0-0. Paraguay paga caro el empate ante Corea del Sur

Valparaíso (Chile), 30 sep (EFE).- La selección de Paraguay empató 0-0 este martes frente a la de Corea del Sur en el partido que cerró la segunda jornada del grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025, disputado en la sede de Valparaíso, con lo que llegó a 4 puntos y quedó con buenas posibilidades de clasificarse a los octavos de final.

Sin embargo, el resultado le salió caro a la selección suramericana porque para su próximo enfrentamiento, contra Ucrania, no podrá alinear a Lucas Guiñazú por acumulación de tarjetas amarillas, a Enso González por expulsión y muy posiblemente a César Miño, quien se lesionó en el duelo frente a los asiáticos.

Paraguay es colíder del grupo B con Ucrania, mientras que Corea del Sur y Panamá solo suman un entero y también se jugarán la clasificación en el enfrentamiento de la tercera fecha.

La primera mitad estuvo altamente disputada, con ambos equipos tratando de imponer su juego de ataque, destacando las figuras de Byeongwook Choi en Corea del Sur y de Enso González en Paraguay, aunque ambos con menos fortuna que en el partido inaugural.

Pese a la igualdad en el juego, Paraguay supo transformar sus llegadas en ocasiones reales de gol, especialmente en dos jugadas de córner en las que casi desequilibra el marcador a su favor, primero tras un remate de volea de Alexandro Maidana desde la frontal y en la jugada inmediatamente posterior con un disparo a puerta vacía de César Miño que sacó la defensa coreana bajo los palos.

Las malas noticias para Paraguay llegaron al borde del descanso con la tarjeta amarilla a Guiñazú, que le hace perderse el próximo encuentro.

Solo unos minutos después llegó la expulsión de González (min. 45+3), tras propinarle una patada a destiempo y sin balón a Hyeonoh Kim -bien utilizada la tarjeta de revisión de VAR en esta jugada por parte del técnico coreano-.

La segunda mitad comenzó con cambios en ambos conjuntos y con la incógnita de cómo haría Corea del Sur para transformar su superioridad numérica en un gol que le diera los tres puntos.

Las ocasiones se sucedieron para los asiáticos, completamente volcados sobre la portería de Facundo Insfran, pero Paraguay se mostró muy concentrada, repeliendo las acometidas coreanas.

Con el paso de los minutos Paraguay se vio cada vez más hundida, achicando balones e intentando salir a la contra por medio de Tiago Caballero, pero Corea del Sur no era capaz de generar ocasiones verdaderamente claras.

Finalmente el partido acabó en tablas, un resultado que le sale caro a Paraguay, pero que obliga a Corea del Sur a vencer sí o sí a Panamá para tener opciones de avanzar a octavos.

Los dos encuentros de la última fecha del grupo B se disputarán a las 17:00 hora local (20:00 GMT). EFE

