas. EFE

