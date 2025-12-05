‘Sinnners’ lidera las nominaciones de los Critics Choice Awards con 17 candidaturas

Los Ángeles (EE.UU.), 5 dic (EFE).- El drama de época ‘Sinners’ se erigió este viernes como la película con más nominaciones a los Critics Choice Awards, que otorga la crítica de Hollywood, con 17 candidaturas, seguido de ‘Una batalla detrás de otra’ con 14, mientras que ‘Frankestein’, del mexicano Guillermo del Toro, y ‘Hamnet’, optarán a 14 premios.

Las cuatro películas dominantes competirán por el galardón a mejor película, que se entregará el próximo 4 de enero en Los Ángeles, junto a otros títulos como ‘Marty Supreme’, ‘Sentimental Value’ o ‘Wicked: For Good’.

También sus directores, Ryan Coogler (‘Sinners’), del Toro, Paul Anderson Thomas (‘Una batalla detrás de otra’) y Choé Zhao (‘Hamnet’) entrarán en la carrera por el premio a mejor dirección junto a Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joachim Trier (‘Sentimental Value’)

En la terna a mejor actor, la estrella de ‘Sinners’, Michael B. Jordan, se enfrentará a pesos pesados de la industria como Leonardo DiCaprio (‘Una batalla detrás de otra’); Ethan Hawke (‘Blue Moon’); George Clooney (‘Jay Kelly’); Joel Edgerton (‘Train Dreams’), el brasileño Wágner Moura (‘The Secret Agent’); Jesse Plemons (‘Bugonia’) y Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Por su parte, en la carrera a mejor actriz destacan Jessie Buckley (‘Hamnet’), Emma Stone (‘Bugonia’), la revelación Chase Infiniti (‘Una batalla detrás de otra’); Rose Byrne (‘If I Had Legs I’d Kick You’); Renate Reinsve (‘Sentimental Value’) y Amanda Seyfried (‘The Testament of Ann Lee’).

Asimismo, ‘Wicked: For Good’, la segunda parte del musical de fantasía sobre la historia de la Malvada Bruja del Oeste, recibió siete nominaciones. Entre ellas destaca la ausencia de su protagonista, Cynthia Erivo, en la categoría de mejor actriz, aunque su compañera Ariana Grande competirá nuevamente por el galardón a mejor intérprete de reparto.

El puertorriqueño Benicio del Toro también se encuentra entre los optantes al premio a mejor actor de reparto por su interpretación en ‘Una batalla detrás de otra’, aunque no lo tendrá fácil al competir con intérpretes su compañero de elenco Sean Penn, así como Jacob Elordi (‘Frankenstein’); Paul Mescal (‘Hamnet’), Adam Sandler (‘Jay Kelly’) o Stellan Skarsgard (‘Sentimental Value’).

En los apartados de televisión, los premios de la Crítica de Hollywood, el drama ‘Adolescencia’ encabeza la lista con seis nominaciones, seguidos de ‘Nobody Wants This’, con cinco. EFE

