19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos

1 minuto

Rabat, 10 dic (EFE).- Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos.

El siniestro se produjo en la noche del martes a miércoles en el barrio Mostaqbal, en Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron este miércoles las autoridades locales.

Según las mismas fuentes, en los edificios vivían en total ocho familias. EFE

