14 españoles a bordo del barco con un posible brote de hantavirus

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Bruselas, 4 may (EFE).- Catorce españoles, entre ellos trece pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el barco en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus y al que las autoridades de Cabo Verde han denegado la entrada por motivos de «seguridad pública nacional», informó este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions.

La empresa, con sede en Países Bajos, publicó hoy en un comunicado las 23 nacionalidades de las 149 personas a bordo del buque MV Hondius, entre las cuales 88 son pasajeros y 61 son miembros de la tripulación.

Además de los 14 españoles, hay 38 personas de nacionalidad filipina (todos ellos tripulantes), 23 británicos y 17 estadounidenses, entre otros.

Oceanwide Expeditions confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana.

El primer fallecido, un hombre holandés, murió a bordo del crucero el pasado 11 de abril y su cuerpo fue desembarcado en la isla británica de Santa Elena el 24 de abril.

El 27 de abril, su esposa, también de nacionalidad holandesa, fue trasladada a un hospital en Johannesburgo donde también falleció.

La empresa neerlandesa añadió que «por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo».

Ese mismo día, otro pasajero, de origen británico, «enfermó gravemente» y también fue evacuado a Sudáfrica donde permanece «en estado crítico aunque estable» y al que sí se le ha identificado una variante del hantavirus.

Finalmente, el pasado sábado 2 de mayo, un tercer pasajero de origen alemán falleció a bordo aunque «aún no se ha determinado la causa», añadió el comunicado.

Asimismo, la empresa informó que hay dos miembros de la tripulación «con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave» y que «ambos requieren atención médica urgente», pero que las autoridades sanitarias locales no han dado autorización para el desembarque.

Se trata de una persona de nacionalidad británica y otra neerlandesa, a los que tampoco se ha confirmado que padezcan hantavirus.

La operadora aseguró que «por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas» e insistió en que «tampoco se ha demostrado que el virus esté relacionado con las tres muertes asociadas a este viaje», así como que «se está investigando la causa exacta y cualquier posible relación».

Sin embargo, el comunicado señaló que «se están aplicando estrictas medidas de precaución (a bordo), entre las que se incluyen medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico. Se ha informado a todos los pasajeros y se les está prestando asistencia».

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife para proceder allí a nuevos exámenes médicos.

El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. EFE

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