‘Una batalla tras otra’ lidera los Globos de Oro con 9 nominaciones

Los Ángeles (EE.UU.), 8 dic (EFE).- ‘Una batalla tras otra’, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

Le sigue ‘Valor sentimental’, del noruego Joachim Trier, con 8; ‘Los pecadores’, de Ryan Coogler, con 7; ‘Hamnet’, de Chloè Zhao, con 6, y ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, con 5.

Mientras que la brasileña ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho obtuvo tres -mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura- y la española ‘Sirat’, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora. EFE

