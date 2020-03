Este llamado no concierne a los suizos con residencia permanente en el exterior.

LLamado a los suizos en el extranjero 21 de marzo de 2020 - 11:02 Llamado urgente del Gobierno de Suiza a las personas de viaje en el extranjero: El Consejo Federal (Gobierno) exhorta a los viajeros suizos a regresar al país. Para permitir que la Confederación ayude a las personas varadas en el extranjero, estas deben registrarse rápidamente en la aplicación Travel Admin App (Android / iPhone). El Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) podrá así establecer contacto con las personas concernidas. “Necesitamos saber dónde están los suizos, para poder organizar las repatriaciones”, subrayó la dependencia. Aquellos que ya han regresado deben cancelar su registro. Este llamado no concierne a los suizos con residencia permanente en el exterior.