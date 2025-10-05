1-0. Argentina queda líder con triunfo mínimo ante Italia, que avanza segunda a octavos

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- La selección sub-20 de Argentina cerró este sábado con marca perfecta al vencer por 1-0 a la de Italia para confirmar su liderato con nueve puntos en el Grupo D del Mundial de la categoría y que dejó a la actual subcampeona azzurra segunda con cuatro unidades, ambas clasificadas a octavos de final.

La paridad en el partido jugado en Valparaíso se rompió con un gol del defensa de Boca Juniors Dylan Gorosito, en el minuto 74, pero que igual dejó a Australia tercera del grupo con tres enteros tras su victoria 3-1 sobre Cuba y a la espera de un posible avance entre los cuatro mejores terceros.

Argentina e Italia se repartieron el dominio desde los primeros minutos, aunque las llegadas de la azzurra generaron más peligro sobre el arco albiceleste, el partido se presentó muy disputado en el mediocampo.

La estrella de los italianos Mattia Liberali, que había sido suplente en los dos primeros partidos, recibió la batuta para comandar el partido más complejo del Grupo D ante la Albiceleste, pero no marcó mucha diferencia.

El medio ofensivo salido del Milan, que juega en el Catanzaro, se mostró en los primeros compases con un remate con el que probó al arquero de Talleres Santino Barbi, que rechazó el peligro, y luego tuvo un intento más en el complemento.

En la Albiceleste la voz de mando la tuvo el capitán y lateral del Bournemouth Julio Soler, nacido en Paraguay, con su proyección por la banda izquierda, pero los atacantes estuvieron poco finos en sus aproximaciones al arco.

El delantero del Bayer Leverkusen Alejo Sarco, que había sido un huracán en los primeros duelos consiguiendo tres goles, que lo tienen entre los máximos artilleros, estuvo vigilado e incómodo con el trabajo de la defensa azzurra, que apenas lo dejó disparar una vez en el primer tiempo.

Con el avance del partido, Argentina tuvo momentos de dominio en campo rival donde produjo un tiro con poco ángulo de Soler que pegó en el travesaño y un rechace del zaguero azzurro Christian Corradi, del Trento, que estuvo cerca de ser autogol.

El férreo empate sin goles costó derrumbarlo, con ambas selecciones bien plantadas, y un gol anulado a Italia en la revisión automática del VAR ante el tanto del capitán italiano Lorenzo Riccio del Atalanta.

El árbitro costarricense Keylor Herrera sancionó la falta ofensiva previa de Francesco Verde sobre Soler, antes de poner el centro al área en el minuto 39.

En el amanecer del segundo tiempo, la azzurra salió con intensidad y el técnico Carmine Nunziata aprovechó una jugada dentro del área albiceleste para pedir penal a favor, pero el juez no la concedió.

El técnico argentino Diego Placente mandó al campo a toda su artillería con Ian Subiabre de River Plate y el delantero del Benfica Gianluca Prestianni, que generaron peligro, pero el gol terminó siendo para el zaguero Gorosito, el minuto 74, encarando al área y definiendo al palo izquierdo entre los defensas.

El entrenador albiceleste probó el nuevo VAR pidiendo la expulsión del defensa Javison Idele por una supuesta falta sobre el delantero del Benfica Gianluca Prestianni, que Herrera no concedió.

Argentina espera ahora por su rival en octavos que puede ser el tercero del grupo B, E, o F, mientras que Italia va con el primero del Grupo E. EFE

