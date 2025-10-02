1-2. Marruecos avanza a octavos y complica a Brasil

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- Marruecos, en otro ejercicio de velocidad, selló este miércoles con una fecha de anticipación su paso a los octavos de final del Mundial sub-20 al enlazar su segunda victoria en el Grupo C, esta vez por 1-2 sobre Brasil, que yace en el tercer puesto con un punto, misma renta de la colista España.

La Canarinha y la Roja decidirán su suerte en el torneo este sábado. España, que perdió en el debut con Marruecos, hoy igualó 2-2 con México, segundo clasificado con 2 enteros.

Marruecos inquietó por las bandas a su desteñido rival, primero con Gessime Yassine, el jugador más valioso en el mercado y quien produjo dolores de cabeza en el debut victorioso (2-0) sobre España.

El otro factor desequilibrante, el extremo del Watford Othamne Maamma, quien cumplirá 20 años el 6 de octubre, hoy ofreció un golazo de bicicleta en el minuto 60.

Brasil no encontró respuestas al vértigo producido por Marruecos a la contra. Aún así, la Canarinha inquietó con una doble ocasión de Luighi y Erik Bele que hizo lucir al portero Yanis Benchaouch.

Y después en un regate sobre una baldosa de Luighi en el área que concluyó con el árbitro en el punto de penalti. Marruecos usó una de sus dos tarjetas de revisión y el árbitro Keylor Herrara se retractó de su decisión, al tiempo que amonestó al delantero brasileño.

Con el tiempo ya cumplido, Benchaouch volvió a salvar al neutralizar un cabezazo de Igor.

El equilibrio se rompió en el minuto 60 con uno de los mejores goles en lo que va del mUndial. Un centro desde la derecha fue capturado por Maamma con un acrobático vuelo de espalda y su preciso remate de tijera al fondo de la red.

Marruecos mantuvo el pie en el acelerador ante un Brasil que parecía dar tumbos. En el minuto 76 Yassine ganó un balón dividido, abrió a la izquierda a Yassir Zabiri, quien puso la guinda.

Brasil, con más ímpetu que método, se volcó con un cabezazo en el minuto 86 de Luighi que devolvió el horizontal. El banquillo solicitó la revisión de la jugada por una presunta mano en el área, y el arbitró concedió penalti.

El capitán Iago recortó distancias, pero no hubo más tiempo, pese a que el árbitro añadió 10 minutos al tiempo reglamentario.

En la tercera y última jornada, Marruecos, ya sin aparentes presiones, chocará este sábado contra México, que necesita sumar para asegurar su clasificación.

Y al mismo tiempo brasileños y españoles jugarán, como si no hubiera mañana por una victoria que los deje, como mínimo, como uno de los 4 mejores terceros de la primera fase. EFE

