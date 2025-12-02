0-0. Uruguay y Ecuador hipotecan sus opciones de sellar un boleto al Mundial

3 minutos

Montevideo, 2 dic (EFE).- Las selecciones de Uruguay y Ecuador hipotecaron este martes sus opciones de sellar uno de los boletos a la Copa Mundial Femenina de 2027 al igualar sin goles en un partido disputado en Montevideo.

Pese a que hubo algunas emociones, la falta de puntería y la buena labor de las porteras hicieron que los goles no aparecieran en el estadio Alfredo Víctor Viera.

Luego de caer ante Paraguay en el primero de los encuentros de la doble fecha de eliminatorias, la Celeste salió al campo en busca de una victoria que le permitiera escalar en la clasificación y afrontar los próximos duelos con más tranquilidad.

Un disparo lejano de Stephanie Lacoste que se fue por arriba del poste horizontar acercó a las dirigidas por Ariel Longo. Ecuador respondió con una jugada en la que Milagro Barahona se perdió el gol por muy poco.

La primera parte se fue con un empate que poco le servía a ambas escuadras, teniendo en cuenta la derrota sufrida días atrás por Uruguay y la igualdad de las ecuatorianas frente a Venezuela en su casa.

La visita creció en la segunda parte y generó la más clara de los 90 minutos. Barahona volvió a ser la protagonista, esta vez en un mano a mano en el que perdió el duelo con la portera Agustina Sánchez. En el rebote, Evelyn Burgos estrelló un potente disparo contra el poste horizontal.

Poco antes de esa jugada, Juliana Viera pudo poner en ventaja a Uruguay con un disparo que fue despejado de gran manera al saque de esquina por la central Mayreli Rodríguez.

Uruguay quedó apenas con un punto acumulado en cuatro jornadas, pese a que ya tuvo fecha libre. Por su parte, Ecuador llegó a cinco unidades y en la próxima doble jornada disputará solo un partido.

– Ficha técnica:

0. Uruguay: Agustina Sánchez, Laura Felipe, Yannel Correa (m.83, Daiana Farías), Fátima Barone, Stephanie Tregartten (m.68, Pilar González); Sofía Oxandabarat (m.46, Alaides Paz), Stephanie Lacoste (m.75, Luciana Gómez), Pilar González, Juliana Viera; Wendy Carballo y Belén Aquino (m.83, Ángela Gómez). Seleccionador: Ariel Longo.

0. Ecuador: Liceth Suárez; Kerlly Real, Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Ingrid Pianda; Fiorella Pico (m.63, Stefany Cedeño), Evelyn Burgos (m.82, Karen Litardo), Yaritza Valencia (m.63, Karen Flores), Manoly Baquerizo (m.82, Joselyn Espinales); Milagro Barahona y Emily Arias (m.74, Nicole Charcopa). Seleccionador: Eduardo Moscoso.

Árbitra: La brasileña Charly Straub. Amonestó a Juliana Viera y Nicole Charcopa.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, disputado en el estadio Alfredo Víctor Viera, en Montevideo. EFE

scr/gbf

(foto)