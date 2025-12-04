‘Lady Nazca’: la historia de la mujer que se descubrió a sí misma en el desierto peruano

Pol Lloberas Cardona

París, 4 dic (EFE).- La película franco-alemana ‘Lady Nazca’, que se estrena este jueves en París, es una historia «libremente inspirada» en la arqueóloga y matemática alemana María Reiche (1903-1998), quien dedicó su vida a estudiar las milenarias líneas del desierto de Nazca desde su llegada a Perú en 1932.

Las líneas de Nazca, también llamadas geoglifos de Nasca, son figuras kilométricas trazadas hace unos dos mil años en el desierto del litoral peruano por la civilización homónima, que representan casi un millar de figuras -la mayoría símbolos y animales- y cuyo propósito exacto es aún desconocido.

‘Lady Nazca’, primer largometraje del suizo Damien Dorsaz, muestra a una María Reiche (Devrim Lingnau) afincada en Perú en 1936, quien, junto al arqueólogo francés Paul d’Harcourt (Guillaume Gallienne), cambiará su vida radicalmente al entrar en contacto con estas enigmáticas líneas inscritas en el desierto peruano.

Se trata del primer largometraje de su director, el franco-suizo Damien Dorsaz, que ya hizo un documental sobre la vida de Reiche en 2006, una persona que, asegura, influyó «fuertemente» en él desde joven, hasta el punto de hacerle «tomar consciencia de la fuerza» de su propia vida.

«Es la historia de alguien que encuentra su camino porque descubre líneas y figuras que tienen 2.000 años, que pertenecen a la historia de la humanidad. Es una metáfora de su alma, de su interior, en un momento en el que las líneas no le dicen nada al resto del mundo (…) y esta pequeña mujer de 32 años empieza a trabajar y a proteger un sitio que hoy es uno de los más conocidos del mundo», explicó Dorsaz en declaraciones a EFE.

Esta visión guió toda la producción de ‘Lady Nazca’, que no pretende ser una recreación exacta de su vida o ‘biopic’, sino que se centra en el momento exacto en el que María «cambia su destino», que hasta entonces era el de «alguien normal», por su pasión, que encuentra a miles de años y kilómetros de distancia de su Alemania natal.

«Puedes hacer una película de su vida con la que la gente salga del cine y diga ‘¡Oh que increíble, es ella!’ y sentir que el público está muy lejos de esta persona. Mi idea como director fue que la gente pueda vivir esta historia desde los ojos de María, que puedan vivirla con ella y sentir su pasión», subrayó el director.

Sin embargo, Dorsaz explicó que sí creía importante enviar un mensaje ecologista y crítico con la inestabilidad política actual, motivo por el que escogió situar la historia en 1936, un momento de la historia que ve «casi igual» que el actual, y subrayó el creciente problema con la «minería ilegal» en la región.

«Las líneas de Nazca no son algo que se haya protegido hace 40 años y ahora esté bien: cada año hay algo que puede pasar, que puede destruirlas, y es un sitio arqueológico muy frágil», aseveró.

El pasado mayo el ministerio de Cultura de Perú propuso reducir más de un 42 % el área de protección de las Líneas y Geoglifos de Nazca y Palpa, en el que se enmarca el espacio actualmente protegido por la Unesco; una medida finalmente anulada y que llevó a la fiscalía de Perú a abrir el pasado julio una investigación preliminar contra el alcalde de Nazca y dos funcionarios estatales por presunto atentado contra monumentos arqueológicos.

La película, que estará disponible en las salas de cine a partir del miércoles 10 de diciembre, prevé su estreno la noche de este jueves en los Campos Elíseos de París, en un evento al que Dorsaz acudirá junto a algunos de los actores del elenco. EFE

