30-23. Brasil cae ante las anfitrionas y se queda fuera de la lucha por las medallas

Redacción deportes, 9 dic (EFE).- La selección brasileña femenina de balonmano se vio apeada de la lucha por las medallas en el Mundial de Países Bajos y Alemania, al caer este martes por un claro 30-23 en los cuartos de final ante el conjunto germano.

Un resultado que reflejó la superioridad del equipo alemán, que no dio la más mínima opción una selección sudamericana que hipotecó casi cualquier oportunidad de acceder a las semifinales con un gris arranque de partido.

Como si estuvieran ancladas todavía en la contundente derrota (34-14) que encajaron el pasado domingo ante la todopoderosa Noruega y que condenó a las ‘leoas’ a cruzarse con las anfitrionas, las de Cristiano Rocha tardaron casi doce minutos en aterrizar en el encuentro.

Un ‘regalo’ que no desaprovechó el equipo alemán, que, aferrado al poderoso brazo de la lateral Viola Leuchter, que anotó sus cuatro primeros lanzamientos, se situó con una renta de cinco goles (8-3) que obligó a pedir con urgencia un tiempo muerto al preparador brasileño.

Parón que no pudo sentar mejor a las ‘leoas’, que parecieron encontrar con la entrada a la pista de las laterales Gabriela Bitolo y Kelly Rosa la fórmula para superar a la defensa germana, más allá de las acciones individuales de la central Bruna de Paula, que había anotado todos los tantos del equipo sudamericano.

Así, a base de cañonazos, el conjunto brasileño logró reducir su desventaja a dos goles (9-7) superado el ecuador de la primera mitad, tras firmar un parcial de 1-4 en los siguientes cinco minutos.

Pero una inoportuna exclusión de Kelly Rosa, que tomó el relevo goleador a Bruna de Paula, frenó la reacción de Brasil, que se diluyó por completo a falta de ocho minutos para llegar al descanso con los dos minutos de suspensión con los que fue castigada Bruna de Paula.

Inferioridades numéricas que permitieron a Alemania cerrar el primer tiempo con una ventaja de seis goles (17-11) que se disparó hasta las ocho dianas (19-11) en el arranque del segundo período.

Ni así se rindió el conjunto brasileño, que, sustentado en las paradas de Renata Arruda y en los goles de Bruna de Paula, que demostró el porqué de su condición de una de las mejores jugadoras del mundo, se situó a tan sólo tres tantos (25-22) a falta de poco más de ocho minutos para el final.

Pero si Arruda, que cerró el choque con diez paradas, brilló bajo palos, igualmente destacada fue la actuación de la guardameta alemana Katharina Filter, elegida mejor jugadora del encuentro, que con sus catorce intervenciones puso fin al sueño brasileño.

Tal y como reflejaron los seis goles de desventaja (28-22) con los que la selección brasileña, campeona del mundo en al año 2013 en Serbia, alcanzó los últimos cinco minutos de juego.

Un tiempo que sólo sirvió para que las jugadoras alemanas festejaran por todo lo alto junto con los 10.522 espectadores que llenaron el Westfalenhalle de Dortmund el triunfo (30-23) y, sobre todo, el pase a unas semifinales en las que se medirán el próximo viernes en Róterdam (Páíses Bajos) con el ganador del duelo de cuartos entre Dinamarca y Francia.

– Ficha técnica:

30 – Alemania: Filter; Behrend (3), Leuchter (4), Grijseels (1), Vogel (5), Döll (6, 4p) y Antl (3) -equipo inicial- Wachter (ps), Engel (4), Smits (-), Steffen (-), Kühne (-), Lott (3), Maidhof (-), Hauf (-) y Von Pereira (1)

23 – Brasil: Moreschi; Quintino (3), Guarieiro (2), Jhennifer Lopes (1), Arounian (1), Mariane Fernandes (-) y Araujo (2) -equipo inicial- Arruda (ps), De Paula (6), Alexandra Nascimento (1), Jamily Felix (-), Milena Maria (1), Micaela Rodrigues (-), Bitolo (3, 1p), Sabryne Santos (-) y Kelly Rosa (3)

Marcador cada cinco minutos: 4-3, 6-3, 9-6, 11-8, 13-8 y 17-11 (Descanso) 20-13, 22-15, 23-17, 25-20, 28-22 y 30-23 (Final).

Árbitros: Álvarez Mata y Bustamante (ESP). Excluyeron dos minutos a Smits (2) y Vogel, por Alemania; y a Kelly Rosa, De Paula, Bitolo y Jhennifer Lopes, de Brasil.

Incidencias: Encuentro de cuartos de final de Mundial de Países Bajos y Alemania disputado en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania) ante 10.522 espectadores. EFE

