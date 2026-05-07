‘Tonga’ Reyno promete «una guerra» en el desembarco del boxeo a puño limpio en Sudamérica

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Montevideo, 7 may (EFE).- El luchador uruguayo Gastón ‘Tonga’ Reyno aseguró que presentará su «mejor versión» y dará «una guerra» el próximo 25 de julio en el Antel Arena de Montevideo, recinto que albergará el debut en Suramérica del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la principal modalidad mundial de boxeo a puño limpio.

«Es un sueño hecho realidad. Llevo muchos años persiguiendo esto», confesó Reyno este jueves en una entrevista con la Agencia EFE en la presentación del evento.

El deportista relató que la primera vez que pisó el pabellón fue como espectador de un espectáculo del Cirque du Soleil, pero su mente ya proyectaba este momento: «Yo ni estaba mirando el circo, me estaba imaginando un cuadrilátero ahí en el medio».

Aunque reconoció que Uruguay no posee una tradición arraigada en los deportes de combate, el luchador confía en que esta velada marcará «un punto de inflexión».

En este sentido, destacó el potencial de las artes marciales para transmitir a los jóvenes valores como «el respeto, la perseverancia, la disciplina y el autocontrol», alejándolos de la violencia en las calles y fomentando la profesionalización.

Sobre su preparación para la crudeza que caracteriza al BKFC, Reyno detalló que entrena intensamente en un gimnasio rodeado de compatriotas y argentinos, lo que le permite mantener sus costumbres intactas. Además, compagina esta exigencia física con su rol como comentarista deportivo y su vida familiar.

En cuanto a la estrategia sobre el cuadrilátero, el uruguayo reconoció haber madurado deportivamente. «Cuando recién empecé era un loquito de la guerra. Ahora pienso mucho más en la estrategia porque me tengo que cuidar; acá (en el boxeo a puño limpio) no se jode», aseveró.

Asimismo, explicó que la adrenalina del momento le bloquea por completo el dolor durante el combate, aunque los estragos aparezcan al día siguiente.

A falta de confirmación oficial sobre su rival, el uruguayo ironizó sobre sus preferencias para la velada. «Quiero un ‘marine’ estadounidense gigante», bromeó, quien justificó su elección con el deseo de enfrentarse a alguien que no hable español para garantizarse el respaldo absoluto de toda la afición hispanohablante presente en el recinto.

Este inédito evento ha trascendido el ámbito deportivo ya que Reyno mantuvo el pasado lunes un encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, a quien definió como una persona «sumamente sencilla y humilde».

El peleador aseguró que el mandatario le transmitió un firme respaldo, lo que supuso «una bomba de motivación» para el deportista, quien espera contar con la presencia de Orsi en las gradas el día del evento.

«Va a ser una fiesta para toda la familia. Desde el presidente hasta el último de los uruguayos, quiero que vengan y disfruten; les prometo que les va a encanta», concluyó Reyno. EFE

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