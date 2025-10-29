1-2. Un golazo de Montoya alarga la fiesta de Colombia

3 minutos

Quito, 28 oct (EFE).- Un golazo de Daniela Montoya en el minuto 71 garantizó este martes en Quito el triunfo por 1-2 de la selección colombiana sobre la de Ecuador y dejó con 6 puntos de 6 posibles su balance en las primeras dos jornadas de la Liga de Naciones, clasificatoria para el Mundial que acogerá Brasil en 2027.

Las Cafeteras, que en el primera jornada del naciente torneo golearon el viernes en Medellín por 4-1 a Perú, hoy se fueron en ventaja con un gol de penalti ejecutado por Leicy Santos al filo del primer tiempo.

Ecuador, que había goleado a domicilio por 0-4 a Bolivia, igualó el partido por la misma vía en el comienzo del segundo tiempo (m.51) a través de la atacante Nayely Bolaños.

Ocho minutos después, en el 59, el seleccionador Ángelo Marsiglia envió a la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado a la centrocampista Montoya.

La presión de las visitantes y su buen control del balón mermaron las posibilidades de ataque de las ecuatorianas.

La guardameta Liceth Suárez evitó que las visitantes tomaran ventaja, hasta que la creativa Santos la venció al ejecutar un penalti concedido por una falta de Justin Cuadra sobre la delantera Ivonne Chacón.

En la reanudación del partido, la central Jorelyn Carabalí cometió un penalti sobre la atacante Bolaños y la árbitra paraguaya Zulma Quiñónez corroboró la acción en el VAR.

La misma delantera firmó el empate con un potente remate.

Luego, Bolaños no logró conectar en pleno su lanzamiento y se perdió el segundo gol de Ecuador, mientras que la colombiana Caicedo también desperdició a continuación la oportunidad que pudo derivar en el segundo gol de las visitantes.

La centrocampista Montoya necesitó de 12 minutos en cancha para anotar uno de los tantos más hermosos del torneo, con un disparo de bolea desde fuera del área, que se metió por el costado derecho del arco local en el minuto 71.

– Ficha técnica:

1. Ecuador: Liceth Suárez; Jessy Caicedo (m.65, Nicole Charcopa), Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Kerlly Real; Fiorella Pico (m.46, Stefany Cedeño), Emily Arias, Evelyn Burgos (m.46, Emily Arias), Manoly Torres, Karen Flores (m.77, Karen Litardo) y Nayeli Bolaños.

Seleccionador: Eduardo Moscoso.

2. Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias (m,80, Ana María Guzmán), Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Lorena Bedoya, Ilana Izquierdo (m.59, Daniela Montoya), Leicy Santos; Valerin Loboa (m.80, Marcel Restrepo), Ivonne Chacón (m.59, Manueal Pavi) y Linda Caicedo.

Seleccionador: Ángelo Marsiglia.

Goles: 0-1, m.45: Leicy Santos, de penalti. 1-1, m.51: Nayeli Bolaños, de penalti. 1-2, m.71: Daniela Montoya.

Árbitra: Zulma Quiñónez, de Paraguay, amonestó a Santos, Caracas y Emily Arias.

Incidencias: partido de la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito. EFE

rm/fgg/hbr

(foto)